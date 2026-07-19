Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?
Ёзнинг жазирама кунларида кондиционер кўпчилик хонадонларда энг зарур маиший техникага айланади. Бироқ у электр энергиясини энг кўп сарфлайдиган қурилмалардан бири ҳам ҳисобланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, кондиционерни тўғри ишлатиш орқали электр сарфини 20–40 фоизгача камайтириш мумкин. Бунинг учун эса бир нечта оддий, аммо муҳим қоидаларга амал қилиш кифоя.
1. Ҳароратни жуда пастга туширманг
Кўпчилик хонани тезроқ совитиш мақсадида кондиционерни 16–18 °С га ўрнатади. Аслида бу усул хонани тезроқ совитмайди, аксинча, қурилманинг узоқроқ ва юқори қувватда ишлашига сабаб бўлади.
Энергетика ва кондиционер ишлаб чиқарувчилари тавсиясига кўра, ёз мавсумида энг мақбул ҳарорат 24–26 °С ҳисобланади. Бу нафақат электр сарфини камайтиради, балки организм учун ҳам қулай муҳит яратади.
2. “Ауто” режимидан фойдаланинг
Агар кондиционерингизда Ауто ёки Эcо (Энергй Савинг) режими мавжуд бўлса, ундан фойдаланиш тавсия этилади. Ушбу режимлар хона ҳароратини автоматик назорат қилиб, компрессорнинг ортиқча ишлашига йўл қўймайди.
Натижада электр энергияси камроқ сарфланади ва қурилманинг хизмат муддати ҳам узаяди.
3. Фильтрларни мунтазам тозаланг
Чанг босган фильтр ҳаво айланишини ёмонлаштиради. Бунинг оқибатида кондиционер керакли ҳароратни ушлаш учун кўпроқ энергия сарфлайди.
Мутахассислар фильтрларни ҳар 2–4 ҳафтада бир марта тозалашни тавсия қилади. Агар қурилма доимий ишлатилса ёки чанг кўп ҳудудда жойлашган бўлса, буни янада тез-тез амалга ошириш фойдали.
4. Эшик ва деразаларни ёпиқ тутинг
Кондиционер ишлаётган пайтда дераза ёки эшик очиқ қолса, совуқ ҳаво ташқарига чиқиб кетади. Натижада қурилма ҳароратни ушлаб туриш учун тинимсиз ишлайди.
Шунингдек, қуёш нури тўғридан-тўғри тушадиган хоналарда парда ёки жалюзиларни ёпиб қўйиш ҳам совитиш харажатларини сезиларли камайтиради.
5. Инвертор кондиционерлар тежамкорроқ
Эски турдаги кондиционерлар компрессорни тез-тез ёқиб-ўчиради. Инвертор технологиясига эга моделлар эса қувватни автоматик бошқаради ва ҳароратни барқарор ушлаб туради.
Шу сабабли инвертор кондиционерлар одатий моделларга нисбатан 20–40 фоизгача кам электр энергияси истеъмол қилиши мумкин.
Кондиционерни ўчириб-ёқавериш фойдалими?
Кўпчилик электрни тежаш учун кондиционерни тез-тез ўчириб, кейин яна ёқади. Аслида эса ҳар сафар ишга тушганда компрессор юқори қувватда ишлайди.
Агар хонани қисқа муддатга тарк этаётган бўлсангиз, уни ўчириб қўйиш шарт эмас. Узоқ вақтга чиқаётган бўлсангизгина ўчирган маъқул.
Техник хизматни унутманг
Йилига камида бир марта кондиционерни мутахассисга кўрсатиш тавсия этилади. Фреон миқдори, иссиқлик алмашгич ва ташқи блокнинг ҳолати текширилса, қурилма самарадорлиги юқори бўлиб қолади.
…