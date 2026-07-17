ЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар берилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати ғолиби бўладиган миллий терма жамоа футболчилари тарихда илк марта чемпионлик узуклари билан тақдирланади. Бу ҳақда FIFA матбуот хизмати расман маълум қилди.
Маълум қилинишича, турнир муносабати билан жами 2026 та махсус чемпионлик узуги тайёрланади. Уларнинг 30 таси Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан терма жамоа футболчиларига топширилади. Қолган 1996 та узук эса бутун дунё бўйлаб футбол мухлислари учун расмий сотувга чиқарилади.
Шу тариқа, чемпионлик узукларини топшириш анъанаси илк бор футбол бўйича Жаҳон чемпионати ғолибларига ҳам татбиқ этилади. Шу вақтга қадар бундай анъана асосан Шимолий Американинг етакчи спорт лигаларида қўлланиб келган бўлиб, энди у футбол тарихида ҳам янги саҳифа очади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…