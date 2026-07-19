Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!
Россия Суперкубоги учун баҳс ҳақиқий футбол драмасига айланди. «Спартак» асосий вақт тугашига саноқли сониялар қолгунига қадар ғалабага яқин эди, аммо Александр Соболев аввал ҳисобни тенглаштирди, кейин эса пенальтилар сериясида ҳал қилувчи зарбани аниқ ижро этди.
«Зенит» 1:1 ҳисобида якунланган учрашувдан кейин пенальтилар сериясида 4:2 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида ўнинчи марта Россия Суперкубогини қўлга киритди.
«Спартак» биринчи бўлиб ҳисобни очди
Нижний Новгороддаги «Совкомбанк Арена»да ўтказилган баҳснинг 25-дақиқасида Кристофер Мартинс москваликларни олдинга олиб чиқди.
Шундан сўнг «Спартак» узоқ вақт давомида минимал устунлигини сақлаб турди. Ўйиннинг асосий вақти якунига етиб, «қизил-оқлар» совринни қўлга киритишга бир қадам қолганида вазият кескин ўзгарди.
Соболев собиқ жамоасини сўнгги сонияларда жазолади
90+9-дақиқада «Зенит» пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Тўп қаршисига келган Александр Соболев имкониятдан фойдаланиб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.
Ғолибни аниқлаш учун ўтказилган пенальтилар сериясида ҳам петербургликлар ҳужумчиси сўнгги нуқтани қўйди. «Зенит» футболчилари тўртта зарбани аниқ ижро этди, «Спартак» эса икки имкониятдан фойдалана олмади — 4:2.
Россия Суперкубоги — 2026
«Зенит» — «Спартак» 1:1
Пенальтилар серияси — 4:2
Голлар: Кристофер Мартинс, 25 — Александр Соболев, 90+9, пенальти.
«Зенит» янги рекорд ўрнатди
Бу соврин «Зенит» учун Россия Суперкубоги тарихидаги ўнинчи чемпионлик бўлди. Петербургликлар мазкур мусобақадаги ўз рекордини янада яхшилади.
Жамоа 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ва 2026 йилларда Суперкубокни қўлга киритган. «Спартак» эса финалда бешинчи марта мағлуб бўлди — москваликлар ушбу совринни фақат 2017 йилда ютган.
«Зенит» тарихида СССР давридаги шундай соврин ҳам бор: ленинградликлар 1985 йилда мавсум Кубогини қўлга киритган эди.
Чемпион ва Кубок соҳиби тўқнашуви
«Зенит» Суперкубокда Россиянинг 2025/26 йилги чемпиони сифатида иштирок этди. Сергей Семак жамоаси мавсумни 68 очко билан биринчи ўринда якунлаб, мамлакат чемпионлигини ўн биринчи марта қўлга киритган эди.
«Спартак» эса Россия Кубоги соҳиби сифатида финалга йўл олди. Москваликлар Суперфиналда «Краснодар» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, пенальтилар сериясида 4:3 ҳисобида устун келганди.
Аммо бу сафар пенальтиларда омад «Спартак»дан юз ўгирди. «Зенит» эса деярли бой берилган финални сўнгги сонияларда қутқариб, янги мавсумни тарихий соврин билан бошлади.
…