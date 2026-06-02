Реал Мадрид Бавария ва Челси билан рақобатда Премер-лига юлдузини қўлга киритди

·1.8K·Спорт
Реал Мадрид Бавария ва Челси билан рақобатда Премер-лига юлдузини қўлга киритди

Реал Мадрид ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида йирик трансферга қўл уриш арафасида турибди. Ливерпул жамоасини тарк этган Ибраҳима Конате фаолиятини Испания пойтахтида давом эттирадиган бўлди. АС нашри тарқатган хабарларга кўра, Флорентино Перез президентлик сайловида ғалаба қозониши билан марказий ҳимоячи Мадрид клуби билан тўрт йиллик шартнома имзолайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франциялик 27 ёшли ҳимоячи Ливерпул билан хайрлашувидан сўнг ижтимоий тармоқларда мухлисларга мурожаат қилиб, жамоани бундай тарзда тарк этаётганидан афсусда эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, клуб билан шартномани узайтириш бўйича музокаралар кутилмаганда барбод бўлган. Апрел ойида томонлар келишувга яқин экани айтилган бўлса-да, якунда трансфер масаласи кун тартибига чиқди.

Ибраҳима Конате учун курашда Реал Мадрид фақатгина Бавария эмас, балки Челси, Пари Сен-Жермен ва Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳод клубларини ҳам ортда қолдирди. Ҳимоячи 2021-йилда РБ Лейпцигдан 40 миллион евро эвазига Ливерпул сафига келиб қўшилган эди.

Ўтган мавсумда Конате барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 2 та гол уришга муваффақ бўлди. Ливерпул мавсумни бешинчи ўринда якунлаб, Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, раҳбарият мураббий Арне Слот билан хайрлашишга қарор қилди.

Реал МадридЛиверпулИбраҳима КонатеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди