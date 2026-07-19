Покистон ва Ҳиндистон чегарасида икки соатлик отишма юз берди
Ҳиндистон ва Покистон ўртасидаги баҳсли Жамму ва Кашмир ҳудудида яна қуролли тўқнашув содир бўлди. 18 июль куни икки давлат ҳарбийлари назорат чизиғи бўйлаб тахминан икки соат давом этган кучли отишмага киришган. Бу ҳақда NDTV телеканали манбаларга таяниб хабар берди.
Маълум қилинишича, отишма Ражаури секторида юз берган. Ҳиндистон томонининг иддао қилишича, ҳарбийлар чегарани ноқонуний кесиб ўтишга уринган “террорчилар”нинг ҳаракатини бартараф этган.
Қайд этилишича, бу ҳодиса 2025 йил май ойида якунланган “Синдур” амалиётидан кейин ўт очишни тўхтатиш тартиби жиддий бузилган илк йирик воқеа ҳисобланади. Шунга қадар ҳам чегара ҳудудида вақти-вақти билан кичик қуролли тўқнашувлар кузатилган.
Таҳлилчилар фикрича, мазкур ҳодиса икки қўшни ядровий давлат ўртасидаги муносабатлар яна кескинлашиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни кучайтирмоқда. Ҳозирча томонлар орасида қурбонлар ёки жабрланганлар ҳақида расмий маълумот берилмаган.
…