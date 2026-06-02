Гарри Кейн Олтин тўп учун курашдаги имкониятларини юқори баҳолади
Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн агар Англия терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонса, "Олтин тўп" учун асосий даъвогарлардан бири бўлишига ишонмоқда. Барча мусобақаларда 61 та гол урган сермаҳсул ҳужумчи, халқаро майдондаги бош соврин унинг дунёнинг энг яхши футболчиси сифатидаги мақомини мустаҳкамлашини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кейн 33 ёшга яқинлашаётган бўлса-да, фаолиятидаги энг ёрқин мавсумлардан бирини ўтказди. У Бундеслига доирасида 31 та ўйинда 36 та гол уриб, чемпионат тўпурарига айланди. Шунингдек, у сўнгги уч йил ичида иккинчи бор "Олтин бутса" совринини қўлга киритди. Бавария унинг ажойиб натижаларидан сезиларли даражада фойда кўрди.
ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида ҳужумчи 26-октабр куни Лондонда топшириладиган нуфузли мукофот ҳақидаги орзулари билан ўртоқлашди. Ички чемпионатдаги статистикаси ажойиб бўлишига қарамай, "Уч шерлар" сардори якуний муваффақият учун терма жамоа билан зафар қучиш шарт эканлигини яхши тушунади.
"Агар Англия ғалаба қозонса, мен шубҳасиз фаворитлардан бири бўламан. Бу мавсумда қўлга киритган совринларим ва урган голларим сонини ҳисобга олсак, пойгада қатнашишга лойиқман. Айниқса, Жаҳон чемпиони бўлсак, соврин инглиз футболчисига насиб этишини тасаввур қилиш қийин эмас", — деди Кейн.
Ҳужумчи рақобат жуда кучли эканлигини ҳам тан олди. Унинг фикрича, Чемпионлар лигаси финаллари иштирокчилари ва бошқа юлдузлар ҳам курашга тайёр. Хусусан, Майкл Олисе ва Усман Дембеле каби футболчилар ҳам соврин учун жиддий даъвогарлик қилишлари кутилмоқда.
…