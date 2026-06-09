Юрриен Тимбер жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборадиган бўлди
Океан ортида бошланишига саноқли кунлар қолган Жаҳон чемпионати олдидан Нидерландия миллий терма жамоаси жиддий ва оғир йўқотишга учради. Европа грандининг маҳоратли ва ишончли ҳимоячиси Юрриен Тимбер кутилмаганда чов соҳасидан оғир жароҳат олиб, фаолиятидаги энг муҳим мусобақадан расман қуруқ қоладиган бўлди. Бу совуқ хабар нафақат «лолалар юрти» вакилларини, балки бутун дунёдаги футбол ишқибозларини ҳам бирдек маҳзун этди.
Тиббиёт штаби ва малакали шифокорлар томонидан ўтказилган синчиковлик билан текширувлар ҳамда якуний суҳбатлардан сўнг, футболчининг ушбу нуфузли мундиалда майдонга туша олмаслиги бутунлай ойдинлашди. Жароҳатнинг жиддийлиги сабабли Тимбер узоқ муддатли даволаниш курсини бошлашга мажбур. Миллий терма жамоа бош мураббийи Роналд Куман ушбу кутилмаган муаммони бартараф этиш ва мудофаа чизиғидаги бўшлиқни тўлдириш мақсадида зудлик билан таркибга янги номзод — Лютсхарел Гертрюйдани чақиришга қарор қилди.
Терма жамоанинг янги аъзосига айланган Гертрюйда трансфер ҳуқуқи бўйича Германиянинг машҳур «Лейпциг» клубига тегишли ҳисобланади. Бироқ у ўтган мавсумни Англиянинг «Сандерленд» жамоасида ижара асосида ўтказиб, ўзининг юқори даражадаги мазмунли ўйинлари билан мутахассислар эътиборини қозонишга улгурган эди. Эндиликда ушбу маҳоратли ҳимоячи Жаҳон чемпионати баҳсларида Тимбернинг ўрнини билдирмасликка ҳаракат қилади.
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Нидерландия миллий терма жамоаси жорий дунё биринчилигидаги ўз юришини мана шу ҳафта охирида, яъни 14 июнь куни кучли Япония терма жамоасига қарши кечадиган ўта шиддатли баҳс билан бошлайди. Роналд Куман шогирдлари турнир олдидан юзага келган ушбу йўқотишга қарамай, мусобақада юқори натижаларни қайд этишни мақсад қилган.
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги драматик воқеалари, жамоалардаги ички муҳит, трансфер янгиликлари ва футбол юлдузларининг соғлиғига оид эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…