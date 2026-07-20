SpaceX кутилмаган тўхталишга юз тутди: Falcon 9 парвози сўнгги сонияларда бекор қилинди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг навбатдаги космик миссиясини амалга оширишда техник муаммоларга дуч келди. Калифорниядаги Ванденберг космик кучлари базасидан учирилиши режалаштирилган Falcon 9 ракета-ташувчисининг парвози двигателлар ишга тушиб бўлганидан сўнг, стартга саноқли сониялар қолганда автоматик тарзда тўхтатилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу миссия доирасида орбитага 24 та янги Starlink сунъий йўлдошларини олиб чиқиш кўзда тутилган эди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Starlink 17-39 миссияси учун мўлжалланган ракетанинг биринчи босқичидаги барча тўққизта Merlin двигатели ўт олдирилган бўлса-да, тизимдаги автоматика кутилмаганда парвозни бекор қилиш ҳақида буйруқ берган.
Техник носозликлар ва хавфсизлик чоралариҲозирча SpaceX мутахассислари парвоз нима сабабдан тўхтатилгани бўйича расмий баёнот беришмади. Одатда, бундай ҳолатлар ракетанинг борт компьютерлари датчиклардан бирида меъёрдан оғишни аниқлаганида содир бўлади. Компания Starship дастуридан фарқли ўлароқ, Falcon 9 билан боғлиқ бундай кичик носозликлар тафсилотларини жамоатчиликка очиқлашни хуш кўрмайди.
Эътиборли жиҳати шундаки, бу сўнгги бир ҳафта ичида SpaceX амалиётида кузатилган иккинчи шундай ҳолатдир. Аввалроқ Starship лойиҳасининг 13-синов парвози ҳам худди шундай сценарий бўйича, яни двигателлар ёқилгандан сўнг сўнгги сонияларда тўхтатилган эди. Бу эса компаниянинг парвоз хавфсизлигига ўта жиддий ёндашаётганидан далолат беради.
Starlink лойиҳаси Ўзбекистон каби кенг ҳудудга эга мамлакатлар учун ҳам стратегик аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Ҳозирда дунёнинг кўплаб чекка ҳудудларини юқори тезликдаги интернет билан таъминлаётган ушбу тармоқнинг кенгайиши глобал рақамли алоқа сифатини оширишга хизмат қилади. Шу боис, ҳар бир муваффақиятли ёки муваффақиятсиз старт соҳа мутахассислари диққат марказида турибди.
Мутахассисларнинг фикрича, Falcon 9 каби кўп маротаба ишлатиладиган ракеталар учун бундай тўхталишлар нормал ҳолат ҳисобланади. Ракетанинг биринчи босқичи ўз ресурсини тежаш ва қимматбаҳо ускунани сақлаб қолиш учун ҳар қандай шубҳали ҳолатда парвозни тўхтатишга дастурланган. Яқин соатлар ичида SpaceX муҳандислари барча тизимларни қайта кўрикдан ўтказиб, янги парвоз вақтини белгилашлари кутилмоқда.
…