Ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритди

·43·Ўзбекистон
Ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритди

Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган 58-Халқаро кимё олимпиадаси (IChO-2026) Ўзбекистон терма жамоаси учун муваффақиятли якунланди. Миллий жамоанинг барча тўрт нафар иштирокчиси медалдорлар сафидан ўрин олиб, мамлакат шарафини муносиб ҳимоя қилди.

Терма жамоа ҳисобига 1 та олтин ва 3 та кумуш медаль ёзилди. Райҳона Туймуродова олтин медални қўлга киритган бўлса, Жасур Мустафоев, Азизмуҳаммад Ҳафизов ва Миржалол Хомиджонов кумуш медал билан тақдирланди.

10–19 июль кунлари бўлиб ўтган нуфузли олимпиадага Ўзбекистон илк бор мезбонлик қилди. Шу билан бирга, мазкур мусобақа Марказий Осиё тарихида биринчи марта ташкил этилган Халқаро кимё олимпиадаси сифатида ҳам қайд этилди. Унда 93 давлатдан 700 нафардан ортиқ ўқувчи, мураббий ва расмий вакиллар иштирок этди.

Президентнинг 2024 йил 30 сентябрдаги қарорига мувофиқ, халқаро фан олимпиадалари ғолиблари ҳамда уларнинг устозлари давлат томонидан бир марталик пул мукофоти билан рағбатлантирилади. Унга кўра, олтин медал соҳибига 1 миллиард 30 миллион сўм, кумуш медал соҳибига эса 618 миллион сўм, бронза медал учун — 412 млн сўм мукофот берилади. Шунингдек, ғолибларни тайёрлаган ўқитувчилар ҳам пул мукофоти билан тақдирланиб, уларнинг малака тоифаси бир поғонага оширилади.

ЎзбекистонТошкентРайҳона ТуймуродоваЖасур МустафоевХалқаро кимё олимпиадаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиЭртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиБугун, 13:28Ўзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилдиЎзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилдиКеча, 22:44Тошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушландиКеча, 11:21Рустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиРустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиКеча, 10:34Тошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошландиТошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошландиКеча, 10:18Рустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиРустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиКеча, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди