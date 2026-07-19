Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...
ФИФА президенти Жанни Инфантино Фоларин Балогуннинг дисквалификацияси атрофидаги можаро сабабли Халқаро олимпия қўмитаси санкциясига учрамаслиги мумкин. Инсон ҳуқуқлари бўйича FairSquare ташкилоти расмий шикоят юборган бўлса-да, ХОҚ ишни тўлиқ тергов қилишга шошилмаяпти.
The Guardian манбаларига кўра, қўмита халқаро спорт федерацияларининг ўз интизом қоидаларини қандай қўллашига аралашишни истамайди. Бироқ бу ҳолат футболда сиёсий таъсир ва шаффофлик масаласини яна кун тартибига олиб чиқди.
FairSquare Инфантино устидан шикоят қилди
FairSquare ташкилоти АҚШ президенти Доналд Трампнинг Балогун масаласида Инфантино билан гаплашгани ошкор бўлганидан кейин ХОҚқа мурожаат қилди.
Ташкилот фикрича, ФИФА раҳбарининг сиёсатчи билан футболчининг жазосини муҳокама қилиши ХОҚ аъзолари учун белгиланган сиёсий мустақиллик қоидаларига зид бўлиши мумкин.
Инфантино 2020 йилдан буён ХОҚ аъзоси ҳисобланади. Олимпия ҳаракати қоидаларига кўра, қўмита аъзолари сиёсий ва тижорат манфаатларидан мустақил ҳаракат қилиши керак.
ХОҚ нега тергов бошламаслиги мумкин?
The Guardian суҳбатдошларининг билдиришича, ХОҚда мазкур масала бўйича расмий тергов бошлаш истаги жуда паст.
Бунга асосий сабаб сифатида ФИФАнинг ўз интизомий тизими ва ички шикоят қилиш механизмларига эга экани кўрсатилган. ХОҚ халқаро федерация ўз қоидаларини қандай татбиқ этганига аралашишдан, айниқса барча ички ҳуқуқий имкониятлар ишлатилмаган бўлса, ўзини тийишни маъқул кўрмоқда.
Шу билан бирга, ҳозирча ХОҚ Инфантино оқлангани ёки иш ёпилгани ҳақида расмий қарор эълон қилмаган. Гап нашр манбалари келтирган эҳтимолий позиция ҳақида кетмоқда.
Балогуннинг жазоси қандай ўзгартирилди?
Фоларин Балогун АҚШнинг Босния ва Герцеговинага қарши ЖЧ–2026 1/16 финал учрашувида тўғридан тўғри қизил карточка олган. Ўйин АҚШнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган.
ФИФА интизом қўмитаси унга бир ўйинлик дисквалификация белгилаган, аммо жазонинг ижросини бир йиллик синов муддатига тўхтатган. Натижада ҳужумчи Белгияга қарши 1/8 финал баҳсида майдонга тушган. АҚШ ўша учрашувда 1:4 ҳисобида мағлуб бўлган.
Шу тариқа, дастлабки матндаги «камида икки ўйинлик дисквалификация» ҳақидаги маълумот расмий қарор билан мос келмайди: ФИФА бир ўйинлик жазо белгилаб, уни шартли равишда тўхтатган.
Трамп Инфантино билан гаплашганини яширмади
Доналд Трамп ЖЧ финали олдидан ўтказилган тадбирда Инфантинога қўнғироқ қилиб, Балогуннинг жазосини қайта кўриб чиқишни сўраганини айтди.
У кейинчалик Балогуннинг майдонга тушиши Инфантинонинг «яхши қарорларидан бири» бўлганини таъкидлади. Бу баёнот ФИФА қарорига сиёсий таъсир ўтказилган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги шубҳаларни янада кучайтирди.
Инфантино Трамп билан ушбу мавзуни муҳокама қилганини инкор этмаган. Бироқ у якуний қарор ФИФА интизом қўмитаси томонидан мустақил қабул қилингани ва қўмита аъзолари ишнинг ҳолатидан келиб чиқиб ҳаракат қилганини билдирган.
Қарор нега баҳсларга сабаб бўлди?
ФИФА Балогун иши бўйича тўлиқ ёзма асосларни очиқламаган. Ташкилот фақат қарор воқеанинг барча ўзига хос ҳолатлари ва мавжуд далиллар ҳисобга олинган ҳолда қабул қилинганини маълум қилди.
The Guardian келтирган хабарларга кўра, жазони тўхтатиш ҳақидаги қарор интизом қўмитаси раиси Муҳаммад ал-Камали томонидан якка тартибда қабул қилинган бўлиши мумкин. Агар бу тасдиқланса, у мундиал пайтида одатда қўлланадиган уч кишилик ҳайъат амалиётидан фарқ қилади.
УЕФА ва Бельгия футбол федерацияси ҳам қарорни танқид қилган, аммо ҳозирча ХОҚқа алоҳида шикоят киритмаган. Бельгия томони Спорт арбитраж судига мурожаат қилиш имкониятини кўриб чиққан бўлса-да, кейин бу масала бўйича фаол ҳаракатни давом эттирмаган.
ФИФАнинг таъсири ХОҚдан ошиб кетдими?
Нашрнинг бошқа манбаси сўнгги 20 йилда ХОҚ ва ФИФА ўртасидаги кучлар нисбати футбол ташкилоти фойдасига ўзгарганини айтган.
Унинг баҳосига кўра, ФИФАнинг улкан тижорий даромадлари, жаҳон чемпионатининг глобал аудиторияси ва ёш мухлисларни жалб қилиш имконияти ХОҚни футбол ташкилоти билан зиддиятга киришишдан тийиши мумкин. Бу — расмий ХОҚ баёноти эмас, балки The Guardian манбасининг таҳлили.
Ҳозирча Инфантино санкциядан қутулиб қолишга яқин кўринмоқда. Аммо Балогун иши бўйича асосий савол очиқ қолди: ФИФА қарори мустақил ҳуқуқий жараён натижасими ёки юқори даражадаги сиёсий мулоқот унинг қабул қилинишига таъсир кўрсатдими?
…