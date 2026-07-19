«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...

·38·Спорт
«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...

«Арсенал» Морган Рожерсни қўлга киритиш учун «Астон Вилла» билан музокараларни фаоллаштирган ва англиялик футболчини ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадига айлантирган эди. Бироқ Лондон клуби келишувни якунлашга улгурмасидан вазият бутунлай ўзгарди.

Сўнгги хабарларга кўра, бошқа бир инглиз гранди музокараларга кескин аралашиб, 23 ёшли футболчи учун рекорд миқдордаги таклифни қабул қилдирган.

«Арсенал» Рожерс билан шахсий шартларни келишганди

Журналист Саша Тавольери маълумотига кўра, «Арсенал» ва «Астон Вилла» вакиллари трансфер бўйича доимий мулоқот олиб борган. Музокаралар ижобий кечган ва келишув қиймати тахминан 100 миллион еврога етиши мумкинлиги айтилган.

Манба Рожерс ҳам «Арсенал»га ўтиш истагини билдиргани ва футболчи билан 2031 йилгача мўлжалланган шахсий шартлар бўйича дастлабки келишувга эришилганини хабар қилганди. «Арсенал» уни ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий номзод сифатида белгилагани ҳам бошқа ишончли манбалар томонидан тасдиқланган.

«Астон Вилла» осонликча рози бўлмади

Бирмингем клуби Рожерсни сотишни режалаштирмаган ва музокараларда кучли позицияга эга эди. Футболчининг «Астон Вилла» билан амалдаги шартномаси 2031 йилгача давом этади.

Шу сабабли турли манбаларда унинг нархи 100 миллион фунтдан 130 миллион фунтгача баҳоланган. Рожерснинг ёши, универсаллиги ва узоқ муддатли шартномаси трансфер қийматининг кескин ошишига сабаб бўлган.

«Челси» музокараларни охирги паллада ўзгартирди

Аммо 18 июль куни тарқалган янги маълумотлар «Арсенал» режасига жиддий зарба берди. Sky Sports ва Reuters хабарларига кўра, «Челси» Рожерс учун «Астон Вилла» билан 117 миллион фунтлик келишувга эришган.

Футболчи тиббий кўрикдан ўтгач, олти йиллик шартнома имзолаши кутилмоқда. Ушбу сумма «Челси» тарихидаги энг йирик трансферлардан бирига айланади. Ҳозирча клублар расмий тақдимот ўтказмаган бўлса-да, сўнгги хабарлар Рожерснинг манзили «Арсенал» эмас, «Стэмфорд Бриж» бўлишини кўрсатмоқда.

«Арсенал» энди бошқа номзодларга ўтадими?

Микель Артета жамоаси Рожерсни ҳужумнинг бир нечта позициясида ҳаракат қила оладиган универсал футболчи сифатида кўрганди. Аммо «Челси»нинг рекорд таклифидан кейин «Арсенал»нинг нархни яна ошириши эҳтимоли пасайган.

Лондон клуби энди бошқа ҳужумкор футболчиларга эътибор қаратиши мумкин. Reuters маълумотига кўра, «Арсенал» вариантидан Жулиан Альварес ва Брэдли Барколя каби футболчилар ҳам ўрин олган.

Шундай қилиб, «Арсенал» Рожерс трансферига яқинлашган ва ҳатто шахсий шартларни муҳокама қилган бўлса-да, «Челси»нинг кечиккан, аммо улкан таклифи бутун сценарийни ўзгартирди. Трансфер бозори яна ўз қоидасини кўрсатди: имзо қўйилмагунча «деярли ҳал бўлди» деган гапнинг вазни унчалик катта эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиНеймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиБугун, 17:58Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Бугун, 16:53Гарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаГарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 16:51Реднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиРеднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиБугун, 16:50ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?Бугун, 16:25Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Бугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди