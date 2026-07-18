Фаридам янги қўшиғидан парча улашди (видео)

·0·Маданият
Фаридам янги қўшиғидан парча улашди (видео)

Актриса ва хонанда Фаридам ижтимоий тармоқдаги саҳифасида мухлисларини ҳаяжонга солган янги видеони эълон қилди. Санъаткор видеога “Қолсайдим” номли янги қўшиғидан қисқа парчани жойлаштиргани тахмин қилинмоқда.

Фаридам видеога жуда таъсирли изоҳ ҳам қолдирди. У ушбу тарона ҳали ҳам чин севгига ишонаётган, юраги бир неча бор синган бўлса-да, севишдан воз кечмаган инсонларга бағишланганини таъкидлади.

“Бу қўшиқ… шундай! У кутган севгисига ҳали ҳам ишонаётган, юраги бир неча бор синган бўлса ҳам севишдан воз кечмаган инсонлар учун. Бир кун албатта… сиз ўзингизни ҳеч қачон йўқотмайдиган, қўлингизни маҳкам ушлайдиган, 'ниҳоят уйимни топдим', деб ҳис қилдирадиган севгига дуч келасиз. Бахт сизни адашиб эмас, айнан ўз вақтида топсин”, — деб ёзди хонанда.

Мазкур видеодан келиб чиқиб, мухлислар бу “Қолсайдим” номли янги қўшиқнинг илк тизери эканини тахмин қилмоқда. Қисқа парчанинг ўзиёқ тингловчиларда катта қизиқиш уйғотишга улгурди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Одиссея” премьераси рекорд даромад билан бошланди“Одиссея” премьераси рекорд даромад билан бошландиБугун, 21:31Жан-Клод Ван Дамм мусулмон бўлганми: тармоқдаги хабарлар нимаси билан баҳсли?Жан-Клод Ван Дамм мусулмон бўлганми: тармоқдаги хабарлар нимаси билан баҳсли?Бугун, 17:41 Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео) Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео)Бугун, 16:26“Жанимде” қисқа фурсатда мухлислар қалбидан жой олди (видео)“Жанимде” қисқа фурсатда мухлислар қалбидан жой олди (видео)Бугун, 16:10Дурдона Қурбонова орзусидаги автомобилни харид қилди (видео)Дурдона Қурбонова орзусидаги автомобилни харид қилди (видео)Бугун, 15:57Юлдуз Усмонова имижини ўзгартириб, янги кўринишда намоён бўлди! (видео)Юлдуз Усмонова имижини ўзгартириб, янги кўринишда намоён бўлди! (видео)Бугун, 14:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)