Челси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олинди

·0·Спорт
Челси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олинди

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли келишувлардан бирини амалга оширди. "Кўклар" Астон Вилла ярим ҳимоячиси Морган Роджерс трансфери бўйича келишувга эришди. Мазкур келишув нафақат клуб, балки бутун Англия футболи учун рекорд кўрсаткичларни янгилаши кутилмоқда. Мазкур трансфер жараёнида Лондоннинг бошқа бир жамоаси — Арсенал ҳам фаол иштирок этган эди, бироқ якунда футболчи Стамфорд Бридге вариантини танлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Челси ва Астон Вилла ўртасидаги келишув қиймати 117 миллион фунт стерлингни ташкил этади. Бу сумма Морган Роджерсни клуб тарихидаги энг қиммат ўйинчига айлантиради. Шу пайтгача рекорд 2023-йилда 106 миллион фунт эвазига сотиб олинган Энзо Фернандезга тегишли эди. Шунингдек, ушбу трансфер Манчестер Сити томонидан Эллиот Андерсон учун тўланган 116 миллион фунтлик Британия рекордини ҳам янгилади.

Хаби Алонсо омили ва шартнома тафсилотлари

23 ёшли Англия терма жамоаси аъзоси Челси лойиҳасини танлашида жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо катта рол ўйнади. Маълум қилинишича, Баер Леверкусен билан муваффақият қозонган мутахассис футболчи билан шахсан гаплашиб, уни клубнинг келажакдаги режаларига ишонтира олган. Роджерс ва клуб ўртасида 2032-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома бўйича шахсий келишувга эришилган бўлиб, у яна бир йилга узайтирилиши ҳам мумкин.

Морган Роджерс Астон Вилла таркибида ҳақиқий юлдуз даражасига кўтарилди. У Бирмингем клуби сафида 125 та учрашувда майдонга тушиб, 31 та гол ва 29 та голли узатмани амалга оширди. Айниқса, 2025-26 йилги мавсумда у 14 та гол ва 12 та ассист қайд этиб, жамоасининг Европа лигасида ғолиб чиқиши ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида асосий фигура бўлди.

Астон Вилла учун катта молиявий фойда

Ушбу трансфердан Астон Вилла билан бир қаторда Мидлсбро клуби ҳам катта фойда кўради. Гап шундаки, Роджерс 2024-йилда атиги 7 миллион фунтга сотиб олинганда, шартномага кейинги сотувдан 20 фоиз улуш олиш банди киритилган эди. Унаи Эмерй жамоаси эса тушган маблағларни таркибни кучайтиришга йўналтиришни бошлаб юборган. Клуб аллақачон Жоҳан Манзамби ва Жоау Гомес каби ўйинчиларни таркибга қўшиб олган.

Ҳозирда футболчи Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. У турнир давомида Панама ва Аргентинага қарши баҳсларда асосий таркибда майдонга тушди ҳамда ярим финалда Антонй Гордон томонидан урилган голга ассистентлик қилди. Goal.com маълумотига кўра, Роджерс халқаро мажбуриятларини якунлаб қайтгач, душанба куни тиббий кўрикдан ўтади ва расман Челси аъзоси сифатида таништирилади.

ЧелсеаМорган РоджерсТрансферАнглия Премер-лигасиАстон Вилла
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...Бугун, 01:38Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Бугун, 01:36Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Бугун, 01:33Бронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБугун, 01:32Ливерпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаЛиверпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 01:15Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди