Астрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқди

·40·Техно
Астрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқди

Астрономия оламида узоқ йиллик тасаввурларни ўзгартириб юборган муҳим воқеа юз берди. 1998-йилда кашф этилган ва шу пайтгача оддий астероид деб ҳисоблаб келинган 1998 SH2 осмон жисми аслида комета эканлиги исботланди. Натуре Астрономй журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, бу кашфиёт нафақат математик ҳисоб-китоблар, балки бевосита визуал кузатувлар орқали ҳам ўз тасдиғини топди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур объекти ўрганишга 2025-йилнинг август ойида юз берган кутилмаган ҳодиса туртки бўлди. Ўшанда 380 метрли жисм Ерга 0,02 астрономик бирлик масофада яқинлашган эди. АҚШдаги Голдстоне радиолокация мажмуаси орқали режалаштирилган кузатувлар кутилмаган хатолик туфайли амалга ошмади: объект ҳисобланган координаталарда топилмади. Бразилиядаги Вйкрота-Центро де Эстудос Астрономикос де Минас Гераис обсерваторияси эса жисмнинг ўз орбитасидан сезиларли даражада четга чиққанини қайд этди.

Математик башоратдан визуал тасдиқгача

Олимлар жисмнинг ҳаракатидаги бундай оғишни фақатгина гравитацияга боғлиқ бўлмаган тезланиш билан тушунтириш мумкинлигини аниқлашди. Бу ҳодиса кометаларга хос бўлиб, улардаги муз қатламининг буғланиши (дегазация) натижасида юзага келадиган реактив кучдир. Ҳисоб-китобларга кўра, объект сониясига 1,2 × 10^24 молекула газ чиқармоқда, бу эса унинг таркибида муз захиралари борлигидан далолат беради.

Дастлаб ҳеч қандай фаоллик белгилари кўринмаган бўлса-да, дунёнинг энг йирик телескоплари ишга солинди. Гавайидаги КФҲТ ва Чилидаги ВЛТ (Верй Ларге Телескопе) қурилмалари ёрдамида олинган тасвирларда 1998 SH2 атрофида жуда хира газ-чанг қобиғи ва энсиз дум шакллангани маълум бўлди. Бу кометанинг "ниқобланиш" қобилияти унинг юзасидаги паст нур қайтариш хусусияти (албедо) билан боғлиқ эканлиги аниқланди.

Сайёравий мудофаа ва янги хавфлар

Ушбу кашфиёт Ер сайёрасини коинотдаги хавфлардан ҳимоя қилиш стратегияси учун ўта муҳимдир. П/1998 SH2 деб қайта номланган ушбу жисм каби "яширин кометалар" астероидларга қараганда хавфлироқ ҳисобланади. Чунки уларнинг орбитаси реактив кучлар таъсирида кутилмаган йўналишда ўзгариши мумкин, бу эса уларнинг Ер билан тўқнашиш эҳтимолини ҳисоблашни қийинлаштиради.

Ҳозирги вақтда олимларга комета орбитасида ҳаракатланувчи 2000 дан ортиқ Ерга яқин астероидлар маълум. Уларнинг 285 таси 140 метрдан каттароқ бўлиб, потенциал хавфли деб таснифланган. Янги маълумотлар ушбу жисмларнинг кўпчилиги аслида музлаган кометалар бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу эса келажакда ДАРТ миссияси каби астероидлар йўналишини ўзгартириш лойиҳаларини ишлаб чиқишда жисмнинг ғовак тузилишини ҳисобга олишни тақозо этади.

Шунингдек, ушбу тадқиқот Ер юзидаги океанларнинг пайдо бўлиши ҳақидаги назарияларга ҳам ўзгартириш киритиши мумкин. Қадимги даврларда айнан шундай яширин кометалар сайёрамизга сув ташиган бўлиши эҳтимоли юқори. Келажакда Чилида қурилаётган Вера Rubin обсерваторияси ёрдамида бундай "қоронғу кометалар"ни оммавий равишда қидириш режалаштирилган.

КосмосАстрономияКометаАстероидФан-техника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилдиСан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилдиБугун, 00:50Хитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиХитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиКеча, 23:51Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиTesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиКеча, 22:19АҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилдиАҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилдиКеча, 21:55АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиАҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиКеча, 21:00Hubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиHubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиКеча, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда