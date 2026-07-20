Коинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушади

·0·Техно
Коинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушади

Инсониятнинг коинотни ўзлаштириш борасидаги имкониятлари янги босқичга кўтарилмоқда. Турин политехника университети ва Кембриж университети тадқиқотчилари томонидан ўтказилган янги таҳлиллар шуни кўрсатадики, орбитага юк олиб чиқиш харажатлари сўнгги 65 йил ичида 96 фоизга қисқарган. Агар ушбу тенденция давом этса, 2040-йилга келиб бир килограмм юкни фазога жўнатиш нархи атиги 300 долларни ташкил этиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот доирасида 1960-йилдан 2025-йилгача бўлган даврда амалга оширилган 4405 та ракета парвози таҳлил қилинди. Унда АҚШ, Россия, Хитой, Европа Иттифоқи, Ҳиндистон, Япония ва бошқа қатор давлатлар томонидан ишлаб чиқилган 330 дан ортиқ турдаги ракеталар маълумотлари жамланган. ixbt.com маълумотига кўра, 1960-йилда бир килограмм юкни орбитага чиқариш бугунги пул қийматида 87 023 долларга тушган бўлса, 2025-йилга келиб бу кўрсаткич 3 868 долларгача пасайган.

Олимларнинг таъкидлашича, аввалги ҳисоб-китобларда фақат ракеталарнинг нархи инобатга олинган бўлса, янги ёндашувда ҳар бир ракетанинг бутун хизмат муддати давомида қанча фойдали юк ташигани ҳисоблаб чиқилди. Бу эса коинот саноатидаги иқтисодий самарадорликни янада аниқроқ баҳолаш имконини берди. Коинот соҳаси харажатларни камайтириш бўйича ҳатто қуёш панеллари технологиясидан ҳам тезроқ ривожланаётгани маълум бўлди.

Нев Спасе даври ва технологик инқилоб

Нархларнинг бундай кескин пасайишига асосий сабаб сифатида соҳанинг давлатлараро пойгадан тижорий моделга, яни Нев Спасе даврига ўтгани кўрсатилмоқда. Айниқса, Elon Musk асос солган SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракеталари бу борада бурилиш ясади. Биринчи босқичли ракеталарнинг кўп маротаба ишлатилиши харажатларни бир неча баробар қисқартиришга хизмат қилди.

Тадқиқотчиларнинг прогнозларига кўра, 2030-йилга бориб бир килограмм юкни орбитага етказиш ўртача 1600 долларга, 2040-йилга келиб эса 300 долларгача арзонлашиши мумкин. Бу эса коинотда хусусий лабораториялар ташкил этиш, сунъий йўлдошлар тармоғини кенгайтириш ва ҳатто сайёралараро логистикани йўлга қўйиш учун янги эшикларни очади.

Тараққиёт йўлидаги тўсиқлар

Бироқ, мутахассислар бундай шиддатли арзонлашиш кафолатланмаганидан огоҳлантирмоқда. Келажакдаги нарх-навога бир қатор салбий омиллар таъсир кўрсатиши мумкин:

  • Коинотдаги чиқиндилар миқдорининг ортиши ва парвозлар хавфсизлигига таҳдид;
  • SpaceX компаниясининг бозордаги монополияси (ҳозирда жаҳон бўйича умумий юкнинг 75 фоизи айнан ушбу компания ҳиссасига тўғри келади);
  • Геосиёсий таранглик туфайли давлатларнинг арзон тижорий ечимлардан воз кечиб, қимматроқ миллий лойиҳаларга эътибор қаратиши.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, коинот саноати ўз тарихидаги энг муҳим босқичлардан бирини бошдан кечирмоқда. Гарчи узоқ муддатли прогнозлар эҳтиёткорлик билан қабул қилинса-да, умумий тенденция аниқ: коинот тобора яқинлашмоқда ва ундан фойдаланиш нархи мунтазам равишда пасайишда давом этади. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам келажакда ўз космик дастурларини амалга оширишда катта имконият яратади.

КоинотSpaceXТехнологияРакетаИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиVolkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиБугун, 21:26АҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиАҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиБугун, 21:22NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиNASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиБугун, 20:58ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиБугун, 20:56Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиAdobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиБугун, 20:52YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиYouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиБугун, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда