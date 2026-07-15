Европадаги рекорд иссиқликнинг асл сабаби маълум бўлди

·0·Дунё
Европадаги рекорд иссиқликнинг асл сабаби маълум бўлди

Европада кузатилаётган рекорд даражадаги иссиқ об-ҳавонинг асосий сабаби чўл ҳудудларидан кириб келаётган кучли субтропик антициклонлар экани маълум қилинди. Иқлимшунос олимларнинг таъкидлашича, ушбу жараён сўнгги йилларда кескин кучайиб, бир қатор давлатларда тарихий ҳарорат рекордларининг янгиланишига сабаб бўлмоқда.

Камерино университети профессори Массимилиано Фаззинининг сўзларига кўра, Саҳройи Кабир ва Эрон платосидан ҳаракатланувчи иссиқ ҳаво массалари 6–8 километр баландликкача кўтарилади. Кейин улар тоғ тизмаларидан ошиб пастга тушар экан, ҳаво сиқилиши натижасида янада қизиб, ер юзасидаги ҳароратни кескин оширади.

Мутахассиснинг айтишича, авваллари Ғарбий Европада асосан Атлантика океанидан келувчи антициклонлар устунлик қилган бўлса, ҳозирги кунда чўллардан келаётган субтропик антициклонлар тобора фаоллашмоқда. Шу билан бирга, Яқин Шарқдаги чўл ҳудудлари ҳам тез суръатларда қизиб бораётгани вазиятни янада оғирлаштирмоқда.

Олимнинг таъкидлашича, айнан шу омиллар Европа бўйлаб кузатилаётган кучли иссиқ ҳаво тўлқинларини юзага келтирмоқда. Иссиқ ҳаво ер юзасига тушганда янада қизиб, рекорд даражадаги ҳароратларни келтириб чиқаради.

Июнь ойида Европанинг қатор давлатларида ҳаво ҳарорати 40 даражадан ошиб кетди. Ой сўнггида эса бир нечта мамлакатларда мутлақ ҳарорат рекордлари янгиланди. Франция, Буюк Британия, Нидерландия ва Италияда энг юқори — «қизил» хавф даражаси эълон қилинди.

Айни пайтда Италия ҳудудига навбатдаги кучли иссиқ ҳаво тўлқини яқинлашмоқда. Илгари тарқалган маълумотларга кўра, Европа бўйлаб кузатилган жазирама оқибатида 10 мингдан ортиқ инсон ҳаётдан кўз юмган. Қурбонларнинг аксарияти 65 ёшдан ошган фуқаролар экани қайд этилган.

Шифокорлар ва иқлим мутахассислари аномал иссиқлик нафақат иссиқ уриши, балки юрак-қон томир ҳамда нафас йўллари касалликларининг кучайишига ҳам сабаб бўлишини таъкидламоқда. Шу боис, айниқса кекса ёшдагиларга эҳтиёткорлик чораларига қатъий амал қилиш тавсия этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб бердиКутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб бердиБугун, 20:37Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди Бугун, 17:19Россияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраландиРоссияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраландиБугун, 17:15Садир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиСадир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиБугун, 05:4667 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилди67 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилдиБугун, 02:24Очликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиОчликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиБугун, 02:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди