Гвардиола Италияга яқинлашдими? Барселонада учрашув бўлди...
Италия миллий жамоаси бош мураббийлиги учун курашда кутилмаган бурилиш юз берди. Пеп Гвардиола «Скуадра Адзурра»ни бошқаришга асосий номзодлардан бири сифатида амалий равишда кўриб чиқилмоқда.
Sky Sport маълумотига кўра, Паоло Мальдини ва Леонардо ўтган дам олиш кунлари Барселонада испаниялик мутахассис билан учрашган. Томонлар бир неча кун давомида эҳтимолий ҳамкорлик шартларини муҳокама қилган.
Гвардиолага қандай лойиҳа таклиф қилинди?
Италия раҳбарияти янги мураббийдан қисқа муддатда натижа кўрсатишнигина эмас, миллий жамоани тубдан қайта қуришни ҳам кутмоқда.
Манбаларга кўра, Гвардиолага 2030 йилги жаҳон чемпионатигача мўлжалланган узоқ муддатли лойиҳа тақдим этилган. Унда ёш футболчиларни асосий таркибга жалб қилиш, жамоанинг ўйин услубини янгилаш ва Италиянинг халқаро майдондаги мавқеини тиклаш кўзда тутилган.
Янгиланиш жараёни УЕФА Миллатлар лигасидан бошланиши, кейин эса таркибни 2028 йилги Европа чемпионати ва ЖЧ–2030га тайёрлаш режалаштирилмоқда.
Мальдини Гвардиолани нега танламоқда?
Паоло Мальдини ва Пеп Гвардиолани кўп йиллик ўзаро ҳурмат ва яқин муносабатлар боғлаб туради. Италия томони испаниялик мутахассисни миллий жамоага аниқ ўйин фалсафаси олиб кира оладиган мураббий сифатида кўрмоқда.
Гвардиола клуб футболида тўпни назорат қилиш, юқори прессинг ва позицион ҳужумга асосланган услуби билан катта муваффақиятларга эришди. Италия раҳбарияти ҳам миллий жамоага узоқ йиллар хизмат қиладиган янги футбол модели яратишни истамоқда.
«Манчестер Сити»даги давр якунланган
Гвардиола ўтган мавсум охирида «Манчестер Сити»ни тарк этди. У 2016 йилдан бошлаб инглиз клубини бошқариб, олти марта Премьер-лига чемпиони бўлди, шунингдек, Чемпионлар лигаси ва клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди.
Мутахассис дастлаб мураббийлик фаолиятида танаффус қилиш нияти борлигини айтганди. Шу сабаб Италия томони билан ўтказилган учрашув ҳали тайинлов муқаррар эканини англатмайди.
Ҳозирча расмий келишув йўқ
Гвардиоланинг номзоди энди шунчаки орзу ёки дастлабки ғоя эмас. Мальдини ва Леонардонинг Барселонага бориб, у билан бевосита музокара ўтказгани Италия томони бу вариантга жиддий ёндашаётганини кўрсатади.
Бироқ мураббийнинг дам олиш истаги ва келишувнинг молиявий шартлари музокаралардаги асосий масалалардан бири бўлиши мумкин. Шу боис ҳозирча томонлар ўртасида якуний келишувга эришилгани ҳақида расмий хабар берилмаган.
Пирло ва Манчини ҳам рўйхатда
Гвардиоладан ташқари, Италия миллий жамоаси бош мураббийлиги учун Андреа Пирло ва Роберто Манчини номзодлари ҳам кўриб чиқилмоқда. Айрим италиялик манбалар Пирлони нисбатан амалий ва молиявий жиҳатдан қулай вариант сифатида баҳоламоқда.
Якуний қарор ҳали қабул қилинмаган. Аммо Барселонадаги учрашувдан кейин Гвардиоланинг Италияда иш бошлаши эҳтимоли аввалгидан анча жиддий тус олди. Энди асосий савол — испаниялик мутахассис клуб футболидаги муваффақиятларидан сўнг ўзини миллий жамоада синаб кўришга рози бўладими?
…