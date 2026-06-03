Паул Погба учун MLS ёки Саудия Арабистони энг мақбул вариант бўлиши мумкин
Франциялик ярим ҳимоячи Паул Погба Монако сафида кутилган ўйинни намойиш эта олмагач, унинг фаолиятини MLS ёки Саудия Арабистони Pro лигасида давом эттириши энг тўғри йўл эканлиги ҳақида фикрлар билдирилмоқда. Манчестер Юнайтед ва Ювентус клубларининг собиқ юлдузи допинг туфайли узоқ муддатли четлатишдан сўнг катта футболга қайтган эди, бироқ унинг Франциядаги фаолияти омадсиз кечмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ливерпул ва Монако жамоаларининг собиқ ҳимоячиси Джон Арне Риисе Погбанинг ҳозирги ҳолатидан ҳафсаласи пир бўлганини яширмади. 2018-йилги жаҳон чемпиони 2025-26-йилги мавсумда бор-йўғи 6 та ўйинда майдонга тушиб, бирорта ҳам гол ура олмади. Риисенинг фикрича, 33 ёшли футболчи ўзининг аввалги даражасидан анча узоқлашиб қолган.
“У ўзининг энг юқори чўққисида бўлганида ўйинидан завқ оладиган ажойиб футболчи эди. У доим табассум билан тўп сурарди. Сўнгги йилларда содир бўлган воқеалар мени бироз хафа қилди. Мен унинг Монако сафида яна ўзини кўрсатишига умид қилган эдим, аммо жароҳатлар ва бошқа омиллар бунга йўл қўймади”, — дейди Риисе.
Экспертнинг таъкидлашича, Паул Погба ҳозирда жисмоний жиҳатдан етарли даражада тайёр эмас ва унинг ҳаракатларида аввалги ўткирлик сезилмаяпти. Шу сабабли, юқори даражадаги Европа футболидан кўра, босим камроқ бўлган АҚШ ёки Саудия Арабистони чемпионатлари унинг фаолиятини якунлаш учун энг яхши жой бўлиши мумкин.
Погбанинг Монако билан шартномаси қандай якунланиши ҳозирча сўроқ остида турибди. Агар у келаси мавсумгача ўз формасини тиклай олмаса, трансфер ойнасида янги йўналишларни кўриб чиқишига тўғри келади. Ҳозирча ярим ҳимоячи ўзининг жисмоний ҳолатини яхшилаш устида ишлашда давом этмоқда.
…