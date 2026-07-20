Белгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетди
Белгия миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатида дунёнинг энг кучли саккиз жамоаси қаторига кирганига қарамай, бош мураббий Руди Гарсия билан хайрлашди. Мамлакат Қироллик футбол ассоциацияси 62 ёшли мутахассиснинг 31 июлгача амал қиладиган шартномасини узайтирмасликка қарор қилди.
Франциялик мураббий ҳам RBFA билан ўтказилган музокаралардан кейин ҳамкорликни давом эттирмаслик бўйича ўзаро қарорга келинганини маълум қилди.
Гарсия Белгияни ЖЧ чоракфиналига олиб чиқди
Руди Гарсия 2025 йил 1 февралда Белгия миллий жамоаси бошқарувини Доменико Тедескодан қабул қилиб олганди.
Унинг олдига таркибни янгилаш, жамоада авлодлар алмашинувини бошлаш ва Белгияни жаҳон футболидаги юқори мавқеида сақлаб қолиш вазифаси қўйилганди.
Гарсия раҳбарлигида белгияликлар 2026 йилги жаҳон чемпионатида чоракфиналгача етиб борди. Жамоа ушбу босқичда кейинчалик турнир чемпиони бўлган Испанияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, мундиални тарк этди.
Нега шартнома узайтирилмади?
RBFA ва мураббийнинг расмий баёнотида қарорнинг аниқ сабаблари очиқланмаган. Фақат томонлар ўртасида ўтказилган муҳокамалардан кейин ҳамкорликни давом эттирмасликка келишилгани айтилди.
Гарсия натижани муваффақиятсизлик сифатида баҳоламади. Аксинча, у жамоани UEFA Миллатлар лигасининг юқори дивизионида ва дунёнинг энг кучли саккиз терма жамоаси сафида қолдираётганини таъкидлади.
«RBFA билан ўтказилган муҳокамалардан кейин сўнгги 18 ой давомида босиб ўтган ажойиб йўлимизни давом эттирмасликка қарор қилдик. Мен Белгияни UEFA Миллатлар лигасининг А дивизионида ва жаҳоннинг энг кучли саккизта жамоаси қаторида қолдиряпман», — деди мутахассис.
Футболчилар ва мухлисларга миннатдорлик билдирди
Руди Гарсия хайрлашув баёнотида мураббийлар штаби, футболчилар ва миллий жамоа мухлисларига алоҳида мурожаат қилди.
«Биз билан бирга меҳнат қилган ажойиб футболчилар жамоасига, спорт директори Венсан Маннартга ҳамда бутун Жаҳон чемпионати давомида қўллаб-қувватлаган мухлисларга миннатдорлик билдираман».
Франциялик мутахассис Белгия футболида бошланган авлодлар алмашинуви келгусида ҳам муваффақиятли давом этишига умид билдирди.
«Белгияга авлодлар алмашинувини муваффақиятли давом эттиришда омад тилайман. Бу жараённи бошлашга ҳисса қўшганимдан фахрланаман».
Белгияни энди ким бошқаради?
Руди Гарсиянинг кетиши ортидан Белгия футбол ассоциацияси янги бош мураббий излашни бошлайди. Ҳозирча унинг ўрнига ким тайинланиши маълум қилинмаган.
Янги мутахассис олдида Гарсия бошлаган таркибни янгилаш жараёнини давом эттириш, ёш футболчиларни жамоага мослаштириш ва Белгияни йирик мусобақаларда совринлар учун курашадиган даражада сақлаб қолиш вазифаси туради.
Руди Гарсия Белгияни чемпионликка олиб чиқа олмади, аммо жамоани ЖЧ–2026нинг энг кучли саккизлигига киритди. Шунга қарамай, томонлар янги босқични алоҳида бошлашга қарор қилди.
…