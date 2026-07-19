Бронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилинди

·0·Спорт
Бронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилинди

ЖЧ–2026да чемпионлик орзусидан маҳрум бўлган Франция ва Англия миллий жамоалари турнирни медаль билан якунлаш учун майдонга чиқади. Бронза баҳсида ҳар икки мураббий асосий таркибда бир қатор кутилмаган ўзгаришларни амалга оширди.

Учрашув 19 июлга ўтар кечаси Тошкент вақти билан соат 02:00 да бошланади.

Икки жамоа ҳам яримфиналда тўхтатилди

Франция миллий жамоаси яримфиналда Испанияга қарши баҳс олиб бориб, 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Дидье Дешам шогирдлари рақиб дарвозаси олдида имкониятлар яратган бўлса-да, улардан фойдалана олмади.

Англия эса амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина билан кескин ўйин ўтказди. Томас Тухель жамоаси 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, финал йўлланмасидан қуруқ қолди.

Энди икки терма жамоа ҳам мундиални ғалаба ва бронза медали билан якунлашга ҳаракат қилади.

Мбаппе Франция ҳужумига бошчилик қилади

Франциянинг асосий таркибида дарвозани Майк Менян қўриқлайди. Ҳимоя чизиғидан Мало Гюсто, Ибраҳима Конате, Максим Лакруа ва Тео Эрнандес жой олган.

Яримҳимоя ва ҳужумда эса Райан Шерки, Адриен Рабьо, Дезире Дуе, Варрен Заир-Эмери ва Майкл Олисе ҳаракат қилади. Жамоанинг асосий гол умиди Килиан Мбаппе бўлиб қолмоқда.

Франция таркиби:

  • Менян, Гюсто, Конате, Лакруа, Эрнандес, Шерки, Рабьо, Дуе, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе.

Тухель ҳужумда Айван Тонига ишонч билдирди

Англия дарвозасини Дин Ҳендерсон қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Жаррел Куанса, Эзри Конса, Джед Спенс ва Марк Геҳи майдонга тушади.

Яримҳимояда Морган Рожерс, Деклан Райс ва Эберечи Эзе ҳаракат қилади. Ҳужум қанотларида Букайо Сака ва Маркус Рэшфорд ўйнаса, марказий ҳужумчи вазифаси Айван Тонига топширилган.

Англия таркиби:

  • Ҳендерсон, Куанса, Конса, Спенс, Геҳи, Рожерс, Райс, Эзе, Сака, Рэшфорд, Айван Тони.

ЖЧ–2026. Учинчи ўрин учун баҳс

Франция — Англия

Сана: 19 июль
Бошланиш вақти: 02:00, Тошкент вақти

Бронза баҳси финалга чиқа олмаган жамоалар учун тасалли ўйинидек кўриниши мумкин. Аммо Англия тарихий натижа, Франция эса Дидье Дешамни ғалаба билан кузатиш учун майдонга чиқади.

Асосий савол — Мбаппе етакчилигидаги Франция устун келадими ёки Тухельнинг янгиланган таркиби Англияга медаль олиб келадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаЛиверпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 01:15Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиБугун, 00:53Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»Кеча, 23:33Месси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатдиМесси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатдиКеча, 23:26Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?Кеча, 23:21Скалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиСкалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиКеча, 21:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди