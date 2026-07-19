Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?

·0·Фойдали
Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?

Ёзнинг жазирама кунларида кондиционер кўпчилик хонадонларда энг зарур маиший техникага айланади. Бироқ у электр энергиясини энг кўп сарфлайдиган қурилмалардан бири ҳам ҳисобланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, кондиционерни тўғри ишлатиш орқали электр сарфини 20–40 фоизгача камайтириш мумкин. Бунинг учун эса бир нечта оддий, аммо муҳим қоидаларга амал қилиш кифоя.

1. Ҳароратни жуда пастга туширманг

Кўпчилик хонани тезроқ совитиш мақсадида кондиционерни 16–18 °С га ўрнатади. Аслида бу усул хонани тезроқ совитмайди, аксинча, қурилманинг узоқроқ ва юқори қувватда ишлашига сабаб бўлади.

Энергетика ва кондиционер ишлаб чиқарувчилари тавсиясига кўра, ёз мавсумида энг мақбул ҳарорат 24–26 °С ҳисобланади. Бу нафақат электр сарфини камайтиради, балки организм учун ҳам қулай муҳит яратади.

2. “Ауто” режимидан фойдаланинг

Агар кондиционерингизда Ауто ёки Эcо (Энергй Савинг) режими мавжуд бўлса, ундан фойдаланиш тавсия этилади. Ушбу режимлар хона ҳароратини автоматик назорат қилиб, компрессорнинг ортиқча ишлашига йўл қўймайди.

Натижада электр энергияси камроқ сарфланади ва қурилманинг хизмат муддати ҳам узаяди.

Konditsioner pultida 24 daraja issiqlik va tejamkor rejim ko'rsatilgan.

3. Фильтрларни мунтазам тозаланг

Чанг босган фильтр ҳаво айланишини ёмонлаштиради. Бунинг оқибатида кондиционер керакли ҳароратни ушлаш учун кўпроқ энергия сарфлайди.

Мутахассислар фильтрларни ҳар 2–4 ҳафтада бир марта тозалашни тавсия қилади. Агар қурилма доимий ишлатилса ёки чанг кўп ҳудудда жойлашган бўлса, буни янада тез-тез амалга ошириш фойдали.

4. Эшик ва деразаларни ёпиқ тутинг

Кондиционер ишлаётган пайтда дераза ёки эшик очиқ қолса, совуқ ҳаво ташқарига чиқиб кетади. Натижада қурилма ҳароратни ушлаб туриш учун тинимсиз ишлайди.

Шунингдек, қуёш нури тўғридан-тўғри тушадиган хоналарда парда ёки жалюзиларни ёпиб қўйиш ҳам совитиш харажатларини сезиларли камайтиради.

Changyutkich yordamida konditsionerning ifloslangan filtri tozalanmoqda.

5. Инвертор кондиционерлар тежамкорроқ

Эски турдаги кондиционерлар компрессорни тез-тез ёқиб-ўчиради. Инвертор технологиясига эга моделлар эса қувватни автоматик бошқаради ва ҳароратни барқарор ушлаб туради.

Шу сабабли инвертор кондиционерлар одатий моделларга нисбатан 20–40 фоизгача кам электр энергияси истеъмол қилиши мумкин.

Tangan tangalar, yonib turgan lampochka va ustida maysali kassa-to'ng'izcha stol ustida turibdi.

Кондиционерни ўчириб-ёқавериш фойдалими?

Кўпчилик электрни тежаш учун кондиционерни тез-тез ўчириб, кейин яна ёқади. Аслида эса ҳар сафар ишга тушганда компрессор юқори қувватда ишлайди.

Агар хонани қисқа муддатга тарк этаётган бўлсангиз, уни ўчириб қўйиш шарт эмас. Узоқ вақтга чиқаётган бўлсангизгина ўчирган маъқул.

Техник хизматни унутманг

Йилига камида бир марта кондиционерни мутахассисга кўрсатиш тавсия этилади. Фреон миқдори, иссиқлик алмашгич ва ташқи блокнинг ҳолати текширилса, қурилма самарадорлиги юқори бўлиб қолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади 14.07, 17:02Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?14.07, 05:19Истак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойдаИстак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойда13.07, 01:40Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?12.07, 23:36Бактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирдиБактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирди12.07, 18:34Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...10.07, 20:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади