Коул Палмер ЖЧдан четда қолганидан сўнг Ибицада ҳордиқ чиқармоқда
Челси юлдузи Коул Палмер Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун қайдномасидан жой ололмагач, кутилмаган ёзги таътилни Ибицада ўтказмоқда. Томас Тухель томонидан эълон қилинган 26 талик рўйхатдан тушиб қолган ҳужумчи О Беач Ибиза клуби эгаси Уэйн Линекер билан бирга дам олаётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Терма жамоадаги шериклари Флорида штатида турнирга тайёргарликни бошлаган бир пайтда, 24 ёшли футболчи Ўрта ер денгизи соҳилларида қуёш нуридан баҳраманд бўлмоқда. Бу Палмер учун бегона жой эмас; у ўтган йили Манчестер Сити таркибида клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида қатнашганидан сўнг ҳам айнан шу ерда ҳордиқ чиқарган эди. Бироқ бу сафарги ташриф байрамона кайфиятда эмас, балки терма жамоадан четлатилиш ортидан келган тушкунликни енгиш мақсадида амалга оширилди.
Томас Тухельнинг Палмерни уйда қолдириш қарори Англияда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Стамфорд Бридгедаги дебют мавсумида порлаган собиқ Манчестер Сити аъзоси, якунланган мавсумда барқарор ўйин кўрсата олмади. Кичик жароҳатлар ва спорт формасидаги пасайиш унинг АҚШга борадиган самолётдан жой олишига тўсқинлик қилди.
2024-25-йилги мавсумда Палмер Англия Премер-лигасида 15 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткич Энзо Мареска қўл остидаги ўтган мавсумга нисбатан бештага камдир. Айнан мана шу самарадорликнинг пасайиши Тухельнинг бошқа вариантларни танлашига сабаб бўлган кўринади.
Ҳозирда Англия терма жамоаси Маями иссиғида машғулотларни давом эттирмоқда. Улар шанба куни Янги Зеландияга қарши назорат баҳсида майдонга тушишади, сўнгра Коста-Рика билан куч синашиб, Канзас-Ситидаги қароргоҳга йўл олишади. Палмер эса Манчестердан трансфер қилинганидан бери илк бор узоқ муддатли танаффусга чиқди.
…