Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Хитойнинг Кими K3 модели OpenAIни хавотирга солди
Хитойнинг Мооншот компанияси томонидан тақдим этилган янги Кими K3 очиқ кодли сунъий интеллект модели соҳа мутахассислари ва йирик технологик корпорациялар эътиборини тортди. Арена рейтингида қисқа вақт ичида юқори поғоналарга кўтарилган ушбу ишланма OpenAI ва Anthropic каби тижорий гигантларга жиддий рақобат туғдирмоқда. Мазкур воқеа глобал технология бозорида ёпиқ ва очиқ тизимлар ўртасидаги курашни янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кими K3 модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан ҳайратланарли натижаларни намойиш этмоқда. У 2,8 триллион параметрга эга бўлиб, матн ва тасвирлар билан ишлаш имкониятига эга. Моделнинг энг муҳим жиҳатларидан бири унинг контекст ойнаси бўлиб, у тахминан 1 миллион токенни қамраб олади. Бу фойдаланувчиларга улкан ҳажмдаги маълумотларни бир вақтнинг ўзида таҳлил қилиш ва қайта ишлаш имконини беради.
Кими Дельта Аттентион: самарадорликнинг янги сириixbt.com маълумотига кўра, Кими K3 моделида Кими Дельта Аттентион (КДА) деб номланган инновацион архитектура қўлланилган. Бу технология узун сўровлар билан ишлашда тизим самарадорлигини кескин оширади. Одатда катта тил моделларида контекст ҳажми ортиши билан оралиқ маълумотларни сақлаш учун зарур бўлган хотира ҳажми ҳам кўпаяди, бу эса тизимнинг секинлашишига олиб келади.
КДА архитектураси эса гибрид ёндашувдан фойдаланади: у маълумотларни сиқилган ҳолда сақлайдиган учта ҳолат ва тўлиқ маълумотга кириш имконини берувчи битта ҳолатни бирлаштиради. Бу усул мулоқотнинг муҳим қисмларини қисқача "конспект" кўринишида сақлашга ва керак бўлганда тўлиқ контекстга мурожаат қилишга имкон беради. Натижада, КВ каче деб аталадиган махсус хотира соҳасига тушадиган юклама камаяди ва тизим тезроқ ишлайди.
Шунингдек, моделда ҳисоблаш ишларини тезлаткичлар ўртасида тақсимловчи ВидеEП технологияси жорий этилган. Гарчи бу хотира оптималлашувига ёрдам берса-да, тизимнинг умумий қувват сарфи ва юқори тезликдаги ҲБМ хотирасига бўлган талаби барибир юқорилигича қолмоқда. Бу эса Кими K3 моделини нафақат ақлли, балки техник жиҳатдан жуда мураккаб тизимга айлантиради.
"Сунъий интеллект коммунизми" ва OpenAI муносабатиХитойнинг ушбу муваффақияти OpenAI раҳбариятида жиддий хавотир уйғотди. Компаниянинг стратегик ривожланиш бўйича раҳбари Деан В. Балл Х ижтимоий тармоғида очиқ кодли моделларнинг бундай тез суръатлар билан ўсишини танқид қилди. Унинг фикрича, сунъий интеллектнинг барча учун очиқ ва бепул неъматга айланиши "тўлиқ сунъий интеллект коммунизми" сценарийсига олиб келиши мумкин.
OpenAI вакили Хитойнинг очиқ моделларини ҳисоблаш инфратузилмасига киритилаётган йирик инвестицияларни секинлаштирувчи омил деб атади. Унинг фикрича, сунъий интеллектни тижорий маҳсулот сифатида эмас, балки ижтимоий бойлик сифатида кўриш келажакда соҳадаги инновациялар ва молиявий барқарорликка зарар етказиши мумкин.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун Кими K3 каби очиқ кодли моделларнинг пайдо бўлиши катта имкониятдир. Бу каби тизимлар маҳаллий стартаплар ва тадқиқотчиларга қимматбаҳо лицензияларсиз юқори технологиялардан фойдаланиш шароитини яратади. Ҳозирда жаҳон бозорида OpenAI каби ёпиқ тизимлар ва Мооншот каби очиқ лойиҳалар ўртасидаги рақобат IT соҳасининг келгуси йиллардаги йўналишини белгилаб бериши кутилмоқда.
…