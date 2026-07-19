Ливерпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқда
Англиянинг Ливерпул клуби трансфер бозорида истиқболли ёш иқтидорларни излашда давом этмоқда. Мерсисайдликлар Колумбиянинг Атлетико Насионал жамоаси аъзоси, 17 ёшли Самуел Мартинез трансферини ҳал қилишга жуда яқин турибди. Ушбу келашув клубнинг келажак учун пойдевор яратиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Ливерпул колумбиялик ёш иқтидор учун тахминан 750 минг фунт стерлинг миқдорида маблағ сарфлайди. Самуел Мартинез аллақачон Мерсисайдга ташриф буюрган ва трансфернинг сўнгги расмиятчиликларини якунлаган. Бироқ, у дарҳол Англия Премер-лигасида дебют қилмайди.
Келишув шартларига кўра, Мартинез келаси йилнинг ёзига қадар Атлетико Насионал сафида қолади. Ливерпул раҳбарияти футболчининг ўзи учун таниш бўлган муҳитда ўсишда давом этишини маъқул кўрди. Шу билан бирга, инглиз клуби мутахассислари унинг машғулотлари ва жисмоний ҳолатини масофадан туриб назорат қилиб боришади.
Скаутлар назарига қандай тушди?Самуел Мартинез Ливерпул скаутлари эътиборини жорий йилнинг апрель ойида бўлиб ўтган Жанубий Америка У-17 чемпионатидаги ёрқин ўйинлари билан тортди. Мусобақа давомида у Колумбия ёшлар терма жамоасининг етакчисига айланди ва финалда Аргентина устидан қозонилган ғалабада катта ҳисса қўшди. Айнан ушбу турнирдаги муваффақият унинг Европа грандлари назарига тушишига сабаб бўлди.
Ушбу трансфер устида клубнинг бир қатор тажрибали мутахассислари, жумладан, Жанубий Америка бўйича скаутлар раҳбари Фернандо Троиани ва глобал иқтидорлар бўйича директор Матт Невберрй жиддий иш олиб борди. Уларнинг саъй-ҳаракатлари натижасида Мерсисайд клуби рақобатда бошқа жамоалардан ўзиб кетишга муваффақ бўлди.
Ливерпул сўнгги вақтларда академияни кучайтириш мақсадида бутун дунё бўйлаб ёш иқтидорларни йиғмоқда. Январ ойида сенегаллик ҳимоячи Мор Талла Ндиае ва Австриядан Ифеанйи Ндукве каби футболчиларнинг трансфер қилиниши ҳам клубнинг узоқ муддатли режалари борлигидан далолат беради. Самуел Мартинез эса ушбу занжирнинг навбатдаги муҳим бўғини бўлиши кутилмоқда.
…