Ҳиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилди
Ҳиндистонда 20 кундан буён очлик акциясини давом эттираётган машҳур жамоат фаоли ва таълим соҳаси мутахассиси Сонам Вангчук полиция томонидан норозилик майдонидан мажбуран олиб кетилди. Бу воқеа мамлакатда таълим тизими атрофидаги баҳсларни янада кучайтирди.
59 ёшли Вангчук таълим соҳасида ислоҳотлар талаб қилаётган Cockroach Janta Party (CJP) ҳаракатини қўллаб-қувватлаш мақсадида очлик акциясини бошлаган эди. У 20 кун давомида фақат туз ва сув истеъмол қилиб, 9 килограммдан ортиқ вазн йўқотган.
Шанба куни эрталаб полиция ва ҳарбийлаштирилган кучлар намойиш майдонига кириб, уни саҳнадан олиб чиқди. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари уни тез ёрдам машинасида Деҳлидаги Сафдаржанг шифохонасига олиб кетган.
Вангчукнинг турмуш ўртоғи Гитанжали Ангмо унинг оиласи ва шифокорлари розилигисиз ҳеч қандай даволаш чоралари қўлланмаслигини талаб қилди.
Шифохона маълумотига кўра, фаол узоқ давом этган очлик сабабли заифлашган ва енгил даражада сувсизланган. Бироқ унинг ҳаётий муҳим кўрсаткичлари барқарор бўлиб, доимий назорат остида қолмоқда.
Полициянинг билдиришича, Вангчук Деҳли олий судининг қарори, шифокорлар тавсияси ва унинг саломатлиги инобатга олинган ҳолда шифохонага ўтказилган.
Фаол очлик акциясини тўхтатиш ҳақидаги чақириқларга қарамасдан, 20 июль куни парламентга режалаштирилган тинч юришда иштирок этишини билдирган эди.
Вангчук ўрнига CJP асосчиси Абҳижит Дипке муддатсиз очлик акциясини бошлади. Унинг айтишича, парламентга юриш режаси бекор қилинмайди.
Cockroach Janta Party ҳаракати май ойида Ҳиндистондаги йирик имтиҳонларда тест саволлари тарқалиб кетиши ва бошқа қонунбузарликларга қарши онлайн ташаббус сифатида ташкил этилган. Намойишчилар таълим вазири Дхармендра Прадханнинг истеъфосини талаб қилиб келаётган эди.
Шанба кунги воқеалардан кейин ҳаракат талабларни кенгайтириб, бош вазир Нарендра Модининг ҳам истеъфосини талаб қилди.
Вангчукнинг мажбуран олиб кетилиши мухолифат сиёсатчилари томонидан кескин танқид қилиниб, «демократияга қарши ҳаракат» сифатида баҳоланди. Деҳлининг собиқ бош вазири Арвинд Кежривал ҳам ҳукуматни намойишчилар талабларини эшитишга чақирди.
…