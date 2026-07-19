Коинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилди

·20·Техно
Коинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилди

Халқаро астрономлар жамоаси коинот тадқиқотлари тарихида илк бор ўз юлдузининг "ҳаёт зонаси"да жойлашган тошлоқ экзосайёрада атмосфера борлигини аниқлади. Ерга ўхшаш тузилишга эга бўлган ЛҲС 1140b деб номланувчи ушбу "суперер" Қуёш тизимидан 48 ёруғлик йили узоқликда жойлашган. Шу вақтга қадар Ер сайёраси ўзининг газ қобиғига эга бўлган ягона тошлоқ осмон жисми бўлиб келаётган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ЛҲС 1140b сайёраси ёши 3 миллиард йилдан ошган қадимги қизил митти юлдуз атрофида айланади. Тадқиқотнинг етакчи муаллифи Коллин Черубим (Коллин Черубим) томонидан ишлаб чиқилган атмосфера эволюцияси модели бундай сайёраларда гелий қобиғи мавжудлигини башорат қилган эди. Магеллан "Клей" оптик телескопи ёрдамида ўтказилган спектроскопик кузатувлар ушбу назарияни амалда тасдиқлади ва сайёра атрофида улкан газ қобиғи борлигини кўрсатди.

Суперернинг ўзига хос хусусиятлари ва гелий қалқони

ЛҲС 1140b ўзининг ўлчамлари билан ҳайратда қолдиради: унинг радиуси Ерникидан 1,73 марта, массаси эса 5,6 марта катта. Бундай параметрлар сайёрада тортишиш кучи Ердагидан деярли икки баравар кучли эканини англатади. Сайёра ўз юлдузига доимо бир томони билан қараган ҳолда айланади, яни унда доимий кундуз ва тун яриmsҳарлари мавжуд. Бир йил эса ушбу сайёрада бор-йўғи 24,7 кун давом этади.

Олимларнинг аниқлашича, сайёранинг юқори атмосфера қатламлари водороддан маҳрум бўлиб, асосан гелийдан иборат. Кучли радиация таъсирида енгил водород коинотга учиб кетган, бироқ гелий қатлами сақланиб қолган. Бу "гелий қалқони" сайёранинг пастки қатламларида оғирроқ элементлар — углерод, азот ва кислород тўпланиши учун шароит яратади. ixbt.com маълумотига кўра, сайёрадаги ҳарорат -47 даража атрофида бўлиб, бу сув буғларининг конденсацияланиши ва атмосферанинг сақланиб қолишига хизмат қилади.

Ҳаёт учун имконият ва келажакдаги тадқиқотлар

Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ЛҲС 1140b ўз массасининг 9 фоизидан 19 фоизигача қисмини сув кўринишида сақлаб қолиши мумкин. Ҳозирча олимлар сайёра юзаси тошлоқми ёки у бутунлай океан билан қопланганми, деган саволга аниқ жавоб бера олишмаяпти. Бироқ атмосферанинг қуйи қатламларида ҳаёт учун зарур бўлган сув буғи ва кислород тўпланиши эҳтимоли жуда юқори баҳоланмоқда.

Ушбу кашфиёт "космик қирғоқ чизиғи" назариясини ҳам тасдиқлади. Ушбу назарияга кўра, сайёранинг ўз атмосферасини сақлаб қолиши унинг юлдузидан қанча радиация олишига боғлиқ. Масалан, худди шу тизимдаги ЛҲС 1140c сайёраси ўз юлдузига жуда яқин бўлгани ва 5 баравар кўп радиация олгани сабабли ўз атмосферасини бутунлай йўқотган.

Янги маълумотларнинг James Webb ва Hubble космик телескоплари архивлари билан бирлаштирилиши коинотда ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган бошқа дунёларни ўрганишда янги даврни очиб беради. ЛҲС 1140b тизими эндиликда Қуёш тизимидан ташқарида ҳаёт белгиларини излаш учун энг асосий объектлардан бирига айланди.

КоинотАстрономияЭкзосайёраСуперерТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилдиСан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилдиБугун, 00:50Астрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқдиАстрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқдиБугун, 00:20Хитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиХитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиКеча, 23:51Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиTesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиКеча, 22:19АҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилдиАҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилдиКеча, 21:55АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиАҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиКеча, 21:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда