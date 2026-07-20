Белгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетди

·24·Спорт
Белгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетди

Белгия миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатида дунёнинг энг кучли саккиз жамоаси қаторига кирганига қарамай, бош мураббий Руди Гарсия билан хайрлашди. Мамлакат Қироллик футбол ассоциацияси 62 ёшли мутахассиснинг 31 июлгача амал қиладиган шартномасини узайтирмасликка қарор қилди.

Франциялик мураббий ҳам RBFA билан ўтказилган музокаралардан кейин ҳамкорликни давом эттирмаслик бўйича ўзаро қарорга келинганини маълум қилди.

Гарсия Белгияни ЖЧ чоракфиналига олиб чиқди

Руди Гарсия 2025 йил 1 февралда Белгия миллий жамоаси бошқарувини Доменико Тедескодан қабул қилиб олганди.

Унинг олдига таркибни янгилаш, жамоада авлодлар алмашинувини бошлаш ва Белгияни жаҳон футболидаги юқори мавқеида сақлаб қолиш вазифаси қўйилганди.

Гарсия раҳбарлигида белгияликлар 2026 йилги жаҳон чемпионатида чоракфиналгача етиб борди. Жамоа ушбу босқичда кейинчалик турнир чемпиони бўлган Испанияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, мундиални тарк этди.

Нега шартнома узайтирилмади?

RBFA ва мураббийнинг расмий баёнотида қарорнинг аниқ сабаблари очиқланмаган. Фақат томонлар ўртасида ўтказилган муҳокамалардан кейин ҳамкорликни давом эттирмасликка келишилгани айтилди.

Гарсия натижани муваффақиятсизлик сифатида баҳоламади. Аксинча, у жамоани UEFA Миллатлар лигасининг юқори дивизионида ва дунёнинг энг кучли саккиз терма жамоаси сафида қолдираётганини таъкидлади.

«RBFA билан ўтказилган муҳокамалардан кейин сўнгги 18 ой давомида босиб ўтган ажойиб йўлимизни давом эттирмасликка қарор қилдик. Мен Белгияни UEFA Миллатлар лигасининг А дивизионида ва жаҳоннинг энг кучли саккизта жамоаси қаторида қолдиряпман», — деди мутахассис.

Футболчилар ва мухлисларга миннатдорлик билдирди

Руди Гарсия хайрлашув баёнотида мураббийлар штаби, футболчилар ва миллий жамоа мухлисларига алоҳида мурожаат қилди.

«Биз билан бирга меҳнат қилган ажойиб футболчилар жамоасига, спорт директори Венсан Маннартга ҳамда бутун Жаҳон чемпионати давомида қўллаб-қувватлаган мухлисларга миннатдорлик билдираман».

Франциялик мутахассис Белгия футболида бошланган авлодлар алмашинуви келгусида ҳам муваффақиятли давом этишига умид билдирди.

«Белгияга авлодлар алмашинувини муваффақиятли давом эттиришда омад тилайман. Бу жараённи бошлашга ҳисса қўшганимдан фахрланаман».

Белгияни энди ким бошқаради?

Руди Гарсиянинг кетиши ортидан Белгия футбол ассоциацияси янги бош мураббий излашни бошлайди. Ҳозирча унинг ўрнига ким тайинланиши маълум қилинмаган.

Янги мутахассис олдида Гарсия бошлаган таркибни янгилаш жараёнини давом эттириш, ёш футболчиларни жамоага мослаштириш ва Белгияни йирик мусобақаларда совринлар учун курашадиган даражада сақлаб қолиш вазифаси туради.

Руди Гарсия Белгияни чемпионликка олиб чиқа олмади, аммо жамоани ЖЧ–2026нинг энг кучли саккизлигига киритди. Шунга қарамай, томонлар янги босқични алоҳида бошлашга қарор қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланганРодри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланганБугун, 21:27Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаOpta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаБугун, 20:32Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Бугун, 20:24Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиАбдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиБугун, 20:14Челси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиЧелси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиБугун, 20:13Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериАрсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериБугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди