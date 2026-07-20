Тоттенхем Лукас Бергвалл учун Нюкасл таклиф қилган 46 миллион фунтни рад этди

·28·Спорт
Тоттенхем Лукас Бергвалл учун Нюкасл таклиф қилган 46 миллион фунтни рад этди

Лондоннинг Тоттенхем клуби ўзининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Лукас Бергвалл борасидаги йирик таклифни рад этди. Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Нюкасл ёш швециялик футболчи учун 46 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ таклиф қилган, бироқ "шпорлар" раҳбарияти ушбу келишувга розилик бермаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 20 ёшли футболчининг ўзи жамоада кам ўйин амалиётига эга бўлаётганидан хавотирда ва бошқа клубга ўтиш вариантларини кўриб чиқишга тайёр. Шунга қарамай, Тоттенхем раҳбарияти ва футболчи ўртасида унинг келажаги борасида ҳали аниқ мулоқот бўлиб ўтмаган. Бергвалл ёз бошида клуб раҳбарларига асосий таркибдаги ўрни борасида хавотирларини билдирган эди.

Рақобат ва мураббий ўзгариши

Ўтган мавсумда Бергвалл барча турнирларда 33 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, март ойида Роберто Де Зерби жамоага келганидан сўнг унинг ҳолати ўзгарди. У янги мураббий қўл остида фақат бир марта асосий таркибда майдонга тушди. Мавсумнинг сўнгги олтита ўйинида эса бор-йўғи 51 дақиқа ҳаракат қилган, холос.

Вазиятни янада мураккаблаштираётган жиҳат шундаки, Тоттенхем жорий трансфер ойнасида марказий ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун қарийб 200 миллион фунт сарфлади. Хусусан, Нюкасл жамоасидан Сандро Тонали ва Вест Хемдан Матеус Фернандеснинг трансфер қилиниши Бергвалл учун асосий таркибга кириш имкониятларини янада камайтириши мумкин.

Узоқ муддатли шартнома ва халқаро эътироф

Тоттенхемнинг Нюкасл таклифини рад этиши клуб ҳали ҳам ёш футболчини қадрлашидан далолат беради. Қолаверса, Бергваллнинг амалдаги шартномаси 2031-йилгача мўлжалланган, бу эса Лондон клубига музокараларда устунлик беради. 2024-йилда Швециянинг Юргорден клубидан 8,5 миллион фунт эвазига келган футболчи ҳозирга қадар Лондонликлар сафида 78 та ўйин ўтказишга улгурди.

Лукас Бергвалл халқаро майдонда ҳам ўзини кўрсатишга улгурди. У Швеция терма жамоаси сафида ўтган жаҳон чемпионатида иштирок этиб, турнир тарихидаги энг ёш швециялик футболчига айланди. Ҳозирда унинг ҳисобида терма жамоа сафида 14 та ўйин мавжуд. Айни дамда Нюкасл билан бир қаторда Ноттингем Форест ҳам футболчига қизиқиш билдирмоқда.

ТоттенхемНюкаслТрансферларЛукас БергваллАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Кеча, 23:21ЖЧ–2030да 64 жамоа бўладими? Муҳим изоҳ бор...ЖЧ–2030да 64 жамоа бўладими? Муҳим изоҳ бор...Кеча, 23:14Гвардиола Италияга яқинлашдими? Барселонада учрашув бўлди...Гвардиола Италияга яқинлашдими? Барселонада учрашув бўлди...Кеча, 22:26Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...Кеча, 22:22Ўзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълумЎзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълумКеча, 22:16Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Кеча, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди