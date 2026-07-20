SpaceX кутилмаган тўхталишга юз тутди: Falcon 9 парвози сўнгги сонияларда бекор қилинди

·31·Техно
SpaceX кутилмаган тўхталишга юз тутди: Falcon 9 парвози сўнгги сонияларда бекор қилинди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг навбатдаги космик миссиясини амалга оширишда техник муаммоларга дуч келди. Калифорниядаги Ванденберг космик кучлари базасидан учирилиши режалаштирилган Falcon 9 ракета-ташувчисининг парвози двигателлар ишга тушиб бўлганидан сўнг, стартга саноқли сониялар қолганда автоматик тарзда тўхтатилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу миссия доирасида орбитага 24 та янги Starlink сунъий йўлдошларини олиб чиқиш кўзда тутилган эди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Starlink 17-39 миссияси учун мўлжалланган ракетанинг биринчи босқичидаги барча тўққизта Merlin двигатели ўт олдирилган бўлса-да, тизимдаги автоматика кутилмаганда парвозни бекор қилиш ҳақида буйруқ берган.

Техник носозликлар ва хавфсизлик чоралари

Ҳозирча SpaceX мутахассислари парвоз нима сабабдан тўхтатилгани бўйича расмий баёнот беришмади. Одатда, бундай ҳолатлар ракетанинг борт компьютерлари датчиклардан бирида меъёрдан оғишни аниқлаганида содир бўлади. Компания Starship дастуридан фарқли ўлароқ, Falcon 9 билан боғлиқ бундай кичик носозликлар тафсилотларини жамоатчиликка очиқлашни хуш кўрмайди.

Эътиборли жиҳати шундаки, бу сўнгги бир ҳафта ичида SpaceX амалиётида кузатилган иккинчи шундай ҳолатдир. Аввалроқ Starship лойиҳасининг 13-синов парвози ҳам худди шундай сценарий бўйича, яни двигателлар ёқилгандан сўнг сўнгги сонияларда тўхтатилган эди. Бу эса компаниянинг парвоз хавфсизлигига ўта жиддий ёндашаётганидан далолат беради.

Starlink лойиҳаси Ўзбекистон каби кенг ҳудудга эга мамлакатлар учун ҳам стратегик аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Ҳозирда дунёнинг кўплаб чекка ҳудудларини юқори тезликдаги интернет билан таъминлаётган ушбу тармоқнинг кенгайиши глобал рақамли алоқа сифатини оширишга хизмат қилади. Шу боис, ҳар бир муваффақиятли ёки муваффақиятсиз старт соҳа мутахассислари диққат марказида турибди.

Мутахассисларнинг фикрича, Falcon 9 каби кўп маротаба ишлатиладиган ракеталар учун бундай тўхталишлар нормал ҳолат ҳисобланади. Ракетанинг биринчи босқичи ўз ресурсини тежаш ва қимматбаҳо ускунани сақлаб қолиш учун ҳар қандай шубҳали ҳолатда парвозни тўхтатишга дастурланган. Яқин соатлар ичида SpaceX муҳандислари барча тизимларни қайта кўрикдан ўтказиб, янги парвоз вақтини белгилашлари кутилмоқда.

SpaceXFalcon 9StarlinkКосмосИлон Маск
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаТайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаКеча, 23:57Telegram мессенжерида янги функция: Павел Дуров "карусел" форматини эълон қилдиTelegram мессенжерида янги функция: Павел Дуров "карусел" форматини эълон қилдиКеча, 23:30Парамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй бирлашуви тўхтатилди: 110 миллиард долларлик битим хавф остидаПарамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй бирлашуви тўхтатилди: 110 миллиард долларлик битим хавф остидаКеча, 22:52Коинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиКоинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиКеча, 21:52Volkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиVolkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиКеча, 21:26АҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиАҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиКеча, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда