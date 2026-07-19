Гарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқда
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фаолиятини Германия чемпионатида давом эттирадиган бўлди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг, ҳужумчининг Тоттенхемга қайтиши ёки бошқа гранд клубга ўтиши борасидаги миш-мишлар болалаган эди. Бироқ, сўнгги маълумотлар Кейн Мюнхен клубида қолишга қарор қилганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Бавария раҳбарияти ҳужумчига жаҳон биринчилигидан сўнг қўшимча таътил тақдим этган. Шу билан бирга, немис гиганти ушбу танаффусдан унумли фойдаланиб, футболчи билан амалдаги шартномани узайтириш бўйича музокараларни жадаллаштиришни режалаштирмоқда. Кристиан Фалк берган маълумотларга кўра, Кейн турнир давомида барча ташқи таклифларни рад этиб, бор эътиборини терма жамоага қаратган эди.
Чемпионлар лигаси орзуси ва реал ҳолатКўпчилик мухлислар Гарри Кейннинг ўзининг қадрдон жамоаси — Тоттенхемга қайтишини орзу қилаётган бўлса-да, амалда буни амалга ошиши жуда қийин. Бунинг асосий сабаби футболчининг совринларга бўлган ташналигидир. 30 ёшдан ошган ҳужумчи ўзининг профессионал фаолиятидаги энг катта мақсадларидан бири — Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш эканини яширмайди.
Тоттенхем айни дамда қайта қуриш жараёнини бошдан кечирмоқда ва яқин йилларда Европанинг энг нуфузли турнирида ғолиблик учун курашиши даргумон. Кейн эса ўзининг энг юқори спорт формасида бўлган йилларини совринлар ютишга қодир бўлган жамоада ўтказишни афзал кўрмоқда. Шу сабабли, у Лондон клубига бўлган чексиз ҳурматига қарамай, Мюнхенда қолишни маъқул деб топди.
Реал Мадрид варианти ва келажак режалариТрансфер бозорида Гарри Кейнга асосий даъвогарлардан бири сифатида Реал Мадрид ҳам тилга олинган эди. Бироқ, Мадрид клуби айни дамда кўпроқ ёш иқтидорларга ва узоқ муддатли лойиҳаларга эътибор қаратаётгани сабабли, англиялик форвард учун бу йўналиш ёпилган ҳисобланади. Бу эса Бавария учун ўз юлдузини сақлаб қолишда қўшимча имконият яратди.
Жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентинадан қабул қилинган мағлубият Кейнга руҳий жиҳатдан қаттиқ таъсир қилди. Футболчининг ўзи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ичидаги бўшлиқни сўз билан таърифлаб бўлмаслигини, кетма-кет саккиз йилдан бери орзуга жуда яқин келиб, уни қўлдан бой бериш оғир эканини тан олди. Бу аламли мағлубият уни янги мавсумда Бавария билан катта ғалабаларга эришишга янада кўпроқ ундаши кутилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Гарри Кейн Мюнхен муҳитига тўлиқ мослашган ва клуб раҳбарияти билан ўзаро ишончга асосланган муносабатларни ўрнатган. Яқин кунларда томонлар янги битим бўйича расмий келишувга эришишлари кутилмоқда, бу эса Тоттенхем мухлисларининг умидларига бутунлай нуқта қўяди.
…