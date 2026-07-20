Родри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланган

·33·Спорт
Родри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланган

Испания миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Ушбу ғалаба жамоа яримҳимоячиси Родри учун ҳам алоҳида тарихий аҳамият касб этди.

Мундиалнинг энг яхши футболчиси деб топилган испаниялик яримҳимоячи жаҳон футболида фақат уч нафар афсонавий ўйинчи эришган ноёб натижани такрорлади.

Родри энг муҳим тўрт совринни жамлади

ЖЧ–2026даги чемпионликдан кейин Родри фаолияти давомида қуйидаги тўрт йирик совриннинг барчасини қўлга киритган футболчилар сафига қўшилди:

  • Жаҳон чемпионати;

  • Европа чемпионати;

  • Чемпионлар лигаси;

  • «Олтин тўп».

Шу тариқа, у мазкур ютуқларнинг барчасига эришган футбол тарихидаги тўртинчи ўйинчига айланди.

Бу рўйхатга кириш учун футболчининг нафақат клуб миқёсида, балки миллий жамоа сафида ҳам энг юқори чўққиларни забт этиши талаб қилинади. Индивидуал эътироф сифатида эса «Олтин тўп»ни қўлга киритиш лозим.

Бунгача фақат уч футболчи уддалаган

Родридан аввал бундай натижага Германия футболи афсоналари Герд Мюллер ва Франц Беккенбауэр, шунингдек, Франция миллий жамоасининг собиқ етакчиси Зинедин Зидан эришганди.

Уларнинг ҳар бири клуб ва терма жамоа миқёсида энг нуфузли совринларни қўлга киритиб, ўз даврининг энг кучли футболчиси сифатида тан олинган.

Энди бу қисқа ва нуфузли рўйхатда Родрининг номи ҳам бор.

ЖЧ–2026да Испания ўйинининг марказида бўлди

Родри мундиал давомида Испания яримҳимоясининг асосий таянчи бўлди. У жамоа ҳужумларини бошлаш, ўйин суръатини назорат қилиш ва рақибнинг қарши ҳужумларини тўхтатишда муҳим вазифани бажарди.

Финалда ҳам Испания майдон марказида устунликни сақлаб, Аргентина ҳужумларини чеклашга муваффақ бўлди. Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади, чемпионлик тақдири эса қўшимча бўлимда ҳал қилинди.

106-дақиқада урилган ягона гол Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.

Мундиалнинг энг яхши футболчиси

Турнир якунларига кўра, Родри ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди. Бу эътироф унинг фақат финалдаги эмас, бутун мусобақа давомидаги барқарор ўйинига берилган баҳо бўлди.

Яримҳимоячи Испаниянинг тўп назоратига асосланган услубида ҳал қилувчи ўрин тутди. Унинг хотиржамлиги, аниқ узатмалари ва тактик ҳаракатлари жамоага турнирнинг энг мураккаб учрашувларида ҳам ўз режасидан чекинмаслик имконини берди.

Родри афсоналар қаторига қўшилди

Жаҳон чемпионлиги Родрининг совринлар тўпламида етишмаётган энг муҳим бўлак эди. Энди у клуб футболидаги энг катта мусобақа, қитъа чемпионати, мундиал ва энг нуфузли индивидуал мукофотни қўлга киритган.

Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр ва Зинедин Зидандан кейин бу натижани такрорлаган Родри футбол тарихидаги алоҳида ўрнини янада мустаҳкамлади.

Испания жаҳон кубогини иккинчи марта кўтарди, Родри эса бир финал орқали футболнинг энг нуфузли рўйхатларидан бирига кирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетдиБелгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетдиБугун, 21:30Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаOpta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаБугун, 20:32Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Бугун, 20:24Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиАбдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиБугун, 20:14Челси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиЧелси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиБугун, 20:13Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериАрсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериБугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди