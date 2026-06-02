Гарри Кейн Олтин тўп учун курашдаги имкониятларини юқори баҳолади

·55·Спорт
Гарри Кейн Олтин тўп учун курашдаги имкониятларини юқори баҳолади

Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн агар Англия терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонса, "Олтин тўп" учун асосий даъвогарлардан бири бўлишига ишонмоқда. Барча мусобақаларда 61 та гол урган сермаҳсул ҳужумчи, халқаро майдондаги бош соврин унинг дунёнинг энг яхши футболчиси сифатидаги мақомини мустаҳкамлашини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кейн 33 ёшга яқинлашаётган бўлса-да, фаолиятидаги энг ёрқин мавсумлардан бирини ўтказди. У Бундеслига доирасида 31 та ўйинда 36 та гол уриб, чемпионат тўпурарига айланди. Шунингдек, у сўнгги уч йил ичида иккинчи бор "Олтин бутса" совринини қўлга киритди. Бавария унинг ажойиб натижаларидан сезиларли даражада фойда кўрди.

ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида ҳужумчи 26-октабр куни Лондонда топшириладиган нуфузли мукофот ҳақидаги орзулари билан ўртоқлашди. Ички чемпионатдаги статистикаси ажойиб бўлишига қарамай, "Уч шерлар" сардори якуний муваффақият учун терма жамоа билан зафар қучиш шарт эканлигини яхши тушунади.

"Агар Англия ғалаба қозонса, мен шубҳасиз фаворитлардан бири бўламан. Бу мавсумда қўлга киритган совринларим ва урган голларим сонини ҳисобга олсак, пойгада қатнашишга лойиқман. Айниқса, Жаҳон чемпиони бўлсак, соврин инглиз футболчисига насиб этишини тасаввур қилиш қийин эмас", — деди Кейн.

Ҳужумчи рақобат жуда кучли эканлигини ҳам тан олди. Унинг фикрича, Чемпионлар лигаси финаллари иштирокчилари ва бошқа юлдузлар ҳам курашга тайёр. Хусусан, Майкл Олисе ва Усман Дембеле каби футболчилар ҳам соврин учун жиддий даъвогарлик қилишлари кутилмоқда.

Гарри КейнОлтин ТўпБаварияАнглияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди