Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...

·0·Спорт
Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...

Ўзбекистонлик тажрибали ҳужумчи Забиҳилло Ўринбоев мавсумнинг иккинчи қисми олдидан жамоасини ўзгартирди. 31 ёшли футболчи «Навбаҳор» билан хайрлашиб, Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби сафига қўшилди.

Ушбу трансфер ҳужумчи учун фаолиятидаги янги босқич бўлади. Ўринбоев янги жамоасида кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш ва яна голлари билан кўзга ташланишга ҳаракат қилади.

«Навбаҳор»даги бир ярим йиллик давр якунланди

Забиҳилло Ўринбоев сўнгги бир ярим мавсум давомида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби шарафини ҳимоя қилди.

Бироқ жорий мавсум футболчи учун кутилганидек кечмади. Жароҳат сабаб у Суперлигада атиги бешта учрашувда майдонга тушиб, битта гол уришга муваффақ бўлди.

Кам ўйин амалиёти ва жароҳат билан боғлиқ муаммолар ҳужумчининг давралар оралиғида янги жамоа танлашига таъсир қилган бўлиши мумкин.

«Сўғдиёна» ҳужум чизиғини кучайтирди

Жиззах клуби тажрибали форвардни ўз сафига қўшиб, ҳужум чизиғидаги танлов имкониятини оширди.

Ўринбоевнинг Суперлигадаги тажрибаси, жарима майдонидаги ҳаракатлари ва гол уриш қобилияти мавсумнинг иккинчи қисмида «Сўғдиёна» учун муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Энди асосий масала — футболчининг жароҳатдан кейин жисмоний ҳолатини тўлиқ тиклаши ва янги жамоа ўйин услубига тез мослашишидир.

Бир нечта клубларда тўп тепган

Забиҳилло Ўринбоев фаолияти давомида Ўзбекистоннинг бир қатор таниқли клубларида ўйнаган.

У аввалроқ «Бунёдкор» ва «Металлург» жамоалари шарафини ҳам ҳимоя қилган. Энди ушбу рўйхатга «Сўғдиёна» ҳам қўшилди.

31 ёшли ҳужумчи учун Жиззахдаги давр ўзини яна бир бор намоён этиш имкониятига айланиши мумкин. «Навбаҳор»да жароҳат сабаб кам майдонга тушган Ўринбоев янги клубида голлар сонини кўпайтиришни мақсад қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетдиБелгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетдиБугун, 21:30Родри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланганРодри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланганБугун, 21:27Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаOpta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаБугун, 20:32Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Бугун, 20:24Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиАбдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиБугун, 20:14Челси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиЧелси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиБугун, 20:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди