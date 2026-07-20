Ўзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълум
FIFA миллий жамоаларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди. Унда Ўзбекистон миллий жамоаси бир йўла 10 поғона пастлаб, дунё таснифида 60-ўринга тушиб қолди.
Фабио Каннаваро бошқарувидаги терма жамоа ҳисобида ҳозир 1409,73 рейтинг очкоси бор. Сўнгги ҳисоб-китобда Ўзбекистон 23,11 очко йўқотган бўлиб, бунга ЖЧ–2026даги муваффақиятсиз натижалар асосий сабаб сифатида кўрсатилмоқда.
Мундиал натижалари рейтингга жиддий таъсир қилди
Ўзбекистон миллий жамоаси тарихида илк бор жаҳон чемпионатида иштирок этган бўлса-да, мусобақада кутилган натижани қайд эта олмади.
Мундиалдаги учрашувлардан кейин йўқотилган очколар терма жамоанинг FIFA рейтингида 50-ўриндан 60-поғонага тушиб кетишига олиб келди.
Бу сўнгги даврда Ўзбекистон рейтингида кузатилган энг катта пасайишлардан бири бўлди. Энди жамоа кейинги халқаро учрашувларда ижобий натижалар қайд этиб, йўқотилган ўринларни қайтаришга ҳаракат қилади.
Ўзбекистон Осиёда еттинчи ўринда
Қитъа терма жамоалари орасида Япония етакчиликни сақлаб қолди. Японлар умумий рейтингда 17-ўринни эгаллаб турибди.
Осиёнинг энг юқори ўриндаги жамоалари:
Япония — 17-ўрин;
Эрон — 22-ўрин;
Австралия — 28-ўрин;
Жанубий Корея — 32-ўрин.
Ўзбекистон эса жаҳон рейтингидаги 60-поғона билан Осиё жамоалари орасида еттинчи ўринда қайд этилди.
Миллий жамоа қитъанинг етакчи тўртлигига яқинлашиш учун рейтинг очколарини сезиларли даражада ошириши керак бўлади.
Испания жаҳон рейтингида ҳам биринчи бўлди
ЖЧ–2026 финалида Аргентинани қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида мағлуб этган Испания миллий жамоаси FIFA рейтингининг янги етакчисига айланди.
Испанлар ҳисобида 1995,88 очко бор. Жаҳон чемпионлиги уларга аввалги пешқадам Аргентинани ортда қолдириш имконини берди.
Янгиланган рейтингнинг кучли бешлиги қуйидагича:
Испания;
Аргентина;
Франция;
Англия;
Бразилия.
Шу тариқа, Испания мундиал кубогидан ташқари, дунёнинг энг кучли миллий жамоаси мақомини ҳам қўлга киритди.
Кучли 15 таликда қайси жамоалар бор?
FIFA рейтингининг юқори қисмида Марокаш, Португалия, Белгия, Нидерландия ва Мексика ҳам жой олди.
Шунингдек, кучли 15 таликдан Колумбия, Германия, Хорватия, Швейцария ва Италия миллий жамоалари ўрин эгаллади.
Жаҳон чемпионати натижалари бир қатор жамоаларнинг рейтингдаги мавқеини кескин ўзгартирди. Айрим термалар юқорига кўтарилган бўлса, Ўзбекистон каби кутилган натижага эриша олмаган жамоалар катта миқдорда очко йўқотди.
Каннаваро жамоаси олдида янги вазифа
Ўзбекистоннинг 10 поғона пастлаши миллий жамоа учун жиддий огоҳлантириш бўлди. Энди терма жамоа олдида нафақат таркиб ва ўйин услубини қайта кўриб чиқиш, балки FIFA рейтингидаги мавқеини тиклаш вазифаси ҳам турибди.
Кейинги расмий ва ўртоқлик учрашувларидаги ҳар бир натижа муҳим аҳамият касб этади. Чунки рейтинг келгуси турнирлар қуръасида жамоанинг қайси саватдан жой олишига ҳам таъсир қилиши мумкин.
ЖЧ–2026 Ўзбекистон футболи учун тарихий тажриба бўлди. Бироқ янги рейтинг бу тажриба ортидан жиддий хулосалар чиқариш зарурлигини ҳам кўрсатди.
…