Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?

·36·Спорт
Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?

«Барселона» ҳужумчиси Ферран Торрес фаолиятини Парижда давом эттириши мумкин. Испания матбуотига кўра, ПСЖ ва каталонияликлар ўртасидаги музокаралар олдинга силжиган, футболчининг ўзи ҳам янги чақириққа қарши эмас.

Бироқ ҳозирча трансфер расман тасдиқлангани йўқ. Келишув тақдири трансфер суммаси ва «Барселона»нинг ҳужум чизиғи бўйича режаларига боғлиқ бўлиб турибди.

Музокаралар ҳал қилувчи босқичга яқинлашмоқда

Mundo Deportivo маълумотига кўра, ПСЖ Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олиш бўйича жиддий ҳаракат бошлаган. Томонлар ўртасидаги музокаралар анча илгарилаган, испаниялик футболчи ҳам Париж клубига ўтиш вариантини ижобий баҳоламоқда.

ПСЖ бош мураббийи Луис Энрике Торреснинг имкониятларини яхши билади. Улар аввал Испания миллий жамоасида бирга ишлаган ва мутахассис футболчининг ҳужумда бир нечта позицияда ҳаракат қила олишини қадрлайди.

Шунга қарамай, клублар ҳали расмий келишув эълон қилмаган. Шу сабабли трансферни амалга ошган воқеа эмас, балки юқори эҳтимолли музокара сифатида қабул қилиш лозим.

«Барселона» нега ҳужумчисини сотиши мумкин?

Ферран Торреснинг «Барселона» билан шартномаси 2027 йил 30 июнгача амал қилади. Демак, каталонияликлар унинг келажаги бўйича шу ёзда қарор қабул қилмаса, футболчи кейинги мавсумда шартномасининг сўнгги йилига кириб боради.

Яна бир молиявий жиҳат бор. Хабарларга кўра, Торрес билан шартнома узайтирилса, «Барселона» унинг собиқ клуби «Манчестер Сити»га қўшимча 8 миллион евро тўлаши керак бўлади. Футболчининг ҳозир сотилиши каталонияликларни ушбу харажатдан озод қилиши мумкин.

Бундан ташқари, «Барселона» ҳужум чизиғини янгилаш ва янги марказий ҳужумчи харид қилишни режалаштираётгани айтилмоқда. Торреснинг трансфери клубга янги футболчи учун маблағ ва маош бюджетида жой очиб бериши мумкин.

Ферран ўзининг энг сермаҳсул мавсумини ўтказди

26 ёшли ҳужумчи ўтган мавсумда «Барселона» сафида барча мусобақаларда 49 та ўйин ўтказиб, 21 та гол урди. Бу унинг каталонияликлар таркибидаги энг яхши шахсий натижаси бўлди.

Торрес асосий таркибда доимий ўйнамаганига қарамай, Ханс-Дитер Флик учун муҳим ротация футболчисига айланди. У марказий ҳужумчи ва ҳар икки қанотда ҳаракат қила олади.

Transfermarkt унинг амалдаги бозор қийматини 50 миллион евро деб баҳоламоқда. Шунингдек, футболчи «Барселона»нинг расмий таркибида ҳозирча 7-рақам остида қайд этилган.

Трансфердан ким кўпроқ ютади?

ПСЖ Торрес орқали ҳужум чизиғига универсал ва тажрибали футболчи қўшиб олиши мумкин. Луис Энрикенинг услубини яхши билиши унинг Парижда тез мослашишига ёрдам беради.

«Барселона» эса трансфердан тушадиган маблағни янги ҳужумчи харидига йўналтириши, шартномани узайтириш билан боғлиқ қўшимча тўловдан қочиши мумкин.

Аммо 21 гол урган футболчини сотиш хавфсиз қарор эмас. Торрес асосий таркибдаги ўрни кафолатланмаган шароитда ҳам ўз самарадорлигини кўрсатди. Энди асосий масала — ПСЖ «Барселона»ни қониқтирадиган расмий таклиф киритадими ёки навбатдаги шов-шувли трансфер гап даражасида қоладими?

Ферран ТорресБарселонаПСЖМанчестер СитиЛуис Энрике
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...Бугун, 17:00Гарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаГарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 16:51Реднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиРеднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиБугун, 16:50ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?Бугун, 16:25Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Бугун, 16:22Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Бугун, 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди