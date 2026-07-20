Парамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй бирлашуви тўхтатилди: 110 миллиард долларлик битим хавф остида

·30·Техно
Парамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй бирлашуви тўхтатилди: 110 миллиард долларлик битим хавф остида

АҚШ суди медиа оламидаги энг йирик битимлардан бири — Парамоунт Skyдансе ва Варнер Брос. Дисковерй компанияларининг бирлашиш жараёнини вақтинча тўхтатиб қўйди. Қиймати 110 миллиард долларга баҳоланаётган ушбу мегамергер 12 та штат прокурорлари томонидан берилган даъво аризаси сабабли тормозланди. Судянинг ушбу қарори жаҳон кино ва телекоммуникация бозорида монополияга қарши курашнинг янги босқичини бошлаб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АҚШ округ судяси Арасели Мартинез-Олгуин томонларнинг аргументларини тинглагач, битимни 14 кунга музлатиш ҳақида қарор чиқарди. Калифорния бош прокурори Роб Бонта бошчилигидаги коалиция ушбу бирлашув эркин рақобатга жиддий зарар етказишини таъкидламоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, агар ушбу муддат ичида томонлар келиша олмаса, прокурорлар чеклов муддатини яна узайтиришни сўраб мурожаат қилишади.

Рақобат ва бозорга таъсири

Прокурорларнинг фикрича, икки йирик студиянинг бирлашиши кинотеатрлар, кабел телевидениеси дистрибюторлари ва оддий томошабинлар учун салбий оқибатларни келтириб чиқаради. Даъво аризасида қайд этилишича, бозорнинг бундай даражада концентрациялашуви учта асосий йўналишда рақобатни бўғади: кенг прокатдаги фильмлар тарқатиш, энг юқори даромад келтирувчи блокбастерлар дистрибуцияси ва асосий кабел каналларини лицензиялаш.

"Тарих шуни кўрсатадики, бир нечта одам одамлар ҳаёти учун марказий бўлган бозорлар устидан катта ҳокимиятга эга бўлса, имкониятлар камаяди, маҳсулот ва хизматлар сифати ёмонлашади", — дея таъкидлади Роб Бонта. Унинг сўзларига кўра, ушбу суд жараёни ижодкорлар ва томошабинларга хизмат қиладиган эркин ҳамда адолатли бозорни сақлаб қолиш учун муҳим қадамдир.

Стреаминг ва телевидение келажаги

Мазкур битим амалга ошса, Парамоунт+ ва HBO Max (Max) каби йирик стреаминг платформалари битта соябон остида бирлашиши лозим эди. Шунингдек, бу ҳаракат КБС ва МТВ каби Парамоунт активларини Варнер Брос. Дисковерй таркибидаги CNN ва ҲБО билан бирлаштириб, дунёдаги энг йирик телеканаллар портфелини яратган бўлар эди. Парамоунт раҳбари Давид Эллисон аввалроқ битим сентябрь ойигача якунланишини режалаштирган эди.

Ушбу ҳуқуқий тўсиқ Парамоунт компаниясининг Netflix каби гигантлар билан рақобатлаша оладиган даражадаги трансформациясига жиддий зарба бўлиши мумкин. Соҳа мутахассислари, режиссёрлар ва актёрлар ҳам ушбу бирлашувга қарши чиқишмоқда. Уларнинг фикрича, АҚШ медиа саноатининг бундай даражада бирлашиши ижодий хилма-хилликни камайтиради ва нархларнинг ошишига олиб келади.

Ҳозирча Парамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй вакиллари суд қарори юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда. Агар суд битимни бутунлай бекор қилса, бу Голливуд тарихидаги энг йирик муваффақиятсиз келишувлардан бири сифатида қайд этилади. Ўзбекистонлик томошабинлар учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки ушбу платформаларнинг контенти ва лицензиялаш сиёсати глобал миқёсда, жумладан, Марказий Осиё бозорида ҳам нархлар ва контент мавжудлигига таъсир кўрсатади.

ПарамоунтВарнер БросHBO MaxБизнесТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаТайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаКеча, 23:57Telegram мессенжерида янги функция: Павел Дуров "карусел" форматини эълон қилдиTelegram мессенжерида янги функция: Павел Дуров "карусел" форматини эълон қилдиКеча, 23:30SpaceX кутилмаган тўхталишга юз тутди: Falcon 9 парвози сўнгги сонияларда бекор қилиндиSpaceX кутилмаган тўхталишга юз тутди: Falcon 9 парвози сўнгги сонияларда бекор қилиндиКеча, 23:00Коинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиКоинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиКеча, 21:52Volkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиVolkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиКеча, 21:26АҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиАҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиКеча, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда