Гвардиола Италияга яқинлашдими? Барселонада учрашув бўлди...

·3·Спорт
Гвардиола Италияга яқинлашдими? Барселонада учрашув бўлди...

Италия миллий жамоаси бош мураббийлиги учун курашда кутилмаган бурилиш юз берди. Пеп Гвардиола «Скуадра Адзурра»ни бошқаришга асосий номзодлардан бири сифатида амалий равишда кўриб чиқилмоқда.

Sky Sport маълумотига кўра, Паоло Мальдини ва Леонардо ўтган дам олиш кунлари Барселонада испаниялик мутахассис билан учрашган. Томонлар бир неча кун давомида эҳтимолий ҳамкорлик шартларини муҳокама қилган.

Гвардиолага қандай лойиҳа таклиф қилинди?

Италия раҳбарияти янги мураббийдан қисқа муддатда натижа кўрсатишнигина эмас, миллий жамоани тубдан қайта қуришни ҳам кутмоқда.

Манбаларга кўра, Гвардиолага 2030 йилги жаҳон чемпионатигача мўлжалланган узоқ муддатли лойиҳа тақдим этилган. Унда ёш футболчиларни асосий таркибга жалб қилиш, жамоанинг ўйин услубини янгилаш ва Италиянинг халқаро майдондаги мавқеини тиклаш кўзда тутилган.

Янгиланиш жараёни УЕФА Миллатлар лигасидан бошланиши, кейин эса таркибни 2028 йилги Европа чемпионати ва ЖЧ–2030га тайёрлаш режалаштирилмоқда.

Мальдини Гвардиолани нега танламоқда?

Паоло Мальдини ва Пеп Гвардиолани кўп йиллик ўзаро ҳурмат ва яқин муносабатлар боғлаб туради. Италия томони испаниялик мутахассисни миллий жамоага аниқ ўйин фалсафаси олиб кира оладиган мураббий сифатида кўрмоқда.

Гвардиола клуб футболида тўпни назорат қилиш, юқори прессинг ва позицион ҳужумга асосланган услуби билан катта муваффақиятларга эришди. Италия раҳбарияти ҳам миллий жамоага узоқ йиллар хизмат қиладиган янги футбол модели яратишни истамоқда.

«Манчестер Сити»даги давр якунланган

Гвардиола ўтган мавсум охирида «Манчестер Сити»ни тарк этди. У 2016 йилдан бошлаб инглиз клубини бошқариб, олти марта Премьер-лига чемпиони бўлди, шунингдек, Чемпионлар лигаси ва клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди.

Мутахассис дастлаб мураббийлик фаолиятида танаффус қилиш нияти борлигини айтганди. Шу сабаб Италия томони билан ўтказилган учрашув ҳали тайинлов муқаррар эканини англатмайди.

Ҳозирча расмий келишув йўқ

Гвардиоланинг номзоди энди шунчаки орзу ёки дастлабки ғоя эмас. Мальдини ва Леонардонинг Барселонага бориб, у билан бевосита музокара ўтказгани Италия томони бу вариантга жиддий ёндашаётганини кўрсатади.

Бироқ мураббийнинг дам олиш истаги ва келишувнинг молиявий шартлари музокаралардаги асосий масалалардан бири бўлиши мумкин. Шу боис ҳозирча томонлар ўртасида якуний келишувга эришилгани ҳақида расмий хабар берилмаган.

Пирло ва Манчини ҳам рўйхатда

Гвардиоладан ташқари, Италия миллий жамоаси бош мураббийлиги учун Андреа Пирло ва Роберто Манчини номзодлари ҳам кўриб чиқилмоқда. Айрим италиялик манбалар Пирлони нисбатан амалий ва молиявий жиҳатдан қулай вариант сифатида баҳоламоқда.

Якуний қарор ҳали қабул қилинмаган. Аммо Барселонадаги учрашувдан кейин Гвардиоланинг Италияда иш бошлаши эҳтимоли аввалгидан анча жиддий тус олди. Энди асосий савол — испаниялик мутахассис клуб футболидаги муваффақиятларидан сўнг ўзини миллий жамоада синаб кўришга рози бўладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...Бугун, 22:22Ўзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълумЎзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълумБугун, 22:16Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Бугун, 22:12Белгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетдиБелгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетдиБугун, 21:30Родри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланганРодри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланганБугун, 21:27Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаOpta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаБугун, 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди