Парамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй бирлашуви тўхтатилди: 110 миллиард долларлик битим хавф остида
АҚШ суди медиа оламидаги энг йирик битимлардан бири — Парамоунт Skyдансе ва Варнер Брос. Дисковерй компанияларининг бирлашиш жараёнини вақтинча тўхтатиб қўйди. Қиймати 110 миллиард долларга баҳоланаётган ушбу мегамергер 12 та штат прокурорлари томонидан берилган даъво аризаси сабабли тормозланди. Судянинг ушбу қарори жаҳон кино ва телекоммуникация бозорида монополияга қарши курашнинг янги босқичини бошлаб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
АҚШ округ судяси Арасели Мартинез-Олгуин томонларнинг аргументларини тинглагач, битимни 14 кунга музлатиш ҳақида қарор чиқарди. Калифорния бош прокурори Роб Бонта бошчилигидаги коалиция ушбу бирлашув эркин рақобатга жиддий зарар етказишини таъкидламоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, агар ушбу муддат ичида томонлар келиша олмаса, прокурорлар чеклов муддатини яна узайтиришни сўраб мурожаат қилишади.
Рақобат ва бозорга таъсириПрокурорларнинг фикрича, икки йирик студиянинг бирлашиши кинотеатрлар, кабел телевидениеси дистрибюторлари ва оддий томошабинлар учун салбий оқибатларни келтириб чиқаради. Даъво аризасида қайд этилишича, бозорнинг бундай даражада концентрациялашуви учта асосий йўналишда рақобатни бўғади: кенг прокатдаги фильмлар тарқатиш, энг юқори даромад келтирувчи блокбастерлар дистрибуцияси ва асосий кабел каналларини лицензиялаш.
"Тарих шуни кўрсатадики, бир нечта одам одамлар ҳаёти учун марказий бўлган бозорлар устидан катта ҳокимиятга эга бўлса, имкониятлар камаяди, маҳсулот ва хизматлар сифати ёмонлашади", — дея таъкидлади Роб Бонта. Унинг сўзларига кўра, ушбу суд жараёни ижодкорлар ва томошабинларга хизмат қиладиган эркин ҳамда адолатли бозорни сақлаб қолиш учун муҳим қадамдир.
Стреаминг ва телевидение келажагиМазкур битим амалга ошса, Парамоунт+ ва HBO Max (Max) каби йирик стреаминг платформалари битта соябон остида бирлашиши лозим эди. Шунингдек, бу ҳаракат КБС ва МТВ каби Парамоунт активларини Варнер Брос. Дисковерй таркибидаги CNN ва ҲБО билан бирлаштириб, дунёдаги энг йирик телеканаллар портфелини яратган бўлар эди. Парамоунт раҳбари Давид Эллисон аввалроқ битим сентябрь ойигача якунланишини режалаштирган эди.
Ушбу ҳуқуқий тўсиқ Парамоунт компаниясининг Netflix каби гигантлар билан рақобатлаша оладиган даражадаги трансформациясига жиддий зарба бўлиши мумкин. Соҳа мутахассислари, режиссёрлар ва актёрлар ҳам ушбу бирлашувга қарши чиқишмоқда. Уларнинг фикрича, АҚШ медиа саноатининг бундай даражада бирлашиши ижодий хилма-хилликни камайтиради ва нархларнинг ошишига олиб келади.
Ҳозирча Парамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй вакиллари суд қарори юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда. Агар суд битимни бутунлай бекор қилса, бу Голливуд тарихидаги энг йирик муваффақиятсиз келишувлардан бири сифатида қайд этилади. Ўзбекистонлик томошабинлар учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки ушбу платформаларнинг контенти ва лицензиялаш сиёсати глобал миқёсда, жумладан, Марказий Осиё бозорида ҳам нархлар ва контент мавжудлигига таъсир кўрсатади.
…