Ҳиндистон пойтахтида оммавий норозиликлар сабаб мобил интернет ўчириб қўйилди

·68·Техно
Ҳиндистон пойтахтида оммавий норозиликлар сабаб мобил интернет ўчириб қўйилди

Ҳиндистон ҳукумати мамлакат пойтахти Деҳли шаҳрининг марказий туманларида мобил интернет хизматларини тўхтатиб қўйиш ҳақида телекоммуникация компанияларига кўрсатма берди. Ушбу кескин чора ёшлар ўртасида давом этаётган кенг кўламли норозилик намойишлари фонида амалга оширилди. Reuters агентлиги хабарига кўра, намойишчилар мамлакат таълим вазирининг истеъфога чиқишини талаб қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳукумат ва Телекоммуникация вазирлиги вакиллари ҳозирча ушбу қарор юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда. Шунингдек, Ҳиндистоннинг етакчи провайдерлари — миллиардер Мукеш Амбани эгалик қиладиган Жио, шунингдек, Бҳарти Аиртел ва Водафоне-Идеа компаниялари ҳам вазият бўйича журналистларнинг сўровларини жавобсиз қолдирган.

Маълум қилинишича, 23-июль, пайшанба куни кечқурун Деҳли марказидаги кўплаб ҳудудларда мобил маълумотлар узатиш тармоғи бутунлай йўқолган. Бу ҳолат нафақат намойишчилар, балки оддий аҳоли ва тадбиркорлар учун ҳам жиддий муаммоларни келтириб чиқарди. Хусусан, дўкон ва ресторан эгалари онлайн тўловларни қабул қила олмаётганидан шикоят қилмоқда.

Норозилик сабаблари ва таълим тизимидаги инқироз

Намойишларнинг асосий сабаби май ойида юз берган йирик жанжал билан боғлиқ. Ўшанда олий ўқув юртларига кириш имтиҳонлари материаллари муддатидан аввал тарқалиб кетгани маълум бўлган эди. Ушбу сизиб чиқиш тахминан 2 миллион нафар талабанинг тақдирига дахл қилиб, бутун мамлакат бўйлаб норозилик тўлқинини келтириб чиқарди.

Талабалар ва фаоллар ўтган ойдан бери Деҳли марказида лагер қуриб, таълим вазири Дҳармендра Прадханнинг истеъфосини талаб қилмоқда. Уларнинг фикрича, вазирлик тизимдаги коррупция ва маълумотлар хавфсизлигини таъминлай олмагани учун бевосита жавобгардир. Вазият кескинлашгани сабабли, расмийлар тартибсизликларнинг олдини олиш учун рақамли алоқани чеклашга қарор қилган.

Ҳиндистонда оммавий тадбирлар ёки норозилик намойишлари пайтида интернетни ўчириб қўйиш амалиёти тез-тез кузатилади. Ҳукумат буни одатда дезинформация тарқалишининг олдини олиш ва жамоат тартибини сақлаш билан изоҳлайди. Бироқ, инсон ҳуқуқлари ҳимоячилари бундай чоралар сўз эркинлиги ва ахборот олиш ҳуқуқини бузишини таъкидлаб келади.

Ҳозирча пойтахт марказида алоқа қачон тикланиши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Намойишчилар эса ўз талаблари бажарилмагунча ҳудудни тарк этмасликларини билдирмоқда. Ушбу воқеа Ҳиндистоннинг таълим тизимидаги ислоҳотлар ва давлат бошқарувидаги шаффофлик масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди.

ҲиндистонДеҳлиИнтернетНорозиликТаълим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб