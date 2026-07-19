Хитойда литий батареялари учун 11 йиллик солиқ имтиёзлари якунланмоқда

·0·Техно
Хитойда литий батареялари учун 11 йиллик солиқ имтиёзлари якунланмоқда

Хитой ҳукумати 2015-йилдан буён амал қилиб келаётган литий батареяларини истеъмол солиғидан озод қилиш сиёсатини расман якунлашга қарор қилди. Ушбу 11 йиллик имтиёзли даврнинг тугаши нафақат аккумулятор ишлаб чиқарувчилари, балки бутун дунё бўйлаб электромобиллар бозорига ҳам ўз таъсирини ўтказиши кутилмоқда. Мазкур қарор глобал автосаноатда нархларнинг шаклланишига бевосита дахлдордир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бугунги кунда литий-темир-фосфат (ЛФП) аккумулятор элементларининг ўртача нархи ҳар бир ватт-соат учун 0,36 дан 0,4 юангача, учламчи литий-ионли элементлар эса 0,55 дан 0,6 юангача баҳоланмоқда. Аксарият электромобилларнинг батарея қуввати 55 кВ·соатдан 100 кВ·соатгача, гибрид автомобилларда эса 36 дан 55 кВ·соатгача эканлигини ҳисобга олсак, янги солиқ ставкалари машина нархига сезиларли қўшимча юк бўлади.

Солиқ ставкалари ва нархларнинг ошиши

Янги тартибга кўра, солиқ ставкаси 2 фоиз этиб белгиланса, битта тўлиқ электр қувватли автомобилнинг таннархи 396 юандан 1200 юангача кўтарилади. Агар солиқ ставкаси 4 фоизга етса, бу кўрсаткич 2400 юангача (тахминан 330 доллар) ошиши мумкин. Гибрид моделлар учун эса нарх кўтарилиши 260 дан 1320 юангача бўлган диапазонни ташкил этиши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, истеъмол солиғи туфайли нархларнинг ошиши автомобил умумий қийматининг 1 фоизидан камроғини ташкил этади. Бу кўрсаткич литий хомашёси нархининг кескин тебранишларига қараганда анча паст бўлса-да, ишлаб чиқарувчилар учун жиддий муаммо туғдириши мумкин. Сабаби, Хитой автомобил бозорида айни пайтда рақобат ўта кучли ва рентабеллик даражаси паст.

Ишлаб чиқарувчилар учун янги босим

Жорий йилнинг январ-май ойларида Хитойда автомобил ишлаб чиқариш рентабеллиги бор-йўғи 1,5 фоизни ташкил этди. Кўплаб компаниялар ҳали ҳам зарар билан ишламоқда. Бундай шароитда таннархнинг бир неча юз юанга ошиши ҳам паст рентабеллик билан курашаётган автогигантлар учун қўшимча молиявий босим ҳисобланади.

Янги солиқ тизими босқичма-босқич жорий этилиши режалаштирилган:

  • 2026-йил 1-сентябрдан бошлаб симобсиз батареялар, никел-металл-гидридли ва литий-ионли аккумуляторлар учун 2 фоизлик истеъмол солиғи ундирилади;
  • 2027-йил 1-сентябрдан бошлаб эса ушбу солиқ ставкаси 4 фоизга оширилади.

Ушбу ўзгаришлар Ўзбекистон бозорига ҳам таъсир кўрсатиши муқаррар, чунки мамлакатимизга кириб келаётган электромобилларнинг асосий қисми айнан Хитой ҳиссасига тўғри келади. Ишлаб чиқариш харажатларининг ошиши экспорт нархларида ҳам ўз аксини топиши мумкин. Бироқ, технологик жараёнларнинг оптималлашиши ва литий нархининг арзонлашиши ушбу солиқ юкини қисман компенсация қилиши ҳам эҳтимолдан холи эмас.

ХитойЭлектромобилЛитий БатареяСолиқТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиХитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиБугун, 15:58Маврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиМаврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиБугун, 15:28Ақлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиАқлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиБугун, 14:55АҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулландиАҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулландиБугун, 14:24Хитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиХитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиБугун, 13:57Samsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиSamsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиБугун, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда