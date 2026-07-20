Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди

·0·Авто
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди

Россиянинг AvtoVAZ концерни ўзининг афсонавий йўлтанламас автомобили — янгиланган Lada Niva Legend моделининг серияли ишлаб чиқарилиши бошланганини ва унинг бозорга чиқиш муддатини расман эълон қилди. Компания матбуот хизмати хабарига кўра, мазкур автомобилнинг янги талқини жорий йилнинг август ойидан бошлаб сотувга чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янгиланиш модел тарихидаги энг муҳим босқичлардан бири бўлиши кутилмоқда, чунки ишлаб чиқарувчи автомобил конструкциясига жами 350 тадан ортиқ янги ва модернизация қилинган деталларни киритган. Бу ўзгаришлар нафақат техник кўрсаткичларни, балки хавфсизлик ва чидамлилик даражасини ҳам оширишга қаратилган.

Техник янгиликлар ва хавфсизлик

Янгиланган Lada Niva Legend моделининг энг асосий ўзгариши унинг двигател қисмида кузатилади. Эндиликда йўлтанламас 1,8 литр ҳажмли, саккиз клапанли ва 90 от кучига эга бўлган қувват агрегати билан жиҳозланади. Бу аввалги моделлар билан солиштирганда динамикани сезиларли даражада яхшилаш имконини беради.

Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, автомобил рулига ҳайдовчи учун хавфсизлик ёстиғи ўрнатилди. Таъкидлаш жоизки, ушбу ечим аввалроқ Lada Niva Travel моделида қўлланилган эди. Шунингдек, коррозияга чидамлиликни ошириш мақсадида кузовнинг бир қатор элементлари рухланган (оцинкованная) пўлатдан тайёрланадиган бўлди.

Нархлар ва бозор кутувлари

AvtoVAZ ҳозирча янгиланган моделнинг аниқ нархлари ва комплектациялари бўйича маълумотларни очиқламади. Компания бу маълумотлар сотувлар бошланишига яқин эълон қилинишини билдирди. Бироқ, компаниянинг савдо ва маркетинг бўйича вице-президенти Дмитрий Костроминнинг сўзларига кўра, янгиланишдан сўнг автомобил нархи кескин ошиб кетмайди ва ўзгаришлар унчалик катта бўлмайди.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгиланиш Lada Niva Legend моделининг бозордаги умрини яна бир неча йилга узайтириши мумкин. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ушбу русумдаги машиналар ўзининг соддалиги ва арзонлиги билан маълум бир қатлам харидорлари орасида машҳур ҳисобланади. Янги моделнинг августда Россия бозорига чиқиши, кейинчалик қўшни мамлакатлар, жумладан, Марказий Осиё бозорларидаги таклифларга ҳам таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.

AvtoVAZLada Niva LegendАвтомобилЯнгиликларРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошладиAvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 18:21Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиРоссия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиБугун, 17:57Тезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини берадиТезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини берадиБугун, 17:27Polestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларPolestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларБугун, 15:53Смарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиСмарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиБугун, 14:55Россияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди