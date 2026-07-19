Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Кристал Пелас Максанс Лакруа нархини белгилади
Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер ойнасида ўз ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишда давом этмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги лойиҳа доирасида асосий нишон сифатида Кристал Пелас марказий ҳимоячиси Максанс Лакруа танланган. Бироқ, "бургутлар" ўз етакчисини арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Times нашри берган маълумотларга кўра, Кристал Пелас раҳбарияти 26 ёшли франциялик ҳимоячи учун 55 миллион фунт стерлинг миқдорида нарх белгилаган. Икки йил муқаддам Вольфцбург клубидан келиб қўшилган Лакруа қисқа вақт ичида Селҳерст Паркда ўзининг ишончли ўйинлари билан Англия Премер-лигасининг энг кучли ҳимоячиларидан бирига айланишга улгурди.
Трансфер бозоридаги янги нархлар ва музокараларКристал Пелас музокараларда анча қатъий позицияни эгаллаган. Бунга бир неча омиллар сабаб бўлмоқда. Биринчидан, футболчининг амалдаги шартномаси яна уч йил давом этади. Иккинчидан, сўнгги трансфер бозоридаги тенденциялар, хусусан, Жан Паул ван Ҳекке ва Лука Вусковик каби ҳимоячиларнинг 50 миллион фунтдан қимматроққа баҳолангани "бургутлар"га ўз талабларини оширишга асос бўлмоқда.
Челси эса ўз навбатида таркибни тозалаш ишларини ҳам олиб бормоқда. Хабарларга кўра, клуб Ахел Дисаси билан бутунлай хайрлашишни режалаштирган. Шунингдек, Тревоҳ Чалобаҳ ҳам жамоани тарк этиши кутилмоқда — унга Италиянинг Комо клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда. Алонсо жамоаси аллақачон Аталанта клубидан 43 миллион фунт эвазига Марко Палестра трансферини ҳал қилган бўлса-да, Лакруа ҳимоя марказини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Кристал Пелас эса эҳтимолий айрилиққа тайёргарлик кўриб улгурган. Клуб Барселона собиқ аъзоси Оскар Мингуезани эркин агент сифатида таркибга қўшиб олди. Бундан ташқари, Аугцбург ҳимоячиси Чрислаин Матсима ҳам жамоанинг қизиқишлари доирасида турибди.
Goal.com нашри таъкидлашича, Лакруанинг сотилиши Кристал Пелас учун навбатдаги катта фойда келтирувчи битим бўлиши мумкин. Клуб сўнгги йилларда Марк Гуеҳи, Майкл Олисе ва Эберечи Эзе каби иқтидорларни кашф қилиб, уларни юқори нархларда сотиш орқали ўзига хос трансфер сиёсатини шакллантириб бўлди.
…