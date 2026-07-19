«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...
«Арсенал» Морган Рожерсни қўлга киритиш учун «Астон Вилла» билан музокараларни фаоллаштирган ва англиялик футболчини ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадига айлантирган эди. Бироқ Лондон клуби келишувни якунлашга улгурмасидан вазият бутунлай ўзгарди.
Сўнгги хабарларга кўра, бошқа бир инглиз гранди музокараларга кескин аралашиб, 23 ёшли футболчи учун рекорд миқдордаги таклифни қабул қилдирган.
«Арсенал» Рожерс билан шахсий шартларни келишганди
Журналист Саша Тавольери маълумотига кўра, «Арсенал» ва «Астон Вилла» вакиллари трансфер бўйича доимий мулоқот олиб борган. Музокаралар ижобий кечган ва келишув қиймати тахминан 100 миллион еврога етиши мумкинлиги айтилган.
Манба Рожерс ҳам «Арсенал»га ўтиш истагини билдиргани ва футболчи билан 2031 йилгача мўлжалланган шахсий шартлар бўйича дастлабки келишувга эришилганини хабар қилганди. «Арсенал» уни ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий номзод сифатида белгилагани ҳам бошқа ишончли манбалар томонидан тасдиқланган.
«Астон Вилла» осонликча рози бўлмади
Бирмингем клуби Рожерсни сотишни режалаштирмаган ва музокараларда кучли позицияга эга эди. Футболчининг «Астон Вилла» билан амалдаги шартномаси 2031 йилгача давом этади.
Шу сабабли турли манбаларда унинг нархи 100 миллион фунтдан 130 миллион фунтгача баҳоланган. Рожерснинг ёши, универсаллиги ва узоқ муддатли шартномаси трансфер қийматининг кескин ошишига сабаб бўлган.
«Челси» музокараларни охирги паллада ўзгартирди
Аммо 18 июль куни тарқалган янги маълумотлар «Арсенал» режасига жиддий зарба берди. Sky Sports ва Reuters хабарларига кўра, «Челси» Рожерс учун «Астон Вилла» билан 117 миллион фунтлик келишувга эришган.
Футболчи тиббий кўрикдан ўтгач, олти йиллик шартнома имзолаши кутилмоқда. Ушбу сумма «Челси» тарихидаги энг йирик трансферлардан бирига айланади. Ҳозирча клублар расмий тақдимот ўтказмаган бўлса-да, сўнгги хабарлар Рожерснинг манзили «Арсенал» эмас, «Стэмфорд Бриж» бўлишини кўрсатмоқда.
«Арсенал» энди бошқа номзодларга ўтадими?
Микель Артета жамоаси Рожерсни ҳужумнинг бир нечта позициясида ҳаракат қила оладиган универсал футболчи сифатида кўрганди. Аммо «Челси»нинг рекорд таклифидан кейин «Арсенал»нинг нархни яна ошириши эҳтимоли пасайган.
Лондон клуби энди бошқа ҳужумкор футболчиларга эътибор қаратиши мумкин. Reuters маълумотига кўра, «Арсенал» вариантидан Жулиан Альварес ва Брэдли Барколя каби футболчилар ҳам ўрин олган.
Шундай қилиб, «Арсенал» Рожерс трансферига яқинлашган ва ҳатто шахсий шартларни муҳокама қилган бўлса-да, «Челси»нинг кечиккан, аммо улкан таклифи бутун сценарийни ўзгартирди. Трансфер бозори яна ўз қоидасини кўрсатди: имзо қўйилмагунча «деярли ҳал бўлди» деган гапнинг вазни унчалик катта эмас.
…