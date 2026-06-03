Паул Погба учун MLS ёки Саудия Арабистони энг мақбул вариант бўлиши мумкин

·65·Спорт
Паул Погба учун MLS ёки Саудия Арабистони энг мақбул вариант бўлиши мумкин

Франциялик ярим ҳимоячи Паул Погба Монако сафида кутилган ўйинни намойиш эта олмагач, унинг фаолиятини MLS ёки Саудия Арабистони Pro лигасида давом эттириши энг тўғри йўл эканлиги ҳақида фикрлар билдирилмоқда. Манчестер Юнайтед ва Ювентус клубларининг собиқ юлдузи допинг туфайли узоқ муддатли четлатишдан сўнг катта футболга қайтган эди, бироқ унинг Франциядаги фаолияти омадсиз кечмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ливерпул ва Монако жамоаларининг собиқ ҳимоячиси Джон Арне Риисе Погбанинг ҳозирги ҳолатидан ҳафсаласи пир бўлганини яширмади. 2018-йилги жаҳон чемпиони 2025-26-йилги мавсумда бор-йўғи 6 та ўйинда майдонга тушиб, бирорта ҳам гол ура олмади. Риисенинг фикрича, 33 ёшли футболчи ўзининг аввалги даражасидан анча узоқлашиб қолган.

“У ўзининг энг юқори чўққисида бўлганида ўйинидан завқ оладиган ажойиб футболчи эди. У доим табассум билан тўп сурарди. Сўнгги йилларда содир бўлган воқеалар мени бироз хафа қилди. Мен унинг Монако сафида яна ўзини кўрсатишига умид қилган эдим, аммо жароҳатлар ва бошқа омиллар бунга йўл қўймади”, — дейди Риисе.

Экспертнинг таъкидлашича, Паул Погба ҳозирда жисмоний жиҳатдан етарли даражада тайёр эмас ва унинг ҳаракатларида аввалги ўткирлик сезилмаяпти. Шу сабабли, юқори даражадаги Европа футболидан кўра, босим камроқ бўлган АҚШ ёки Саудия Арабистони чемпионатлари унинг фаолиятини якунлаш учун энг яхши жой бўлиши мумкин.

Погбанинг Монако билан шартномаси қандай якунланиши ҳозирча сўроқ остида турибди. Агар у келаси мавсумгача ўз формасини тиклай олмаса, трансфер ойнасида янги йўналишларни кўриб чиқишига тўғри келади. Ҳозирча ярим ҳимоячи ўзининг жисмоний ҳолатини яхшилаш устида ишлашда давом этмоқда.

Паул ПогбаМонакоТрансферMLSСаудия Арабистони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди