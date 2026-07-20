Тоттенхем Лукас Бергвалл учун Нюкасл таклиф қилган 46 миллион фунтни рад этди
Лондоннинг Тоттенхем клуби ўзининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Лукас Бергвалл борасидаги йирик таклифни рад этди. Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Нюкасл ёш швециялик футболчи учун 46 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ таклиф қилган, бироқ "шпорлар" раҳбарияти ушбу келишувга розилик бермаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 20 ёшли футболчининг ўзи жамоада кам ўйин амалиётига эга бўлаётганидан хавотирда ва бошқа клубга ўтиш вариантларини кўриб чиқишга тайёр. Шунга қарамай, Тоттенхем раҳбарияти ва футболчи ўртасида унинг келажаги борасида ҳали аниқ мулоқот бўлиб ўтмаган. Бергвалл ёз бошида клуб раҳбарларига асосий таркибдаги ўрни борасида хавотирларини билдирган эди.
Рақобат ва мураббий ўзгаришиЎтган мавсумда Бергвалл барча турнирларда 33 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, март ойида Роберто Де Зерби жамоага келганидан сўнг унинг ҳолати ўзгарди. У янги мураббий қўл остида фақат бир марта асосий таркибда майдонга тушди. Мавсумнинг сўнгги олтита ўйинида эса бор-йўғи 51 дақиқа ҳаракат қилган, холос.
Вазиятни янада мураккаблаштираётган жиҳат шундаки, Тоттенхем жорий трансфер ойнасида марказий ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун қарийб 200 миллион фунт сарфлади. Хусусан, Нюкасл жамоасидан Сандро Тонали ва Вест Хемдан Матеус Фернандеснинг трансфер қилиниши Бергвалл учун асосий таркибга кириш имкониятларини янада камайтириши мумкин.
Узоқ муддатли шартнома ва халқаро эътирофТоттенхемнинг Нюкасл таклифини рад этиши клуб ҳали ҳам ёш футболчини қадрлашидан далолат беради. Қолаверса, Бергваллнинг амалдаги шартномаси 2031-йилгача мўлжалланган, бу эса Лондон клубига музокараларда устунлик беради. 2024-йилда Швециянинг Юргорден клубидан 8,5 миллион фунт эвазига келган футболчи ҳозирга қадар Лондонликлар сафида 78 та ўйин ўтказишга улгурди.
Лукас Бергвалл халқаро майдонда ҳам ўзини кўрсатишга улгурди. У Швеция терма жамоаси сафида ўтган жаҳон чемпионатида иштирок этиб, турнир тарихидаги энг ёш швециялик футболчига айланди. Ҳозирда унинг ҳисобида терма жамоа сафида 14 та ўйин мавжуд. Айни дамда Нюкасл билан бир қаторда Ноттингем Форест ҳам футболчига қизиқиш билдирмоқда.
…