Пеп Гуардиола Ханси Флик бошқарувидаги Барселона ўйинидан ҳайратда

·75·Спорт
Пеп Гуардиола Ханси Флик бошқарувидаги Барселона ўйинидан ҳайратда

Манчестер Сити бош мураббийи Пеп Гуардиола Барселона жамоасининг Ханси Флик қўл остидаги ўйин услубига юқори баҳо берди. Каталониялик мутахассис немис мураббийи томонидан жорий этилган жозибадор футболнинг ашаддий мухлисига айланганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, жамоа таркибида Ла Масиа тарбияланувчилари ёки легионерлар бўлишидан қатъи назар, кўрсатилаётган ўйин сифати таҳсинга лойиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гуардиола ўзининг собиқ мактаби Ла Салле Манресада янги Круйфф Коурт майдончасининг очилиш маросимида иштирок этиб, Барселона клубининг ҳозирги ҳолати ҳақида фикр билдирди. У Флик бошчилигидаги лойиҳанинг пойдевори мустаҳкам эканини ва жамоа сўнгги икки мавсумда ички чемпионатда ажойиб натижаларга эришганини таъкидлади. Бироқ, Пеп Чемпионлар лигаси борасида ўзининг жиддий огоҳлантиришларини ҳам баён қилди.

"Мен Хансининг ашаддий мухлисиман, у кўп йиллардан бери ўз ишини аъло даражада бажариб келмоқда. Барселона футболчилари майдонда жуда жозибадор ҳаракат қилишмоқда. Натижалардан қатъи назар, уларнинг ўйинини томоша қилиш завқ бағишлайди", — деди Гуардиола журналистлар билан суҳбатда. Шунга қарамай, у Европа майдонларидаги муваффақият фақатгина ўйинга боғлиқ эмаслигини қўшимча қилди.

Гуардиола Чемпионлар лигасидаги омадсизлик бутун бир лойиҳани барбод қилиши мумкинлигидан хавотирда. Унинг фикрича, қитъа миқёсидаги турнирда ғалаба қозонмаслик мавсумнинг умумий баҳосига салбий таъсир кўрсатмаслиги керак. "Чемпионлар лигаси лойиҳаларни йўқ қилади. Умид қиламанки, бу сафар ундай бўлмайди. Ла Лига — бу барқарорлик белгиси. Европада эса ҳакамларнинг қарори ёки жароҳатлар каби кутилмаган омиллар кўп нарсани ҳал қилади", — дея огоҳлантирди мураббий.

Собиқ Барселона устози клуб раҳбарияти ва мухлисларини фақатгина Европа кубоги билан чекланиб қолмасликка чақирди. Унинг таъкидлашича, жамоанинг кундалик ўсиши ва ички чемпионатдаги ғалабалари клуб меросини белгиловчи асосий омиллардир. Эслатиб ўтамиз, каталонияликлар охирги марта 2015-йилда Чемпионлар лигаси ғолибига айланишган эди.

БарселонаПеп ГуардиолаХанси ФликЧемпионлар ЛигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиДешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиБугун, 17:26Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиБугун, 17:18Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)