Ливерпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқда

·20·Спорт
Ливерпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқда

Англиянинг Ливерпул клуби трансфер бозорида истиқболли ёш иқтидорларни излашда давом этмоқда. Мерсисайдликлар Колумбиянинг Атлетико Насионал жамоаси аъзоси, 17 ёшли Самуел Мартинез трансферини ҳал қилишга жуда яқин турибди. Ушбу келашув клубнинг келажак учун пойдевор яратиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Ливерпул колумбиялик ёш иқтидор учун тахминан 750 минг фунт стерлинг миқдорида маблағ сарфлайди. Самуел Мартинез аллақачон Мерсисайдга ташриф буюрган ва трансфернинг сўнгги расмиятчиликларини якунлаган. Бироқ, у дарҳол Англия Премер-лигасида дебют қилмайди.

Келишув шартларига кўра, Мартинез келаси йилнинг ёзига қадар Атлетико Насионал сафида қолади. Ливерпул раҳбарияти футболчининг ўзи учун таниш бўлган муҳитда ўсишда давом этишини маъқул кўрди. Шу билан бирга, инглиз клуби мутахассислари унинг машғулотлари ва жисмоний ҳолатини масофадан туриб назорат қилиб боришади.

Скаутлар назарига қандай тушди?

Самуел Мартинез Ливерпул скаутлари эътиборини жорий йилнинг апрель ойида бўлиб ўтган Жанубий Америка У-17 чемпионатидаги ёрқин ўйинлари билан тортди. Мусобақа давомида у Колумбия ёшлар терма жамоасининг етакчисига айланди ва финалда Аргентина устидан қозонилган ғалабада катта ҳисса қўшди. Айнан ушбу турнирдаги муваффақият унинг Европа грандлари назарига тушишига сабаб бўлди.

Ушбу трансфер устида клубнинг бир қатор тажрибали мутахассислари, жумладан, Жанубий Америка бўйича скаутлар раҳбари Фернандо Троиани ва глобал иқтидорлар бўйича директор Матт Невберрй жиддий иш олиб борди. Уларнинг саъй-ҳаракатлари натижасида Мерсисайд клуби рақобатда бошқа жамоалардан ўзиб кетишга муваффақ бўлди.

Ливерпул сўнгги вақтларда академияни кучайтириш мақсадида бутун дунё бўйлаб ёш иқтидорларни йиғмоқда. Январ ойида сенегаллик ҳимоячи Мор Талла Ндиае ва Австриядан Ифеанйи Ндукве каби футболчиларнинг трансфер қилиниши ҳам клубнинг узоқ муддатли режалари борлигидан далолат беради. Самуел Мартинез эса ушбу занжирнинг навбатдаги муҳим бўғини бўлиши кутилмоқда.

ЛиверпулТрансферларСамуел МартинезАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...Бугун, 01:38Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Бугун, 01:36Челси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олиндиЧелси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олиндиБугун, 01:33Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Бугун, 01:33Бронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБугун, 01:32Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгиладиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди