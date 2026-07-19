Ҳиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилди

·0·Дунё
Ҳиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилди

Ҳиндистонда 20 кундан буён очлик акциясини давом эттираётган машҳур жамоат фаоли ва таълим соҳаси мутахассиси Сонам Вангчук полиция томонидан норозилик майдонидан мажбуран олиб кетилди. Бу воқеа мамлакатда таълим тизими атрофидаги баҳсларни янада кучайтирди.

59 ёшли Вангчук таълим соҳасида ислоҳотлар талаб қилаётган Cockroach Janta Party (CJP) ҳаракатини қўллаб-қувватлаш мақсадида очлик акциясини бошлаган эди. У 20 кун давомида фақат туз ва сув истеъмол қилиб, 9 килограммдан ортиқ вазн йўқотган.

Шанба куни эрталаб полиция ва ҳарбийлаштирилган кучлар намойиш майдонига кириб, уни саҳнадан олиб чиқди. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари уни тез ёрдам машинасида Деҳлидаги Сафдаржанг шифохонасига олиб кетган.

Вангчукнинг турмуш ўртоғи Гитанжали Ангмо унинг оиласи ва шифокорлари розилигисиз ҳеч қандай даволаш чоралари қўлланмаслигини талаб қилди.

Шифохона маълумотига кўра, фаол узоқ давом этган очлик сабабли заифлашган ва енгил даражада сувсизланган. Бироқ унинг ҳаётий муҳим кўрсаткичлари барқарор бўлиб, доимий назорат остида қолмоқда.

Полициянинг билдиришича, Вангчук Деҳли олий судининг қарори, шифокорлар тавсияси ва унинг саломатлиги инобатга олинган ҳолда шифохонага ўтказилган.

Фаол очлик акциясини тўхтатиш ҳақидаги чақириқларга қарамасдан, 20 июль куни парламентга режалаштирилган тинч юришда иштирок этишини билдирган эди.

Вангчук ўрнига CJP асосчиси Абҳижит Дипке муддатсиз очлик акциясини бошлади. Унинг айтишича, парламентга юриш режаси бекор қилинмайди.

Cockroach Janta Party ҳаракати май ойида Ҳиндистондаги йирик имтиҳонларда тест саволлари тарқалиб кетиши ва бошқа қонунбузарликларга қарши онлайн ташаббус сифатида ташкил этилган. Намойишчилар таълим вазири Дхармендра Прадханнинг истеъфосини талаб қилиб келаётган эди.

Шанба кунги воқеалардан кейин ҳаракат талабларни кенгайтириб, бош вазир Нарендра Модининг ҳам истеъфосини талаб қилди.

Вангчукнинг мажбуран олиб кетилиши мухолифат сиёсатчилари томонидан кескин танқид қилиниб, «демократияга қарши ҳаракат» сифатида баҳоланди. Деҳлининг собиқ бош вазири Арвинд Кежривал ҳам ҳукуматни намойишчилар талабларини эшитишга чақирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинган“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинганБугун, 16:12Ака-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиАка-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиБугун, 16:04Эквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаЭквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаБугун, 16:01Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Бугун, 15:41Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди Бугун, 14:41Миллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаМиллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?