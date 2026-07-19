Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!

·0·Спорт
Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!

Россия Суперкубоги учун баҳс ҳақиқий футбол драмасига айланди. «Спартак» асосий вақт тугашига саноқли сониялар қолгунига қадар ғалабага яқин эди, аммо Александр Соболев аввал ҳисобни тенглаштирди, кейин эса пенальтилар сериясида ҳал қилувчи зарбани аниқ ижро этди.

«Зенит» 1:1 ҳисобида якунланган учрашувдан кейин пенальтилар сериясида 4:2 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида ўнинчи марта Россия Суперкубогини қўлга киритди.

«Спартак» биринчи бўлиб ҳисобни очди

Нижний Новгороддаги «Совкомбанк Арена»да ўтказилган баҳснинг 25-дақиқасида Кристофер Мартинс москваликларни олдинга олиб чиқди.

Шундан сўнг «Спартак» узоқ вақт давомида минимал устунлигини сақлаб турди. Ўйиннинг асосий вақти якунига етиб, «қизил-оқлар» совринни қўлга киритишга бир қадам қолганида вазият кескин ўзгарди.

Соболев собиқ жамоасини сўнгги сонияларда жазолади

90+9-дақиқада «Зенит» пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Тўп қаршисига келган Александр Соболев имкониятдан фойдаланиб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.

Ғолибни аниқлаш учун ўтказилган пенальтилар сериясида ҳам петербургликлар ҳужумчиси сўнгги нуқтани қўйди. «Зенит» футболчилари тўртта зарбани аниқ ижро этди, «Спартак» эса икки имкониятдан фойдалана олмади — 4:2.

Россия Суперкубоги — 2026

«Зенит» — «Спартак» 1:1
Пенальтилар серияси — 4:2

Голлар: Кристофер Мартинс, 25 — Александр Соболев, 90+9, пенальти.

«Зенит» янги рекорд ўрнатди

Бу соврин «Зенит» учун Россия Суперкубоги тарихидаги ўнинчи чемпионлик бўлди. Петербургликлар мазкур мусобақадаги ўз рекордини янада яхшилади.

Жамоа 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ва 2026 йилларда Суперкубокни қўлга киритган. «Спартак» эса финалда бешинчи марта мағлуб бўлди — москваликлар ушбу совринни фақат 2017 йилда ютган.

«Зенит» тарихида СССР давридаги шундай соврин ҳам бор: ленинградликлар 1985 йилда мавсум Кубогини қўлга киритган эди.

Чемпион ва Кубок соҳиби тўқнашуви

«Зенит» Суперкубокда Россиянинг 2025/26 йилги чемпиони сифатида иштирок этди. Сергей Семак жамоаси мавсумни 68 очко билан биринчи ўринда якунлаб, мамлакат чемпионлигини ўн биринчи марта қўлга киритган эди.

«Спартак» эса Россия Кубоги соҳиби сифатида финалга йўл олди. Москваликлар Суперфиналда «Краснодар» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, пенальтилар сериясида 4:3 ҳисобида устун келганди.

Аммо бу сафар пенальтиларда омад «Спартак»дан юз ўгирди. «Зенит» эса деярли бой берилган финални сўнгги сонияларда қутқариб, янги мавсумни тарихий соврин билан бошлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБугун, 01:32Ливерпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаЛиверпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 01:15Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиБугун, 00:53Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»Кеча, 23:33Месси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатдиМесси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатдиКеча, 23:26Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?Кеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди