Родри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланган
Испания миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Ушбу ғалаба жамоа яримҳимоячиси Родри учун ҳам алоҳида тарихий аҳамият касб этди.
Мундиалнинг энг яхши футболчиси деб топилган испаниялик яримҳимоячи жаҳон футболида фақат уч нафар афсонавий ўйинчи эришган ноёб натижани такрорлади.
Родри энг муҳим тўрт совринни жамлади
ЖЧ–2026даги чемпионликдан кейин Родри фаолияти давомида қуйидаги тўрт йирик совриннинг барчасини қўлга киритган футболчилар сафига қўшилди:
Жаҳон чемпионати;
Европа чемпионати;
Чемпионлар лигаси;
«Олтин тўп».
Шу тариқа, у мазкур ютуқларнинг барчасига эришган футбол тарихидаги тўртинчи ўйинчига айланди.
Бу рўйхатга кириш учун футболчининг нафақат клуб миқёсида, балки миллий жамоа сафида ҳам энг юқори чўққиларни забт этиши талаб қилинади. Индивидуал эътироф сифатида эса «Олтин тўп»ни қўлга киритиш лозим.
Бунгача фақат уч футболчи уддалаган
Родридан аввал бундай натижага Германия футболи афсоналари Герд Мюллер ва Франц Беккенбауэр, шунингдек, Франция миллий жамоасининг собиқ етакчиси Зинедин Зидан эришганди.
Уларнинг ҳар бири клуб ва терма жамоа миқёсида энг нуфузли совринларни қўлга киритиб, ўз даврининг энг кучли футболчиси сифатида тан олинган.
Энди бу қисқа ва нуфузли рўйхатда Родрининг номи ҳам бор.
ЖЧ–2026да Испания ўйинининг марказида бўлди
Родри мундиал давомида Испания яримҳимоясининг асосий таянчи бўлди. У жамоа ҳужумларини бошлаш, ўйин суръатини назорат қилиш ва рақибнинг қарши ҳужумларини тўхтатишда муҳим вазифани бажарди.
Финалда ҳам Испания майдон марказида устунликни сақлаб, Аргентина ҳужумларини чеклашга муваффақ бўлди. Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади, чемпионлик тақдири эса қўшимча бўлимда ҳал қилинди.
106-дақиқада урилган ягона гол Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.
Мундиалнинг энг яхши футболчиси
Турнир якунларига кўра, Родри ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди. Бу эътироф унинг фақат финалдаги эмас, бутун мусобақа давомидаги барқарор ўйинига берилган баҳо бўлди.
Яримҳимоячи Испаниянинг тўп назоратига асосланган услубида ҳал қилувчи ўрин тутди. Унинг хотиржамлиги, аниқ узатмалари ва тактик ҳаракатлари жамоага турнирнинг энг мураккаб учрашувларида ҳам ўз режасидан чекинмаслик имконини берди.
Родри афсоналар қаторига қўшилди
Жаҳон чемпионлиги Родрининг совринлар тўпламида етишмаётган энг муҳим бўлак эди. Энди у клуб футболидаги энг катта мусобақа, қитъа чемпионати, мундиал ва энг нуфузли индивидуал мукофотни қўлга киритган.
Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр ва Зинедин Зидандан кейин бу натижани такрорлаган Родри футбол тарихидаги алоҳида ўрнини янада мустаҳкамлади.
Испания жаҳон кубогини иккинчи марта кўтарди, Родри эса бир финал орқали футболнинг энг нуфузли рўйхатларидан бирига кирди.
…