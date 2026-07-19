Бронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилинди
ЖЧ–2026да чемпионлик орзусидан маҳрум бўлган Франция ва Англия миллий жамоалари турнирни медаль билан якунлаш учун майдонга чиқади. Бронза баҳсида ҳар икки мураббий асосий таркибда бир қатор кутилмаган ўзгаришларни амалга оширди.
Учрашув 19 июлга ўтар кечаси Тошкент вақти билан соат 02:00 да бошланади.
Икки жамоа ҳам яримфиналда тўхтатилди
Франция миллий жамоаси яримфиналда Испанияга қарши баҳс олиб бориб, 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Дидье Дешам шогирдлари рақиб дарвозаси олдида имкониятлар яратган бўлса-да, улардан фойдалана олмади.
Англия эса амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина билан кескин ўйин ўтказди. Томас Тухель жамоаси 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, финал йўлланмасидан қуруқ қолди.
Энди икки терма жамоа ҳам мундиални ғалаба ва бронза медали билан якунлашга ҳаракат қилади.
Мбаппе Франция ҳужумига бошчилик қилади
Франциянинг асосий таркибида дарвозани Майк Менян қўриқлайди. Ҳимоя чизиғидан Мало Гюсто, Ибраҳима Конате, Максим Лакруа ва Тео Эрнандес жой олган.
Яримҳимоя ва ҳужумда эса Райан Шерки, Адриен Рабьо, Дезире Дуе, Варрен Заир-Эмери ва Майкл Олисе ҳаракат қилади. Жамоанинг асосий гол умиди Килиан Мбаппе бўлиб қолмоқда.
Франция таркиби:
Менян, Гюсто, Конате, Лакруа, Эрнандес, Шерки, Рабьо, Дуе, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе.
Тухель ҳужумда Айван Тонига ишонч билдирди
Англия дарвозасини Дин Ҳендерсон қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Жаррел Куанса, Эзри Конса, Джед Спенс ва Марк Геҳи майдонга тушади.
Яримҳимояда Морган Рожерс, Деклан Райс ва Эберечи Эзе ҳаракат қилади. Ҳужум қанотларида Букайо Сака ва Маркус Рэшфорд ўйнаса, марказий ҳужумчи вазифаси Айван Тонига топширилган.
Англия таркиби:
Ҳендерсон, Куанса, Конса, Спенс, Геҳи, Рожерс, Райс, Эзе, Сака, Рэшфорд, Айван Тони.
ЖЧ–2026. Учинчи ўрин учун баҳс
Франция — Англия
Сана: 19 июль
Бошланиш вақти: 02:00, Тошкент вақти
Бронза баҳси финалга чиқа олмаган жамоалар учун тасалли ўйинидек кўриниши мумкин. Аммо Англия тарихий натижа, Франция эса Дидье Дешамни ғалаба билан кузатиш учун майдонга чиқади.
Асосий савол — Мбаппе етакчилигидаги Франция устун келадими ёки Тухельнинг янгиланган таркиби Англияга медаль олиб келадими?
…