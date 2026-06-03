Ўзбекистон футболчилари Канадага самимий миннатдорчилик билдирди (фото)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Эдмонтондаги йиғинини якунлаб, Жаҳон чемпионатига тайёргарликнинг навбатдаги босқичини давом эттириш учун Ню-Йоркка йўл олди. Фабио Каннаваро бошчилигидаги вакилларимиз Канадада ўтказилган ўртоқлик учрашувидан кейин нафақат спорт жиҳатидан, балки инсонгарчилик ва маданият нуқтаи назаридан ҳам илиқ из қолдирди.
Маълум бўлишича, Ўзбекистон терма жамоаси футболчилари Эдмонтондаги кийиниш хонасидан кетиш олдидан мезбонларга махсус ёзув қолдирган. Унда Канада томонига меҳмондўстлик учун миннатдорчилик билдирилган ва бўлажак Жаҳон чемпионатида омад тилаб ўтилган.
Расмларда кўринишича, кийиниш хонасида футбол майдони чизилган қоғозга инглиз ва ўзбек тилларида самимий сўзлар ёзилган. Унда “Thank you for hospitality, Canada!” яъни “Меҳмондўстлик учун раҳмат, Канада!” деган жумлалар акс этган. Шунингдек, ўзбек тилида “Катта раҳмат, Канада!” ва “Жаҳон чемпионатида омад!” деган ёзувлар ҳам қолдирилган.
Бу кичик ҳаракат бўлиб кўриниши мумкин, аммо катта футболда бундай деталлар жуда муҳим. Майдонда рақобат, кураш ва натижа бўлади. Аммо ўйиндан кейин ҳурмат, миннатдорлик ва спорт маданияти биринчи ўринга чиқади. Ўзбекистон терма жамоаси айнан шу жиҳатдан ўзини муносиб кўрсатди.
Эдмонтонда ўтган йиғин миллий жамоамиз учун Жаҳон чемпионати олдидан муҳим тайёргарлик босқичи бўлди. Канадага қарши ўртоқлик учрашуви вакилларимиз учун осон кечмади, баҳсда Ўзбекистон 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Аммо бундай ўйинлардан асосий мақсад фақат ҳисоб эмас, балки жамоанинг кучли ва заиф томонларини аниқлаш, халқаро темпга мослашиш ва мундиал олдидан керакли хулосалар чиқаришдан иборат.
Шу маънода, Канада сафари футболчиларимиз учун ҳам спорт, ҳам тажриба жиҳатидан фойдали бўлди. Рақиб жисмонан кучли, тезкор ва юқори интенсивликда ҳаракат қиладиган жамоа эканини кўрсатди. Фабио Каннаваро ҳам ўйиндан кейин Канада футболи сўнгги йилларда сезиларли даражада ўсганини эътироф этганди.
Энг муҳими, ушбу сафар давомида Канададаги ўзбекистонлик мухлислар, шунингдек, Марказий Осиё халқлари вакиллари терма жамоамизни илиқ кутиб олди. Эдмонтон аэропортидаги қўллаб-қувватлаш, байроқлар, миллий либослар ва болаларнинг қувончи жамоамиз учун алоҳида руҳий куч бўлгани аниқ. CBC News каби маҳаллий телеканаллар ҳам бу жараённи ёритгани Ўзбекистон футболининг халқаро эътиборга чиқаётганини кўрсатди.
Кийиниш хонасида қолдирилган миннатдорчилик ёзуви эса шу сафарига чиройли нуқта қўйди. Бу ҳаракат миллий жамоамиз футболчилари фақат майдонда эмас, майдон ташқарисида ҳам ҳурмат ва тарбия кўрсата олишини намойиш этди.
Спортда рақибни ҳурмат қилиш — катта маданият белгиси. Канада Ўзбекистонни қабул қилди, ўйин ташкил этилди, мухлислар стадионга келди, терма жамоамиз эса кетиш олдидан мезбонларга раҳмат айтиб, уларга Жаҳон чемпионатида омад тилади. Бу жуда оддий, аммо ёқимли ва эсда қоладиган ишора.
Энди Ўзбекистон миллий терма жамоаси Ню-Йоркка йўл олди. Олдинда яна машғулотлар, таҳлиллар ва Жаҳон чемпионатига тайёргарликнинг муҳим кунлари турибди. Канадага қарши учрашувдан олинган сабоқлар, Эдмонтондаги мухлислар қўллаб-қувватлови ва мезбонларга билдирилган миннатдорчилик — буларнинг барчаси илк мундиал сари бораётган жамоамиз тарихида кичик, аммо маъноли саҳифа бўлиб қолади.
Ўзбекистон терма жамоаси олдида катта синовлар бор. Аммо бундай ҳолатлар бир нарсани кўрсатади: миллий жамоамиз нафақат футбол ўйнаш, балки катта саҳнада ўзини муносиб тутишни ҳам ўрганиб бормоқда. Бу эса Жаҳон чемпионати олдидан жуда муҳим сигнал.
…