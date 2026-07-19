ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...

·0·Спорт
ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...

Португалиянинг машҳур «A Bola» нашри ЖЧ-2026да ўзидан кутилган ўйинни намойиш эта олмаган 23 нафар футболчидан иборат рейтингни эълон қилди. Мазкур анти-рейтингдан дунё футболининг энг ёрқин юлдузлари, жумладан, Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду, Бразилия ҳужумчиси Неймар ҳамда Англия яримҳимоячиси Деклан Райс каби номлар жой олган.

Zamin.uz мусобақада мухлислар ва экспертлар ишончини оқлай олмаган футболчиларнинг тўлиқ рўйхатини тақдим этади.

Кутилган ўйинни кўрсата олмаган 23 нафар футболчи:

«A Bola» нашри талқинига кўра, ЖЧ-2026нинг энг омадсиз ўйинчилари рўйхати қуйидагича кўриниш олди:

  • Фернандо Муслера (Уругвай)

  • Йозуа Киммих (Германия)

  • Йошко Гвардиол (Хорватия)

  • Габриел Магаляинс (Бразилия)

  • Перо Инкапе (Эквадор)

  • Федерико Валверде (Уругвай)

  • Жамол Мусиала (Германия)

  • Бруну Фернандеш (Португалия)

  • Лерой Сане (Германия)

  • Криштиану Роналду (Португалия)

  • Сон Хён Мин (Жанубий Корея)

  • Мануел Нойер (Германия)

  • Деклан Райс (Англия)

  • Скотт Мактоминей (Шотландия)

  • Оркун Кёкчу (Туркия)

  • Бернарду Силва (Португалия)

  • Антуан Семенё (Гана)

  • Кенан Йилдиз (Туркия)

  • Неймар (Бразилия)

  • Арда Гулер (Туркия)

  • Виктор Гокереш (Швеция)

  • Жереми Доку (Белгия)

  • Рафиня (Бразилия)

Терма жамоалар кесимида вакиллик: Энг кўп омадсизлар қайси давлатда?

Эълон қилинган рейтингга кўра, мусобақада энг кўп вакили муваффақиятсизликка учраган давлат Германия бўлди — рўйхатдан немисларнинг 4 нафар футболчиси жой олган.

Бошқа мамлакатлар кўрсаткичи эса қуйидагича тақсимланди:

  • Португалия, Бразилия ва Туркия — 3 нафардан футболчи;

  • Уругвай — 2 нафар футболчи;

  • Қолган мамлакатларнинг ҳар биридан эса биттадан вакил рўйхатга киритилган.

Олдинда финал: ЖЧ-2026 чемпионлиги учун кураш

Дунёнинг энг кучли жамоасини аниқлаб берувчи ЖЧ-2026 финал учрашуви 19 июль куни бўлиб ўтади. Ҳал қилувчи баҳсда Испания ва Аргентина миллий жамоалари ўзаро майдонга тушишади.

Эслатиб ўтамиз, Аргентина амалдаги жаҳон чемпиони сифатида ўз унвонини ҳимоя қилаётган бўлса, Испания терма жамоаси ушбу турнир давомида ҳали бирор марта ҳам мағлубиятга учрагани йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Бугун, 01:36Челси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олиндиЧелси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олиндиБугун, 01:33Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Бугун, 01:33Бронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБугун, 01:32Ливерпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаЛиверпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 01:15Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди