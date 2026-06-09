Юрриен Тимбер жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборадиган бўлди

·0·Спорт
Юрриен Тимбер жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборадиган бўлди

Океан ортида бошланишига саноқли кунлар қолган Жаҳон чемпионати олдидан Нидерландия миллий терма жамоаси жиддий ва оғир йўқотишга учради. Европа грандининг маҳоратли ва ишончли ҳимоячиси Юрриен Тимбер кутилмаганда чов соҳасидан оғир жароҳат олиб, фаолиятидаги энг муҳим мусобақадан расман қуруқ қоладиган бўлди. Бу совуқ хабар нафақат «лолалар юрти» вакилларини, балки бутун дунёдаги футбол ишқибозларини ҳам бирдек маҳзун этди.

Тиббиёт штаби ва малакали шифокорлар томонидан ўтказилган синчиковлик билан текширувлар ҳамда якуний суҳбатлардан сўнг, футболчининг ушбу нуфузли мундиалда майдонга туша олмаслиги бутунлай ойдинлашди. Жароҳатнинг жиддийлиги сабабли Тимбер узоқ муддатли даволаниш курсини бошлашга мажбур. Миллий терма жамоа бош мураббийи Роналд Куман ушбу кутилмаган муаммони бартараф этиш ва мудофаа чизиғидаги бўшлиқни тўлдириш мақсадида зудлик билан таркибга янги номзод — Лютсхарел Гертрюйдани чақиришга қарор қилди.

Терма жамоанинг янги аъзосига айланган Гертрюйда трансфер ҳуқуқи бўйича Германиянинг машҳур «Лейпциг» клубига тегишли ҳисобланади. Бироқ у ўтган мавсумни Англиянинг «Сандерленд» жамоасида ижара асосида ўтказиб, ўзининг юқори даражадаги мазмунли ўйинлари билан мутахассислар эътиборини қозонишга улгурган эди. Эндиликда ушбу маҳоратли ҳимоячи Жаҳон чемпионати баҳсларида Тимбернинг ўрнини билдирмасликка ҳаракат қилади.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Нидерландия миллий терма жамоаси жорий дунё биринчилигидаги ўз юришини мана шу ҳафта охирида, яъни 14 июнь куни кучли Япония терма жамоасига қарши кечадиган ўта шиддатли баҳс билан бошлайди. Роналд Куман шогирдлари турнир олдидан юзага келган ушбу йўқотишга қарамай, мусобақада юқори натижаларни қайд этишни мақсад қилган.

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги драматик воқеалари, жамоалардаги ички муҳит, трансфер янгиликлари ва футбол юлдузларининг соғлиғига оид эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландия устидан тарихий ғалаба қозонди...Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландия устидан тарихий ғалаба қозонди...Бугун, 04:23Абдуқодир Ҳусанов Нидерландияга қарши ўйинда қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусанов Нидерландияга қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 21:03Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 21:00Ламине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиЛамине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиБугун, 20:57Килиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаКилиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаБугун, 20:40Криштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаКриштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 20:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)