Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Россиянинг AvtoVAZ концерни ўзининг афсонавий йўлтанламас автомобили — янгиланган Lada Niva Legend моделининг серияли ишлаб чиқарилиши бошланганини ва унинг бозорга чиқиш муддатини расман эълон қилди. Компания матбуот хизмати хабарига кўра, мазкур автомобилнинг янги талқини жорий йилнинг август ойидан бошлаб сотувга чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу янгиланиш модел тарихидаги энг муҳим босқичлардан бири бўлиши кутилмоқда, чунки ишлаб чиқарувчи автомобил конструкциясига жами 350 тадан ортиқ янги ва модернизация қилинган деталларни киритган. Бу ўзгаришлар нафақат техник кўрсаткичларни, балки хавфсизлик ва чидамлилик даражасини ҳам оширишга қаратилган.
Техник янгиликлар ва хавфсизликЯнгиланган Lada Niva Legend моделининг энг асосий ўзгариши унинг двигател қисмида кузатилади. Эндиликда йўлтанламас 1,8 литр ҳажмли, саккиз клапанли ва 90 от кучига эга бўлган қувват агрегати билан жиҳозланади. Бу аввалги моделлар билан солиштирганда динамикани сезиларли даражада яхшилаш имконини беради.
Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, автомобил рулига ҳайдовчи учун хавфсизлик ёстиғи ўрнатилди. Таъкидлаш жоизки, ушбу ечим аввалроқ Lada Niva Travel моделида қўлланилган эди. Шунингдек, коррозияга чидамлиликни ошириш мақсадида кузовнинг бир қатор элементлари рухланган (оцинкованная) пўлатдан тайёрланадиган бўлди.
Нархлар ва бозор кутувлариAvtoVAZ ҳозирча янгиланган моделнинг аниқ нархлари ва комплектациялари бўйича маълумотларни очиқламади. Компания бу маълумотлар сотувлар бошланишига яқин эълон қилинишини билдирди. Бироқ, компаниянинг савдо ва маркетинг бўйича вице-президенти Дмитрий Костроминнинг сўзларига кўра, янгиланишдан сўнг автомобил нархи кескин ошиб кетмайди ва ўзгаришлар унчалик катта бўлмайди.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгиланиш Lada Niva Legend моделининг бозордаги умрини яна бир неча йилга узайтириши мумкин. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ушбу русумдаги машиналар ўзининг соддалиги ва арзонлиги билан маълум бир қатлам харидорлари орасида машҳур ҳисобланади. Янги моделнинг августда Россия бозорига чиқиши, кейинчалик қўшни мамлакатлар, жумладан, Марказий Осиё бозорларидаги таклифларга ҳам таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.
…