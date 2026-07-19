Реднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтди

·54·Спорт
Реднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтди

Англия миллий жамоаси ЖЧ–2026ни бронза медали билан якунлаганига қарамай, Томас Тухель танқидлардан қутула олмади. Тажрибали мураббий Гарри Реднапп «уч шерлар» янги босқичга кўтарилмаганини айтиб, жамоани бошқариши мумкин бўлган икки англиялик мутахассис номини тилга олди.

Бироқ Тухелнинг Англия билан шартномаси ҳали тугагани йўқ. Шу сабабли бу баёнот ҳозирча мураббийлар алмашинувидан кўра, ЖЧдан кейин кучайган катта баҳснинг бир қисми ҳисобланади.

Реднапп икки англиялик мураббийни кўрсатди

Гарри Реднапп Англия миллий жамоасини Эдди Хау ёки Фрэнк Лэмпард бошқариши мумкинлигини айтди.

Унинг фикрича, ҳар икки мутахассис ҳам Томас Тухель қайд этган натижадан кам бўлмаган кўрсаткичга эриша олади.

«Эдди Хау ёки Фрэнк Лэмпард каби мураббийлар бор. Ишончим комилки, улар ҳам камида Тухель каби натижа кўрсата олади», — деди Реднапп.

Собиқ мураббийнинг ушбу сўзлари ижтимоий тармоқларда ҳам тарқалди.

«Аслида ҳеч нарса ўзгармади»

Реднапп Англиянинг бронза медалини Тухель жамоани мутлақо янги даражага олиб чиққанининг исботи деб ҳисобламайди.

Унинг таъкидлашича, «уч шерлар» яна чемпионлик учун курашган, аммо ҳал қилувчи босқичда финалга чиқа олмаган.

«Келинг, ўзимизни алдамайлик. У бизни янги босқичга олиб чиққани йўқ. Аслида ҳеч нарса ўзгармади — финалга чиқа олмадик», — деди у.

Тухель яримфиналда Аргентинага қарши ўйинда қўллаган эҳтиёткор тактикаси ва ҳимоявий алмаштиришлари учун кескин танқид қилинган эди. Англия ўша баҳсда 1:0 ҳисобида олдинда бораётганига қарамай, якунда 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.

Бронза барибир тарихий натижа бўлди

Англия учинчи ўрин учун ўтказилган учрашувда Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Букайо Сака хет-трик қайд этган сермаҳсул баҳс жамоага ЖЧ–1966дан кейинги энг юқори мундиал натижасини тақдим қилди.

Англия аввалги икки яримфиналда — 1990 ва 2018 йилларда тўртинчи ўрин билан кифояланганди. Бу сафар эса жамоа тарихида илк марта жаҳон чемпионатининг бронза медалини қўлга киритди.

Шу маънода, Тухель финалга етиб бормаган бўлса-да, натижалар бўйича Англиянинг 60 йиллик энг яхши мундиалини ўтказди.

Тухелнинг шартномаси 2028 йилгача

Томас Тухель 2025 йил бошидан Англия миллий жамоасини бошқариб келмоқда. Англия футбол ассоциацияси 2026 йил февралида мутахассис билан шартномани Евро–2028 якунига қадар узайтирган.

Тухель ҳам Аргентинага қарши мағлубиятдан кейин лавозимидан кетиш нияти йўқлигини ва жамоани Европа чемпионатида бошқаришни режалаштираётганини билдирган.

Демак, Реднапп таклиф қилган Эдди Хау ва Фрэнк Лэмпард вариантлари ҳозирча расмий музокара эмас. Аммо Тухель учун босим йўқолгани ҳам йўқ: бронза медали тарихий натижа бўлди, чемпионликсиз қайтиш эса Англияда ҳамон муваффақиятнинг ярми, холос.

Энди асосий савол — футбол ассоциацияси Тухелга Евро–2028гача ишонч билдирадими ёки ЖЧдан кейинги танқидлар кутилмаган қарорга олиб келадими?

Томас ТухельГарри РеднаппЭдди ХауФрэнк ЛэмпардАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...Бугун, 17:00Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Бугун, 16:53Гарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаГарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 16:51ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?Бугун, 16:25Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Бугун, 16:22Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Бугун, 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди