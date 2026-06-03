Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкин

·54·Спорт
Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкин

2026-йилги Жаҳон чемпионати Ламине Ямал учун ўз авлодининг энг буюк юлдузига айланиш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлиши кутилаётган эди. Бироқ, кутилмаган жароҳат турнирни унинг энг ёрқин исмларидан биридан маҳрум қилиш хавфини туғдирмоқда. Евро-2024 мусобақасида барчани ҳайратда қолдирган испаниялик вундеркинд, орадан икки йил ўтиб, 18 ёшида яна диққат марказида бўлишга тайёр эди. Аммо энди вазият кутиш ўйинига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ламине Ямал Барселона сафида навбатдаги Ла Лига чемпионлигини қўлга киритиш арафасида тиззасидан жиддий жароҳат олди. Дастлаб оддий кўринган ҳолат аслида анча хавфли бўлиб чиқди ва унинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокини сўроқ остида қолдирди. Луис де ла Фуенте уни Испания терма жамоасининг 26 кишилик якуний таркибига киритгани мухлисларга бироз таскин берган бўлса-да, унинг майдондаги таъсир кучи ҳали ҳам ноаниқлигича қолмоқда.

Вазият 22-апрель куни Селта Вигога қарши ўйинда содир бўлди. Ламине Ямал ғалаба голини пеналтидан киритганидан бир неча сония ўтгач, захира ўриндиғига ишора қилиб, майдонга йиқилди. Шундан бери у майдонга тушмади. Хабарларга кўра, Барселона раҳбарияти унинг чап оёғидаги мушаклари йиртилганидан хавотирда эди. Бундай жароҳатдан тикланиш учун камида саккиз ҳафта вақт талаб этилади ва шундан кейин ҳам футболчининг спорт формасига қайтиши кафолатланмайди.

Шунга қарамай, клуб раҳбарияти ва бош мураббий Ханси Флик вундеркинднинг Жаҳон чемпионатига тайёр бўлишини таъкидламоқда. Клуб баёнотида шундай дейилади: "Текширувлар Ламине Ямалнинг чап оёғида жароҳат борлигини тасдиқлади. Футболчи консерватив даволаниш режасига амал қилади. У мавсумнинг қолган қисмини ўтказиб юборади, аммо Жаҳон чемпионатида иштирок этиши кутилмоқда". Бу ёш иқтидор эгаси учун жароҳатлар билан боғлиқ мавсумдаги навбатдаги оғир зарба бўлди.

Ламине ЯмалИспанияБарселонаЖаҳон ЧемпионатиЖароҳат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди