Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкин
2026-йилги Жаҳон чемпионати Ламине Ямал учун ўз авлодининг энг буюк юлдузига айланиш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлиши кутилаётган эди. Бироқ, кутилмаган жароҳат турнирни унинг энг ёрқин исмларидан биридан маҳрум қилиш хавфини туғдирмоқда. Евро-2024 мусобақасида барчани ҳайратда қолдирган испаниялик вундеркинд, орадан икки йил ўтиб, 18 ёшида яна диққат марказида бўлишга тайёр эди. Аммо энди вазият кутиш ўйинига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ламине Ямал Барселона сафида навбатдаги Ла Лига чемпионлигини қўлга киритиш арафасида тиззасидан жиддий жароҳат олди. Дастлаб оддий кўринган ҳолат аслида анча хавфли бўлиб чиқди ва унинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокини сўроқ остида қолдирди. Луис де ла Фуенте уни Испания терма жамоасининг 26 кишилик якуний таркибига киритгани мухлисларга бироз таскин берган бўлса-да, унинг майдондаги таъсир кучи ҳали ҳам ноаниқлигича қолмоқда.
Вазият 22-апрель куни Селта Вигога қарши ўйинда содир бўлди. Ламине Ямал ғалаба голини пеналтидан киритганидан бир неча сония ўтгач, захира ўриндиғига ишора қилиб, майдонга йиқилди. Шундан бери у майдонга тушмади. Хабарларга кўра, Барселона раҳбарияти унинг чап оёғидаги мушаклари йиртилганидан хавотирда эди. Бундай жароҳатдан тикланиш учун камида саккиз ҳафта вақт талаб этилади ва шундан кейин ҳам футболчининг спорт формасига қайтиши кафолатланмайди.
Шунга қарамай, клуб раҳбарияти ва бош мураббий Ханси Флик вундеркинднинг Жаҳон чемпионатига тайёр бўлишини таъкидламоқда. Клуб баёнотида шундай дейилади: "Текширувлар Ламине Ямалнинг чап оёғида жароҳат борлигини тасдиқлади. Футболчи консерватив даволаниш режасига амал қилади. У мавсумнинг қолган қисмини ўтказиб юборади, аммо Жаҳон чемпионатида иштирок этиши кутилмоқда". Бу ёш иқтидор эгаси учун жароҳатлар билан боғлиқ мавсумдаги навбатдаги оғир зарба бўлди.
…