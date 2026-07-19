Реднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтди
Англия миллий жамоаси ЖЧ–2026ни бронза медали билан якунлаганига қарамай, Томас Тухель танқидлардан қутула олмади. Тажрибали мураббий Гарри Реднапп «уч шерлар» янги босқичга кўтарилмаганини айтиб, жамоани бошқариши мумкин бўлган икки англиялик мутахассис номини тилга олди.
Бироқ Тухелнинг Англия билан шартномаси ҳали тугагани йўқ. Шу сабабли бу баёнот ҳозирча мураббийлар алмашинувидан кўра, ЖЧдан кейин кучайган катта баҳснинг бир қисми ҳисобланади.
Реднапп икки англиялик мураббийни кўрсатди
Гарри Реднапп Англия миллий жамоасини Эдди Хау ёки Фрэнк Лэмпард бошқариши мумкинлигини айтди.
Унинг фикрича, ҳар икки мутахассис ҳам Томас Тухель қайд этган натижадан кам бўлмаган кўрсаткичга эриша олади.
«Эдди Хау ёки Фрэнк Лэмпард каби мураббийлар бор. Ишончим комилки, улар ҳам камида Тухель каби натижа кўрсата олади», — деди Реднапп.
Собиқ мураббийнинг ушбу сўзлари ижтимоий тармоқларда ҳам тарқалди.
«Аслида ҳеч нарса ўзгармади»
Реднапп Англиянинг бронза медалини Тухель жамоани мутлақо янги даражага олиб чиққанининг исботи деб ҳисобламайди.
Унинг таъкидлашича, «уч шерлар» яна чемпионлик учун курашган, аммо ҳал қилувчи босқичда финалга чиқа олмаган.
«Келинг, ўзимизни алдамайлик. У бизни янги босқичга олиб чиққани йўқ. Аслида ҳеч нарса ўзгармади — финалга чиқа олмадик», — деди у.
Тухель яримфиналда Аргентинага қарши ўйинда қўллаган эҳтиёткор тактикаси ва ҳимоявий алмаштиришлари учун кескин танқид қилинган эди. Англия ўша баҳсда 1:0 ҳисобида олдинда бораётганига қарамай, якунда 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
Бронза барибир тарихий натижа бўлди
Англия учинчи ўрин учун ўтказилган учрашувда Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Букайо Сака хет-трик қайд этган сермаҳсул баҳс жамоага ЖЧ–1966дан кейинги энг юқори мундиал натижасини тақдим қилди.
Англия аввалги икки яримфиналда — 1990 ва 2018 йилларда тўртинчи ўрин билан кифояланганди. Бу сафар эса жамоа тарихида илк марта жаҳон чемпионатининг бронза медалини қўлга киритди.
Шу маънода, Тухель финалга етиб бормаган бўлса-да, натижалар бўйича Англиянинг 60 йиллик энг яхши мундиалини ўтказди.
Тухелнинг шартномаси 2028 йилгача
Томас Тухель 2025 йил бошидан Англия миллий жамоасини бошқариб келмоқда. Англия футбол ассоциацияси 2026 йил февралида мутахассис билан шартномани Евро–2028 якунига қадар узайтирган.
Тухель ҳам Аргентинага қарши мағлубиятдан кейин лавозимидан кетиш нияти йўқлигини ва жамоани Европа чемпионатида бошқаришни режалаштираётганини билдирган.
Демак, Реднапп таклиф қилган Эдди Хау ва Фрэнк Лэмпард вариантлари ҳозирча расмий музокара эмас. Аммо Тухель учун босим йўқолгани ҳам йўқ: бронза медали тарихий натижа бўлди, чемпионликсиз қайтиш эса Англияда ҳамон муваффақиятнинг ярми, холос.
Энди асосий савол — футбол ассоциацияси Тухелга Евро–2028гача ишонч билдирадими ёки ЖЧдан кейинги танқидлар кутилмаган қарорга олиб келадими?
…