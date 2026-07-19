Гарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқда

·49·Спорт
Гарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқда

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фаолиятини Германия чемпионатида давом эттирадиган бўлди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг, ҳужумчининг Тоттенхемга қайтиши ёки бошқа гранд клубга ўтиши борасидаги миш-мишлар болалаган эди. Бироқ, сўнгги маълумотлар Кейн Мюнхен клубида қолишга қарор қилганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Бавария раҳбарияти ҳужумчига жаҳон биринчилигидан сўнг қўшимча таътил тақдим этган. Шу билан бирга, немис гиганти ушбу танаффусдан унумли фойдаланиб, футболчи билан амалдаги шартномани узайтириш бўйича музокараларни жадаллаштиришни режалаштирмоқда. Кристиан Фалк берган маълумотларга кўра, Кейн турнир давомида барча ташқи таклифларни рад этиб, бор эътиборини терма жамоага қаратган эди.

Чемпионлар лигаси орзуси ва реал ҳолат

Кўпчилик мухлислар Гарри Кейннинг ўзининг қадрдон жамоаси — Тоттенхемга қайтишини орзу қилаётган бўлса-да, амалда буни амалга ошиши жуда қийин. Бунинг асосий сабаби футболчининг совринларга бўлган ташналигидир. 30 ёшдан ошган ҳужумчи ўзининг профессионал фаолиятидаги энг катта мақсадларидан бири — Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш эканини яширмайди.

Тоттенхем айни дамда қайта қуриш жараёнини бошдан кечирмоқда ва яқин йилларда Европанинг энг нуфузли турнирида ғолиблик учун курашиши даргумон. Кейн эса ўзининг энг юқори спорт формасида бўлган йилларини совринлар ютишга қодир бўлган жамоада ўтказишни афзал кўрмоқда. Шу сабабли, у Лондон клубига бўлган чексиз ҳурматига қарамай, Мюнхенда қолишни маъқул деб топди.

Реал Мадрид варианти ва келажак режалари

Трансфер бозорида Гарри Кейнга асосий даъвогарлардан бири сифатида Реал Мадрид ҳам тилга олинган эди. Бироқ, Мадрид клуби айни дамда кўпроқ ёш иқтидорларга ва узоқ муддатли лойиҳаларга эътибор қаратаётгани сабабли, англиялик форвард учун бу йўналиш ёпилган ҳисобланади. Бу эса Бавария учун ўз юлдузини сақлаб қолишда қўшимча имконият яратди.

Жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентинадан қабул қилинган мағлубият Кейнга руҳий жиҳатдан қаттиқ таъсир қилди. Футболчининг ўзи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ичидаги бўшлиқни сўз билан таърифлаб бўлмаслигини, кетма-кет саккиз йилдан бери орзуга жуда яқин келиб, уни қўлдан бой бериш оғир эканини тан олди. Бу аламли мағлубият уни янги мавсумда Бавария билан катта ғалабаларга эришишга янада кўпроқ ундаши кутилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Гарри Кейн Мюнхен муҳитига тўлиқ мослашган ва клуб раҳбарияти билан ўзаро ишончга асосланган муносабатларни ўрнатган. Яқин кунларда томонлар янги битим бўйича расмий келишувга эришишлари кутилмоқда, бу эса Тоттенхем мухлисларининг умидларига бутунлай нуқта қўяди.

Гарри КейнБаварияТоттенхемТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиНеймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиБугун, 17:58«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...Бугун, 17:00Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Бугун, 16:53Реднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиРеднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиБугун, 16:50ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?Бугун, 16:25Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Бугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди