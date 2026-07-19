Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Хитойнинг Кими K3 модели OpenAIни хавотирга солди

·37·Техно
Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Хитойнинг Кими K3 модели OpenAIни хавотирга солди

Хитойнинг Мооншот компанияси томонидан тақдим этилган янги Кими K3 очиқ кодли сунъий интеллект модели соҳа мутахассислари ва йирик технологик корпорациялар эътиборини тортди. Арена рейтингида қисқа вақт ичида юқори поғоналарга кўтарилган ушбу ишланма OpenAI ва Anthropic каби тижорий гигантларга жиддий рақобат туғдирмоқда. Мазкур воқеа глобал технология бозорида ёпиқ ва очиқ тизимлар ўртасидаги курашни янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кими K3 модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан ҳайратланарли натижаларни намойиш этмоқда. У 2,8 триллион параметрга эга бўлиб, матн ва тасвирлар билан ишлаш имкониятига эга. Моделнинг энг муҳим жиҳатларидан бири унинг контекст ойнаси бўлиб, у тахминан 1 миллион токенни қамраб олади. Бу фойдаланувчиларга улкан ҳажмдаги маълумотларни бир вақтнинг ўзида таҳлил қилиш ва қайта ишлаш имконини беради.

Кими Дельта Аттентион: самарадорликнинг янги сири

ixbt.com маълумотига кўра, Кими K3 моделида Кими Дельта Аттентион (КДА) деб номланган инновацион архитектура қўлланилган. Бу технология узун сўровлар билан ишлашда тизим самарадорлигини кескин оширади. Одатда катта тил моделларида контекст ҳажми ортиши билан оралиқ маълумотларни сақлаш учун зарур бўлган хотира ҳажми ҳам кўпаяди, бу эса тизимнинг секинлашишига олиб келади.

КДА архитектураси эса гибрид ёндашувдан фойдаланади: у маълумотларни сиқилган ҳолда сақлайдиган учта ҳолат ва тўлиқ маълумотга кириш имконини берувчи битта ҳолатни бирлаштиради. Бу усул мулоқотнинг муҳим қисмларини қисқача "конспект" кўринишида сақлашга ва керак бўлганда тўлиқ контекстга мурожаат қилишга имкон беради. Натижада, КВ каче деб аталадиган махсус хотира соҳасига тушадиган юклама камаяди ва тизим тезроқ ишлайди.

Шунингдек, моделда ҳисоблаш ишларини тезлаткичлар ўртасида тақсимловчи ВидеEП технологияси жорий этилган. Гарчи бу хотира оптималлашувига ёрдам берса-да, тизимнинг умумий қувват сарфи ва юқори тезликдаги ҲБМ хотирасига бўлган талаби барибир юқорилигича қолмоқда. Бу эса Кими K3 моделини нафақат ақлли, балки техник жиҳатдан жуда мураккаб тизимга айлантиради.

"Сунъий интеллект коммунизми" ва OpenAI муносабати

Хитойнинг ушбу муваффақияти OpenAI раҳбариятида жиддий хавотир уйғотди. Компаниянинг стратегик ривожланиш бўйича раҳбари Деан В. Балл Х ижтимоий тармоғида очиқ кодли моделларнинг бундай тез суръатлар билан ўсишини танқид қилди. Унинг фикрича, сунъий интеллектнинг барча учун очиқ ва бепул неъматга айланиши "тўлиқ сунъий интеллект коммунизми" сценарийсига олиб келиши мумкин.

OpenAI вакили Хитойнинг очиқ моделларини ҳисоблаш инфратузилмасига киритилаётган йирик инвестицияларни секинлаштирувчи омил деб атади. Унинг фикрича, сунъий интеллектни тижорий маҳсулот сифатида эмас, балки ижтимоий бойлик сифатида кўриш келажакда соҳадаги инновациялар ва молиявий барқарорликка зарар етказиши мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун Кими K3 каби очиқ кодли моделларнинг пайдо бўлиши катта имкониятдир. Бу каби тизимлар маҳаллий стартаплар ва тадқиқотчиларга қимматбаҳо лицензияларсиз юқори технологиялардан фойдаланиш шароитини яратади. Ҳозирда жаҳон бозорида OpenAI каби ёпиқ тизимлар ва Мооншот каби очиқ лойиҳалар ўртасидаги рақобат IT соҳасининг келгуси йиллардаги йўналишини белгилаб бериши кутилмоқда.

Сунъий ИнтеллектКими K3OpenAIМооншотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Netflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиNetflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиБугун, 17:56Убтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиУбтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиБугун, 17:22Хитойда литий батареялари учун 11 йиллик солиқ имтиёзлари якунланмоқдаХитойда литий батареялари учун 11 йиллик солиқ имтиёзлари якунланмоқдаБугун, 16:25Хитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиХитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиБугун, 15:58Маврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиМаврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиБугун, 15:28Ақлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиАқлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда