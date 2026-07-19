Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ҳужумчи узоқ йиллик бош мураббий Диде Дешамнинг истеъфоси олдидан жамоа унинг ишончини оқлай олмаганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбаппе ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали 14 йил давомида «учранглилар»ни бошқарган мутахассисга миннатдорчилик билдирди. Унинг таъкидлашича, футболчилар Дешамнинг хайрлашув турнирида ғалаба қозониб, унга муносиб совға тақдим этишлари керак эди. Бироқ, турнирдан чиқиб кетиш жамоанинг умумий муваффақиятсизлиги сифатида баҳоланди.
Тарихий даврнинг якуни«Бугун сизнинг сўнгги рақсингиз. Бизга жуда кўп нарса берган инсон учун яхшироқ якун ясашимиз керак эди, лекин биз буни уддалай олмадик», — деб ёзади 27 ёшли ҳужумчи. Унинг сўзларига кўра, Дешам Франция футболи тарихидаги энг муваффақиятли даврлардан бирига асос солган ва жамоанинг қайта тикланишида асосий ролни ўйнаган.
Диде Дешам 2012-йилдан буён терма жамоани бошқариб келаётган эди. Унинг қўл остида Франция 2018-йилда Россияда ўтган Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонди, шунингдек, Миллатлар лигаси ғолибига айланди. Шунга қарамай, маҳаллий ОАВ ва мухлислар томонидан мураббийнинг эҳтиёткорона ўйин услуби тез-тез танқид остига олиниб келинган.
Мбаппе ўз мурожаатида ушбу танқидларга ҳам тўхталиб ўтди. «Одамлар ҳар доим ҳам сизнинг буюклигингизни қадрлай олишмади, лекин вақт ва тарих ҳаммасини ўз жойига қўяди. Менга ўз мамлакатим шарафини энг нуфузли майдонларда ҳимоя қилиш имкониятини берганингиз учун раҳмат», — дея қўшимча қилди жамоа сардори.
Келажакдаги ўзгаришларКилиан Мбаппе ва Диде Дешам ўртасидаги ҳамкорлик қарийб ўн йилга яқин давом этди. Мураббий ўша пайтдаги ёш иқтидор эгасини 2017-йилнинг 25-мартида илк бор миллий жамоага жалб қилган эди. Шундан буён Мбаппе жаҳон футболининг энг йирик юлдузларидан бирига айланди.
Франция терма жамоасининг Англияга қарши ўтказадиган навбатдаги баҳси Дешам учун сўнгги ўйин бўлиши кутилмоқда. Шундан сўнг мураббийлик курсисини Зинедине Зидане эгаллаши ҳақидаги хабарлар тобора кўпаймоқда. Мбаппе ўз устозига келгуси фаолиятида омад тилаб, у қолдирган мерос жамоа учун ҳамиша қадрли бўлиб қолишини таъкидлади.
…