Коул Палмер ЖЧдан четда қолганидан сўнг Ибицада ҳордиқ чиқармоқда

·130·Спорт
Коул Палмер ЖЧдан четда қолганидан сўнг Ибицада ҳордиқ чиқармоқда

Челси юлдузи Коул Палмер Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун қайдномасидан жой ололмагач, кутилмаган ёзги таътилни Ибицада ўтказмоқда. Томас Тухель томонидан эълон қилинган 26 талик рўйхатдан тушиб қолган ҳужумчи О Беач Ибиза клуби эгаси Уэйн Линекер билан бирга дам олаётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Терма жамоадаги шериклари Флорида штатида турнирга тайёргарликни бошлаган бир пайтда, 24 ёшли футболчи Ўрта ер денгизи соҳилларида қуёш нуридан баҳраманд бўлмоқда. Бу Палмер учун бегона жой эмас; у ўтган йили Манчестер Сити таркибида клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида қатнашганидан сўнг ҳам айнан шу ерда ҳордиқ чиқарган эди. Бироқ бу сафарги ташриф байрамона кайфиятда эмас, балки терма жамоадан четлатилиш ортидан келган тушкунликни енгиш мақсадида амалга оширилди.

Томас Тухельнинг Палмерни уйда қолдириш қарори Англияда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Стамфорд Бридгедаги дебют мавсумида порлаган собиқ Манчестер Сити аъзоси, якунланган мавсумда барқарор ўйин кўрсата олмади. Кичик жароҳатлар ва спорт формасидаги пасайиш унинг АҚШга борадиган самолётдан жой олишига тўсқинлик қилди.

2024-25-йилги мавсумда Палмер Англия Премер-лигасида 15 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткич Энзо Мареска қўл остидаги ўтган мавсумга нисбатан бештага камдир. Айнан мана шу самарадорликнинг пасайиши Тухельнинг бошқа вариантларни танлашига сабаб бўлган кўринади.

Ҳозирда Англия терма жамоаси Маями иссиғида машғулотларни давом эттирмоқда. Улар шанба куни Янги Зеландияга қарши назорат баҳсида майдонга тушишади, сўнгра Коста-Рика билан куч синашиб, Канзас-Ситидаги қароргоҳга йўл олишади. Палмер эса Манчестердан трансфер қилинганидан бери илк бор узоқ муддатли танаффусга чиқди.

Коул ПалмерЧелсиАнглияЖаҳон ЧемпионатиТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд ҳимоячиси учун 40 млн евро тикмоқдаБугун, 04:11Флорентино Перес «Реал»нинг омадсиз мавсуми сабабларини очиқлаб бердиБугун, 04:05Рикельме "Реал"га Моуриньони қайтаришга қарши: у бизнинг мураббий эмасБугун, 03:57Абдуқодир Ҳусановнинг йўли Марказий Осиё учун катта намунаБугун, 03:45ESPN дунёнинг энг кучли боксчилари янгиланган рейтингини эълон қилдиБугун, 02:01Душан Влаҳович яқин кунларда «Ювентус» клубини расман тарк этадиБугун, 00:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди