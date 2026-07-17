ЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар берилади

·0·Спорт
ЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар берилади

2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати ғолиби бўладиган миллий терма жамоа футболчилари тарихда илк марта чемпионлик узуклари билан тақдирланади. Бу ҳақда FIFA матбуот хизмати расман маълум қилди.

Маълум қилинишича, турнир муносабати билан жами 2026 та махсус чемпионлик узуги тайёрланади. Уларнинг 30 таси Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан терма жамоа футболчиларига топширилади. Қолган 1996 та узук эса бутун дунё бўйлаб футбол мухлислари учун расмий сотувга чиқарилади.

Шу тариқа, чемпионлик узукларини топшириш анъанаси илк бор футбол бўйича Жаҳон чемпионати ғолибларига ҳам татбиқ этилади. Шу вақтга қадар бундай анъана асосан Шимолий Американинг етакчи спорт лигаларида қўлланиб келган бўлиб, энди у футбол тарихида ҳам янги саҳифа очади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашЛамине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашБугун, 16:18Интер таркибни кучайтириш учун Тоттенхем ҳимоячисини нишонга олдиИнтер таркибни кучайтириш учун Тоттенхем ҳимоячисини нишонга олдиБугун, 16:18Финал олдидан Ямаль жароҳат олди: Испания хавотирдами?Финал олдидан Ямаль жароҳат олди: Испания хавотирдами?Бугун, 16:05Жон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиЖон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиБугун, 15:54Ўзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиЎзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиБугун, 15:51Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакЖоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакБугун, 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди