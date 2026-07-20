Қашқадарёда 500 доллар пора олган директор 5 йилга қамалди

·0·Жамият
Қашқадарёда 500 доллар пора олган директор 5 йилга қамалди

Қашқадарё вилоятида ишга қабул қилиш эвазига пора талаб қилган мактaб директорига нисбатан суд ҳукми чиқарилди. Суд қарорига кўра, у 5 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.

Суд ҳужжатларига кўра, 62 ёшли Ф.Г. 2026 йил 26 февраль куни Миришкор туманидаги умумий ўрта таълим мактабларидан бирига директор вазифасини бажарувчи этиб тайинланган. Тайинловдан сўнг унга ходимларни ишга қабул қилиш ва меҳнат шартномаларини расмийлаштириш ваколати берилган.

Орадан икки ойга яқин вақт ўтгач, Қарши давлат университетининг физика йўналишида таҳсил олаётган 4-босқич талабаси иш излаб мазкур мактабга мурожаат қилган. Тергов материалларига кўра, директор уни физика ўқитувчиси сифатида ишга жойлаштириш учун 500 АҚШ доллари талаб қилган.

Талаба мазкур суҳбатни телефонига ёзиб олган ва бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган. Кейинчалик у келишилган маблағ ўрнига 6 миллион сўмни директорга топширган вақтда тезкор тадбир ўтказилган.

Маълум қилинишича, директор пулни олгач, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларини кўриб, воқеа жойидан қочишга уринган. У олган пулни бедазорга улоқтириб, мактаб деворидан ошиб қочмоқчи бўлган. Бироқ тахминан 200 метр масофада қоқилиб йиқилган ва тезкор ходимлар томонидан ушланган.

Жиноят ишлари бўйича Миришкор тумани суди Ф.Г.ни Жиноят кодексининг пора олишга оид моддаси билан айбдор деб топди. Унга 5 йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди. Шунингдек, у икки йил давомида давлат иштирокидаги ташкилот ва муассасаларда раҳбарлик ҳамда мансабдорлик лавозимларида ишлаш ҳуқуқидан ҳам маҳрум қилинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда сунъий ҳовуз 3 нафар қиз умрига зомин бўлдиЖиззахда сунъий ҳовуз 3 нафар қиз умрига зомин бўлдиБугун, 20:50Қибрайда 19 ёшли йигит сохта прокурор бўлиб юргани аниқландиҚибрайда 19 ёшли йигит сохта прокурор бўлиб юргани аниқландиБугун, 19:31Аббосбек Файзуллаев қайси жамоага мухлислик қилганини очиқладиАббосбек Файзуллаев қайси жамоага мухлислик қилганини очиқладиБугун, 18:12Одилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилиндиОдилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилиндиБугун, 16:58Қарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоландиҚарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоландиБугун, 15:51Катта балиқми ёки ерости силкиниши: Ўзбекистондаги дарёда бўлган ҳолат муҳокама қилинмоқдаКатта балиқми ёки ерости силкиниши: Ўзбекистондаги дарёда бўлган ҳолат муҳокама қилинмоқдаБугун, 14:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди