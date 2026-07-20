Ўзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълум

·1·Спорт
Ўзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълум

FIFA миллий жамоаларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди. Унда Ўзбекистон миллий жамоаси бир йўла 10 поғона пастлаб, дунё таснифида 60-ўринга тушиб қолди.

Фабио Каннаваро бошқарувидаги терма жамоа ҳисобида ҳозир 1409,73 рейтинг очкоси бор. Сўнгги ҳисоб-китобда Ўзбекистон 23,11 очко йўқотган бўлиб, бунга ЖЧ–2026даги муваффақиятсиз натижалар асосий сабаб сифатида кўрсатилмоқда.

Мундиал натижалари рейтингга жиддий таъсир қилди

Ўзбекистон миллий жамоаси тарихида илк бор жаҳон чемпионатида иштирок этган бўлса-да, мусобақада кутилган натижани қайд эта олмади.

Мундиалдаги учрашувлардан кейин йўқотилган очколар терма жамоанинг FIFA рейтингида 50-ўриндан 60-поғонага тушиб кетишига олиб келди.

Бу сўнгги даврда Ўзбекистон рейтингида кузатилган энг катта пасайишлардан бири бўлди. Энди жамоа кейинги халқаро учрашувларда ижобий натижалар қайд этиб, йўқотилган ўринларни қайтаришга ҳаракат қилади.

Ўзбекистон Осиёда еттинчи ўринда

Қитъа терма жамоалари орасида Япония етакчиликни сақлаб қолди. Японлар умумий рейтингда 17-ўринни эгаллаб турибди.

Осиёнинг энг юқори ўриндаги жамоалари:

  1. Япония — 17-ўрин;

  2. Эрон — 22-ўрин;

  3. Австралия — 28-ўрин;

  4. Жанубий Корея — 32-ўрин.

Ўзбекистон эса жаҳон рейтингидаги 60-поғона билан Осиё жамоалари орасида еттинчи ўринда қайд этилди.

Миллий жамоа қитъанинг етакчи тўртлигига яқинлашиш учун рейтинг очколарини сезиларли даражада ошириши керак бўлади.

Испания жаҳон рейтингида ҳам биринчи бўлди

ЖЧ–2026 финалида Аргентинани қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида мағлуб этган Испания миллий жамоаси FIFA рейтингининг янги етакчисига айланди.

Испанлар ҳисобида 1995,88 очко бор. Жаҳон чемпионлиги уларга аввалги пешқадам Аргентинани ортда қолдириш имконини берди.

Янгиланган рейтингнинг кучли бешлиги қуйидагича:

  1. Испания;

  2. Аргентина;

  3. Франция;

  4. Англия;

  5. Бразилия.

Шу тариқа, Испания мундиал кубогидан ташқари, дунёнинг энг кучли миллий жамоаси мақомини ҳам қўлга киритди.

Кучли 15 таликда қайси жамоалар бор?

FIFA рейтингининг юқори қисмида Марокаш, Португалия, Белгия, Нидерландия ва Мексика ҳам жой олди.

Шунингдек, кучли 15 таликдан Колумбия, Германия, Хорватия, Швейцария ва Италия миллий жамоалари ўрин эгаллади.

Жаҳон чемпионати натижалари бир қатор жамоаларнинг рейтингдаги мавқеини кескин ўзгартирди. Айрим термалар юқорига кўтарилган бўлса, Ўзбекистон каби кутилган натижага эриша олмаган жамоалар катта миқдорда очко йўқотди.

Каннаваро жамоаси олдида янги вазифа

Ўзбекистоннинг 10 поғона пастлаши миллий жамоа учун жиддий огоҳлантириш бўлди. Энди терма жамоа олдида нафақат таркиб ва ўйин услубини қайта кўриб чиқиш, балки FIFA рейтингидаги мавқеини тиклаш вазифаси ҳам турибди.

Кейинги расмий ва ўртоқлик учрашувларидаги ҳар бир натижа муҳим аҳамият касб этади. Чунки рейтинг келгуси турнирлар қуръасида жамоанинг қайси саватдан жой олишига ҳам таъсир қилиши мумкин.

ЖЧ–2026 Ўзбекистон футболи учун тарихий тажриба бўлди. Бироқ янги рейтинг бу тажриба ортидан жиддий хулосалар чиқариш зарурлигини ҳам кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Бугун, 22:12Белгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетдиБелгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетдиБугун, 21:30Родри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланганРодри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланганБугун, 21:27Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаOpta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаБугун, 20:32Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Бугун, 20:24Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиАбдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиБугун, 20:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди