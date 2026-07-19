Коинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилди
Халқаро астрономлар жамоаси коинот тадқиқотлари тарихида илк бор ўз юлдузининг "ҳаёт зонаси"да жойлашган тошлоқ экзосайёрада атмосфера борлигини аниқлади. Ерга ўхшаш тузилишга эга бўлган ЛҲС 1140b деб номланувчи ушбу "суперер" Қуёш тизимидан 48 ёруғлик йили узоқликда жойлашган. Шу вақтга қадар Ер сайёраси ўзининг газ қобиғига эга бўлган ягона тошлоқ осмон жисми бўлиб келаётган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ЛҲС 1140b сайёраси ёши 3 миллиард йилдан ошган қадимги қизил митти юлдуз атрофида айланади. Тадқиқотнинг етакчи муаллифи Коллин Черубим (Коллин Черубим) томонидан ишлаб чиқилган атмосфера эволюцияси модели бундай сайёраларда гелий қобиғи мавжудлигини башорат қилган эди. Магеллан "Клей" оптик телескопи ёрдамида ўтказилган спектроскопик кузатувлар ушбу назарияни амалда тасдиқлади ва сайёра атрофида улкан газ қобиғи борлигини кўрсатди.
Суперернинг ўзига хос хусусиятлари ва гелий қалқониЛҲС 1140b ўзининг ўлчамлари билан ҳайратда қолдиради: унинг радиуси Ерникидан 1,73 марта, массаси эса 5,6 марта катта. Бундай параметрлар сайёрада тортишиш кучи Ердагидан деярли икки баравар кучли эканини англатади. Сайёра ўз юлдузига доимо бир томони билан қараган ҳолда айланади, яни унда доимий кундуз ва тун яриmsҳарлари мавжуд. Бир йил эса ушбу сайёрада бор-йўғи 24,7 кун давом этади.
Олимларнинг аниқлашича, сайёранинг юқори атмосфера қатламлари водороддан маҳрум бўлиб, асосан гелийдан иборат. Кучли радиация таъсирида енгил водород коинотга учиб кетган, бироқ гелий қатлами сақланиб қолган. Бу "гелий қалқони" сайёранинг пастки қатламларида оғирроқ элементлар — углерод, азот ва кислород тўпланиши учун шароит яратади. ixbt.com маълумотига кўра, сайёрадаги ҳарорат -47 даража атрофида бўлиб, бу сув буғларининг конденсацияланиши ва атмосферанинг сақланиб қолишига хизмат қилади.
Ҳаёт учун имконият ва келажакдаги тадқиқотларЭнг қизиқарли жиҳати шундаки, ЛҲС 1140b ўз массасининг 9 фоизидан 19 фоизигача қисмини сув кўринишида сақлаб қолиши мумкин. Ҳозирча олимлар сайёра юзаси тошлоқми ёки у бутунлай океан билан қопланганми, деган саволга аниқ жавоб бера олишмаяпти. Бироқ атмосферанинг қуйи қатламларида ҳаёт учун зарур бўлган сув буғи ва кислород тўпланиши эҳтимоли жуда юқори баҳоланмоқда.
Ушбу кашфиёт "космик қирғоқ чизиғи" назариясини ҳам тасдиқлади. Ушбу назарияга кўра, сайёранинг ўз атмосферасини сақлаб қолиши унинг юлдузидан қанча радиация олишига боғлиқ. Масалан, худди шу тизимдаги ЛҲС 1140c сайёраси ўз юлдузига жуда яқин бўлгани ва 5 баравар кўп радиация олгани сабабли ўз атмосферасини бутунлай йўқотган.
Янги маълумотларнинг James Webb ва Hubble космик телескоплари архивлари билан бирлаштирилиши коинотда ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган бошқа дунёларни ўрганишда янги даврни очиб беради. ЛҲС 1140b тизими эндиликда Қуёш тизимидан ташқарида ҳаёт белгиларини излаш учун энг асосий объектлардан бирига айланди.
…