Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?
«Барселона» ҳужумчиси Ферран Торрес фаолиятини Парижда давом эттириши мумкин. Испания матбуотига кўра, ПСЖ ва каталонияликлар ўртасидаги музокаралар олдинга силжиган, футболчининг ўзи ҳам янги чақириққа қарши эмас.
Бироқ ҳозирча трансфер расман тасдиқлангани йўқ. Келишув тақдири трансфер суммаси ва «Барселона»нинг ҳужум чизиғи бўйича режаларига боғлиқ бўлиб турибди.
Музокаралар ҳал қилувчи босқичга яқинлашмоқда
Mundo Deportivo маълумотига кўра, ПСЖ Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олиш бўйича жиддий ҳаракат бошлаган. Томонлар ўртасидаги музокаралар анча илгарилаган, испаниялик футболчи ҳам Париж клубига ўтиш вариантини ижобий баҳоламоқда.
ПСЖ бош мураббийи Луис Энрике Торреснинг имкониятларини яхши билади. Улар аввал Испания миллий жамоасида бирга ишлаган ва мутахассис футболчининг ҳужумда бир нечта позицияда ҳаракат қила олишини қадрлайди.
Шунга қарамай, клублар ҳали расмий келишув эълон қилмаган. Шу сабабли трансферни амалга ошган воқеа эмас, балки юқори эҳтимолли музокара сифатида қабул қилиш лозим.
«Барселона» нега ҳужумчисини сотиши мумкин?
Ферран Торреснинг «Барселона» билан шартномаси 2027 йил 30 июнгача амал қилади. Демак, каталонияликлар унинг келажаги бўйича шу ёзда қарор қабул қилмаса, футболчи кейинги мавсумда шартномасининг сўнгги йилига кириб боради.
Яна бир молиявий жиҳат бор. Хабарларга кўра, Торрес билан шартнома узайтирилса, «Барселона» унинг собиқ клуби «Манчестер Сити»га қўшимча 8 миллион евро тўлаши керак бўлади. Футболчининг ҳозир сотилиши каталонияликларни ушбу харажатдан озод қилиши мумкин.
Бундан ташқари, «Барселона» ҳужум чизиғини янгилаш ва янги марказий ҳужумчи харид қилишни режалаштираётгани айтилмоқда. Торреснинг трансфери клубга янги футболчи учун маблағ ва маош бюджетида жой очиб бериши мумкин.
Ферран ўзининг энг сермаҳсул мавсумини ўтказди
26 ёшли ҳужумчи ўтган мавсумда «Барселона» сафида барча мусобақаларда 49 та ўйин ўтказиб, 21 та гол урди. Бу унинг каталонияликлар таркибидаги энг яхши шахсий натижаси бўлди.
Торрес асосий таркибда доимий ўйнамаганига қарамай, Ханс-Дитер Флик учун муҳим ротация футболчисига айланди. У марказий ҳужумчи ва ҳар икки қанотда ҳаракат қила олади.
Transfermarkt унинг амалдаги бозор қийматини 50 миллион евро деб баҳоламоқда. Шунингдек, футболчи «Барселона»нинг расмий таркибида ҳозирча 7-рақам остида қайд этилган.
Трансфердан ким кўпроқ ютади?
ПСЖ Торрес орқали ҳужум чизиғига универсал ва тажрибали футболчи қўшиб олиши мумкин. Луис Энрикенинг услубини яхши билиши унинг Парижда тез мослашишига ёрдам беради.
«Барселона» эса трансфердан тушадиган маблағни янги ҳужумчи харидига йўналтириши, шартномани узайтириш билан боғлиқ қўшимча тўловдан қочиши мумкин.
Аммо 21 гол урган футболчини сотиш хавфсиз қарор эмас. Торрес асосий таркибдаги ўрни кафолатланмаган шароитда ҳам ўз самарадорлигини кўрсатди. Энди асосий масала — ПСЖ «Барселона»ни қониқтирадиган расмий таклиф киритадими ёки навбатдаги шов-шувли трансфер гап даражасида қоладими?
…