Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгилади

·13·Спорт
Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгилади

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер ойнасида ўз ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишда давом этмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги лойиҳа доирасида асосий нишон сифатида Кристал Пелас марказий ҳимоячиси Максанс Лакруа танланган. Бироқ, "бургутлар" ўз етакчисини арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Times нашри берган маълумотларга кўра, Кристал Пелас раҳбарияти 26 ёшли франциялик ҳимоячи учун 55 миллион фунт стерлинг миқдорида нарх белгилаган. Икки йил муқаддам Вольфцбург клубидан келиб қўшилган Лакруа қисқа вақт ичида Селҳерст Паркда ўзининг ишончли ўйинлари билан Англия Премер-лигасининг энг кучли ҳимоячиларидан бирига айланишга улгурди.

Трансфер бозоридаги янги нархлар ва музокаралар

Кристал Пелас музокараларда анча қатъий позицияни эгаллаган. Бунга бир неча омиллар сабаб бўлмоқда. Биринчидан, футболчининг амалдаги шартномаси яна уч йил давом этади. Иккинчидан, сўнгги трансфер бозоридаги тенденциялар, хусусан, Жан Паул ван Ҳекке ва Лука Вусковик каби ҳимоячиларнинг 50 миллион фунтдан қимматроққа баҳолангани "бургутлар"га ўз талабларини оширишга асос бўлмоқда.

Челси эса ўз навбатида таркибни тозалаш ишларини ҳам олиб бормоқда. Хабарларга кўра, клуб Ахел Дисаси билан бутунлай хайрлашишни режалаштирган. Шунингдек, Тревоҳ Чалобаҳ ҳам жамоани тарк этиши кутилмоқда — унга Италиянинг Комо клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда. Алонсо жамоаси аллақачон Аталанта клубидан 43 миллион фунт эвазига Марко Палестра трансферини ҳал қилган бўлса-да, Лакруа ҳимоя марказини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

Кристал Пелас эса эҳтимолий айрилиққа тайёргарлик кўриб улгурган. Клуб Барселона собиқ аъзоси Оскар Мингуезани эркин агент сифатида таркибга қўшиб олди. Бундан ташқари, Аугцбург ҳимоячиси Чрислаин Матсима ҳам жамоанинг қизиқишлари доирасида турибди.

Goal.com нашри таъкидлашича, Лакруанинг сотилиши Кристал Пелас учун навбатдаги катта фойда келтирувчи битим бўлиши мумкин. Клуб сўнгги йилларда Марк Гуеҳи, Майкл Олисе ва Эберечи Эзе каби иқтидорларни кашф қилиб, уларни юқори нархларда сотиш орқали ўзига хос трансфер сиёсатини шакллантириб бўлди.

ЧелсиКристал ПеласТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаЛиверпул Жанубий Американинг янги юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 01:15Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»Кеча, 23:33Месси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатдиМесси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатдиКеча, 23:26Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?Кеча, 23:21Скалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиСкалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиКеча, 21:45Бронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турличаБронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турличаКеча, 21:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди