Ҳиндистон пойтахтида оммавий норозиликлар сабаб мобил интернет ўчириб қўйилди
Ҳиндистон ҳукумати мамлакат пойтахти Деҳли шаҳрининг марказий туманларида мобил интернет хизматларини тўхтатиб қўйиш ҳақида телекоммуникация компанияларига кўрсатма берди. Ушбу кескин чора ёшлар ўртасида давом этаётган кенг кўламли норозилик намойишлари фонида амалга оширилди. Reuters агентлиги хабарига кўра, намойишчилар мамлакат таълим вазирининг истеъфога чиқишини талаб қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳукумат ва Телекоммуникация вазирлиги вакиллари ҳозирча ушбу қарор юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда. Шунингдек, Ҳиндистоннинг етакчи провайдерлари — миллиардер Мукеш Амбани эгалик қиладиган Жио, шунингдек, Бҳарти Аиртел ва Водафоне-Идеа компаниялари ҳам вазият бўйича журналистларнинг сўровларини жавобсиз қолдирган.
Маълум қилинишича, 23-июль, пайшанба куни кечқурун Деҳли марказидаги кўплаб ҳудудларда мобил маълумотлар узатиш тармоғи бутунлай йўқолган. Бу ҳолат нафақат намойишчилар, балки оддий аҳоли ва тадбиркорлар учун ҳам жиддий муаммоларни келтириб чиқарди. Хусусан, дўкон ва ресторан эгалари онлайн тўловларни қабул қила олмаётганидан шикоят қилмоқда.
Норозилик сабаблари ва таълим тизимидаги инқирозНамойишларнинг асосий сабаби май ойида юз берган йирик жанжал билан боғлиқ. Ўшанда олий ўқув юртларига кириш имтиҳонлари материаллари муддатидан аввал тарқалиб кетгани маълум бўлган эди. Ушбу сизиб чиқиш тахминан 2 миллион нафар талабанинг тақдирига дахл қилиб, бутун мамлакат бўйлаб норозилик тўлқинини келтириб чиқарди.
Талабалар ва фаоллар ўтган ойдан бери Деҳли марказида лагер қуриб, таълим вазири Дҳармендра Прадханнинг истеъфосини талаб қилмоқда. Уларнинг фикрича, вазирлик тизимдаги коррупция ва маълумотлар хавфсизлигини таъминлай олмагани учун бевосита жавобгардир. Вазият кескинлашгани сабабли, расмийлар тартибсизликларнинг олдини олиш учун рақамли алоқани чеклашга қарор қилган.
Ҳиндистонда оммавий тадбирлар ёки норозилик намойишлари пайтида интернетни ўчириб қўйиш амалиёти тез-тез кузатилади. Ҳукумат буни одатда дезинформация тарқалишининг олдини олиш ва жамоат тартибини сақлаш билан изоҳлайди. Бироқ, инсон ҳуқуқлари ҳимоячилари бундай чоралар сўз эркинлиги ва ахборот олиш ҳуқуқини бузишини таъкидлаб келади.
Ҳозирча пойтахт марказида алоқа қачон тикланиши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Намойишчилар эса ўз талаблари бажарилмагунча ҳудудни тарк этмасликларини билдирмоқда. Ушбу воқеа Ҳиндистоннинг таълим тизимидаги ислоҳотлар ва давлат бошқарувидаги шаффофлик масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди.
…