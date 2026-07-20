Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...
Ўзбекистонлик тажрибали ҳужумчи Забиҳилло Ўринбоев мавсумнинг иккинчи қисми олдидан жамоасини ўзгартирди. 31 ёшли футболчи «Навбаҳор» билан хайрлашиб, Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби сафига қўшилди.
Ушбу трансфер ҳужумчи учун фаолиятидаги янги босқич бўлади. Ўринбоев янги жамоасида кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш ва яна голлари билан кўзга ташланишга ҳаракат қилади.
«Навбаҳор»даги бир ярим йиллик давр якунланди
Забиҳилло Ўринбоев сўнгги бир ярим мавсум давомида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби шарафини ҳимоя қилди.
Бироқ жорий мавсум футболчи учун кутилганидек кечмади. Жароҳат сабаб у Суперлигада атиги бешта учрашувда майдонга тушиб, битта гол уришга муваффақ бўлди.
Кам ўйин амалиёти ва жароҳат билан боғлиқ муаммолар ҳужумчининг давралар оралиғида янги жамоа танлашига таъсир қилган бўлиши мумкин.
«Сўғдиёна» ҳужум чизиғини кучайтирди
Жиззах клуби тажрибали форвардни ўз сафига қўшиб, ҳужум чизиғидаги танлов имкониятини оширди.
Ўринбоевнинг Суперлигадаги тажрибаси, жарима майдонидаги ҳаракатлари ва гол уриш қобилияти мавсумнинг иккинчи қисмида «Сўғдиёна» учун муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Энди асосий масала — футболчининг жароҳатдан кейин жисмоний ҳолатини тўлиқ тиклаши ва янги жамоа ўйин услубига тез мослашишидир.
Бир нечта клубларда тўп тепган
Забиҳилло Ўринбоев фаолияти давомида Ўзбекистоннинг бир қатор таниқли клубларида ўйнаган.
У аввалроқ «Бунёдкор» ва «Металлург» жамоалари шарафини ҳам ҳимоя қилган. Энди ушбу рўйхатга «Сўғдиёна» ҳам қўшилди.
31 ёшли ҳужумчи учун Жиззахдаги давр ўзини яна бир бор намоён этиш имкониятига айланиши мумкин. «Навбаҳор»да жароҳат сабаб кам майдонга тушган Ўринбоев янги клубида голлар сонини кўпайтиришни мақсад қилмоқда.
…