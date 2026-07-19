ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...
Португалиянинг машҳур «A Bola» нашри ЖЧ-2026да ўзидан кутилган ўйинни намойиш эта олмаган 23 нафар футболчидан иборат рейтингни эълон қилди. Мазкур анти-рейтингдан дунё футболининг энг ёрқин юлдузлари, жумладан, Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду, Бразилия ҳужумчиси Неймар ҳамда Англия яримҳимоячиси Деклан Райс каби номлар жой олган.
Zamin.uz мусобақада мухлислар ва экспертлар ишончини оқлай олмаган футболчиларнинг тўлиқ рўйхатини тақдим этади.
Кутилган ўйинни кўрсата олмаган 23 нафар футболчи:
«A Bola» нашри талқинига кўра, ЖЧ-2026нинг энг омадсиз ўйинчилари рўйхати қуйидагича кўриниш олди:
Фернандо Муслера (Уругвай)
Йозуа Киммих (Германия)
Йошко Гвардиол (Хорватия)
Габриел Магаляинс (Бразилия)
Перо Инкапе (Эквадор)
Федерико Валверде (Уругвай)
Жамол Мусиала (Германия)
Бруну Фернандеш (Португалия)
Лерой Сане (Германия)
Криштиану Роналду (Португалия)
Сон Хён Мин (Жанубий Корея)
Мануел Нойер (Германия)
Деклан Райс (Англия)
Скотт Мактоминей (Шотландия)
Оркун Кёкчу (Туркия)
Бернарду Силва (Португалия)
Антуан Семенё (Гана)
Кенан Йилдиз (Туркия)
Неймар (Бразилия)
Арда Гулер (Туркия)
Виктор Гокереш (Швеция)
Жереми Доку (Белгия)
Рафиня (Бразилия)
Терма жамоалар кесимида вакиллик: Энг кўп омадсизлар қайси давлатда?
Эълон қилинган рейтингга кўра, мусобақада энг кўп вакили муваффақиятсизликка учраган давлат Германия бўлди — рўйхатдан немисларнинг 4 нафар футболчиси жой олган.
Бошқа мамлакатлар кўрсаткичи эса қуйидагича тақсимланди:
Португалия, Бразилия ва Туркия — 3 нафардан футболчи;
Уругвай — 2 нафар футболчи;
Қолган мамлакатларнинг ҳар биридан эса биттадан вакил рўйхатга киритилган.
Олдинда финал: ЖЧ-2026 чемпионлиги учун кураш
Дунёнинг энг кучли жамоасини аниқлаб берувчи ЖЧ-2026 финал учрашуви 19 июль куни бўлиб ўтади. Ҳал қилувчи баҳсда Испания ва Аргентина миллий жамоалари ўзаро майдонга тушишади.
Эслатиб ўтамиз, Аргентина амалдаги жаҳон чемпиони сифатида ўз унвонини ҳимоя қилаётган бўлса, Испания терма жамоаси ушбу турнир давомида ҳали бирор марта ҳам мағлубиятга учрагани йўқ.
…