Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»

·0·Спорт
Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ҳужумчи узоқ йиллик бош мураббий Диде Дешамнинг истеъфоси олдидан жамоа унинг ишончини оқлай олмаганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали 14 йил давомида «учранглилар»ни бошқарган мутахассисга миннатдорчилик билдирди. Унинг таъкидлашича, футболчилар Дешамнинг хайрлашув турнирида ғалаба қозониб, унга муносиб совға тақдим этишлари керак эди. Бироқ, турнирдан чиқиб кетиш жамоанинг умумий муваффақиятсизлиги сифатида баҳоланди.

Тарихий даврнинг якуни

«Бугун сизнинг сўнгги рақсингиз. Бизга жуда кўп нарса берган инсон учун яхшироқ якун ясашимиз керак эди, лекин биз буни уддалай олмадик», — деб ёзади 27 ёшли ҳужумчи. Унинг сўзларига кўра, Дешам Франция футболи тарихидаги энг муваффақиятли даврлардан бирига асос солган ва жамоанинг қайта тикланишида асосий ролни ўйнаган.

Диде Дешам 2012-йилдан буён терма жамоани бошқариб келаётган эди. Унинг қўл остида Франция 2018-йилда Россияда ўтган Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонди, шунингдек, Миллатлар лигаси ғолибига айланди. Шунга қарамай, маҳаллий ОАВ ва мухлислар томонидан мураббийнинг эҳтиёткорона ўйин услуби тез-тез танқид остига олиниб келинган.

Мбаппе ўз мурожаатида ушбу танқидларга ҳам тўхталиб ўтди. «Одамлар ҳар доим ҳам сизнинг буюклигингизни қадрлай олишмади, лекин вақт ва тарих ҳаммасини ўз жойига қўяди. Менга ўз мамлакатим шарафини энг нуфузли майдонларда ҳимоя қилиш имкониятини берганингиз учун раҳмат», — дея қўшимча қилди жамоа сардори.

Келажакдаги ўзгаришлар

Килиан Мбаппе ва Диде Дешам ўртасидаги ҳамкорлик қарийб ўн йилга яқин давом этди. Мураббий ўша пайтдаги ёш иқтидор эгасини 2017-йилнинг 25-мартида илк бор миллий жамоага жалб қилган эди. Шундан буён Мбаппе жаҳон футболининг энг йирик юлдузларидан бирига айланди.

Франция терма жамоасининг Англияга қарши ўтказадиган навбатдаги баҳси Дешам учун сўнгги ўйин бўлиши кутилмоқда. Шундан сўнг мураббийлик курсисини Зинедине Зидане эгаллаши ҳақидаги хабарлар тобора кўпаймоқда. Мбаппе ўз устозига келгуси фаолиятида омад тилаб, у қолдирган мерос жамоа учун ҳамиша қадрли бўлиб қолишини таъкидлади.

ФранцияКилиан МбаппеДиде ДешамЖаҳон ЧемпионатиЗинедине Зидане
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...Бугун, 01:38Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Бугун, 01:36Челси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олиндиЧелси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олиндиБугун, 01:33Бронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБугун, 01:32Ливерпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаЛиверпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 01:15Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди