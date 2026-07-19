ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бугун, 19 июль куни футбол мухлисларини Жаҳон чемпионати–2026нинг энг кутилган баҳси кутиб турибди. Финалда Испания Аргентинага қарши майдонга чиқади.
Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00да старт олади. Ўзбекистонлик мухлислар ушбу ҳал қилувчи баҳсни ZO'R TV ва Futbol TV телеканаллари орқали жонли эфирда томоша қилишлари мумкин.
Мазкур тўқнашув турнирнинг энг асосий баҳси бўлиб, икки футбол гиганти жаҳон чемпионлиги учун кураш олиб боради. Шу боис бутун дунё футбол ишқибозларининг диққат-эътибори бугунги финалга қаратилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…