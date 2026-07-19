Сан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилди

·21·Техно
Сан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилди

Alphabet холдингига тегишли бўлган Ваймо компанияси Сан-Франциско шаҳридаги роботакси хизматини қисқа муддатли танаффусдан сўнг қайта тиклади. Шаҳарда юз берган кенг кўламли электр энергияси узилиши сабабли ҳайдовчисиз ҳаракатланувчи автомобиллар хавфсизлик нуқтаи назаридан бир соатга тўхтатиб қўйилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабарига кўра, электр таъминотидаги носозлик ПГ&Э компаниясининг 7 мингга яқин мижозига таъсир кўрсатган. Ваймо вакиллари ижтимоий тармоқлар орқали фойдаланувчиларни хизмат вақтинча тўхтатилгани ва тезюрар трассалардаги йўналишлар ёпилгани ҳақида огоҳлантирган. Компания вазиятни назорат қилиш ва маҳаллий шароитга мослашиш учун ушбу чораларни кўришга мажбур бўлганини билдирди.

Хавфсизлик чоралари ва техник сабаблар

Ваймо матбуот котибининг сўзларига кўра, хизматни тўхтатиш қарори электр узилишининг кўламини баҳолаш ва маҳаллий расмийлар билан мувофиқлашиш мақсадида қабул қилинган. Роботаксилар светофорлар ишламай қолган ва кўчаларда тартибсизлик юзага келган шароитда хавфни камайтириш учун вақтинча ҳаракатдан тўхтатилган.

Таъкидлаш жоизки, бу Ваймо автомобиллари билан боғлиқ биринчи бундай ҳолат эмас. Аввалроқ, декабрь ойидаги электр узилишларида ҳам бир нечта роботаксилар кўчаларда қолиб кетган эди. Шунингдек, 4-июль куни Олтин дарвоза кўпригидаги байрам тадбирлари вақтида ҳам шунга ўхшаш ҳодиса транспорт ҳаракатини қийинлаштирган эди.

Тартибга солиш масалалари

Ушбу воқеа фонида Сан-Франциско мери Даниел Лурие автоном транспорт воситаларини тартибга солувчи штат қонунчилигини кучайтиришга чақирди. Мернинг фикрича, режалаштирилган ёки кутилмаган фавқулодда вазиятларда ҳайдовчисиз автомобилларнинг қандай ҳаракатланиши бўйича аниқроқ ва қатъий қоидалар ишлаб чиқилиши зарур.

Ҳозирда Ваймо хизмати тўлиқ тикланган ва автомобиллар одатдаги режимда мижозларга хизмат кўрсатишда давом этмоқда. Бироқ, технологик гигантлар учун шаҳар инфратузилмасидаги узилишлар ҳали ҳам жиддий синов бўлиб қолмоқда. Бу каби ҳолатлар Ўзбекистон каби эндигина ҳайдовчисиз транспорт технологияларини ўрганаётган давлатлар учун ҳам келажакда инфратузилма барқарорлиги қанчалик муҳим эканини кўрсатади.

ВаймоРоботаксиСан-ФранцискоТехнологияAlphabet
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқдиАстрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқдиБугун, 00:20Хитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиХитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиКеча, 23:51Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиTesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиКеча, 22:19АҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилдиАҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилдиКеча, 21:55АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиАҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиКеча, 21:00Hubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиHubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиКеча, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда