Сан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилди
Alphabet холдингига тегишли бўлган Ваймо компанияси Сан-Франциско шаҳридаги роботакси хизматини қисқа муддатли танаффусдан сўнг қайта тиклади. Шаҳарда юз берган кенг кўламли электр энергияси узилиши сабабли ҳайдовчисиз ҳаракатланувчи автомобиллар хавфсизлик нуқтаи назаридан бир соатга тўхтатиб қўйилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри хабарига кўра, электр таъминотидаги носозлик ПГ&Э компаниясининг 7 мингга яқин мижозига таъсир кўрсатган. Ваймо вакиллари ижтимоий тармоқлар орқали фойдаланувчиларни хизмат вақтинча тўхтатилгани ва тезюрар трассалардаги йўналишлар ёпилгани ҳақида огоҳлантирган. Компания вазиятни назорат қилиш ва маҳаллий шароитга мослашиш учун ушбу чораларни кўришга мажбур бўлганини билдирди.
Хавфсизлик чоралари ва техник сабабларВаймо матбуот котибининг сўзларига кўра, хизматни тўхтатиш қарори электр узилишининг кўламини баҳолаш ва маҳаллий расмийлар билан мувофиқлашиш мақсадида қабул қилинган. Роботаксилар светофорлар ишламай қолган ва кўчаларда тартибсизлик юзага келган шароитда хавфни камайтириш учун вақтинча ҳаракатдан тўхтатилган.
Таъкидлаш жоизки, бу Ваймо автомобиллари билан боғлиқ биринчи бундай ҳолат эмас. Аввалроқ, декабрь ойидаги электр узилишларида ҳам бир нечта роботаксилар кўчаларда қолиб кетган эди. Шунингдек, 4-июль куни Олтин дарвоза кўпригидаги байрам тадбирлари вақтида ҳам шунга ўхшаш ҳодиса транспорт ҳаракатини қийинлаштирган эди.
Тартибга солиш масалалариУшбу воқеа фонида Сан-Франциско мери Даниел Лурие автоном транспорт воситаларини тартибга солувчи штат қонунчилигини кучайтиришга чақирди. Мернинг фикрича, режалаштирилган ёки кутилмаган фавқулодда вазиятларда ҳайдовчисиз автомобилларнинг қандай ҳаракатланиши бўйича аниқроқ ва қатъий қоидалар ишлаб чиқилиши зарур.
Ҳозирда Ваймо хизмати тўлиқ тикланган ва автомобиллар одатдаги режимда мижозларга хизмат кўрсатишда давом этмоқда. Бироқ, технологик гигантлар учун шаҳар инфратузилмасидаги узилишлар ҳали ҳам жиддий синов бўлиб қолмоқда. Бу каби ҳолатлар Ўзбекистон каби эндигина ҳайдовчисиз транспорт технологияларини ўрганаётган давлатлар учун ҳам келажакда инфратузилма барқарорлиги қанчалик муҳим эканини кўрсатади.
…