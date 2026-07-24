AvtoVAZ янгиланган Lada Granta устида иш бошлади: Вариаторли модел кутилмоқда

·42·Авто
AvtoVAZ янгиланган Lada Granta устида иш бошлади: Вариаторли модел кутилмоқда

Россиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган AvtoVAZ заводи ўзининг энг оммабоп моделларидан бири — Lada Granta учун янги техник имкониятларни жорий этишга тайёргарлик кўрмоқда. Компания эълон қилган режага кўра, мазкур модел яқин йилларда вариатор (КВТ) трансмиссияси билан жиҳозланган ҳолда конвеердан чиқа бошлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, завод раҳбарияти 2026-йилнинг 27-июльидан 16-августига қадар анъанавий корпоратив таътилга чиқишини маълум қилди. Бироқ, бу танаффус шунчаки ҳордиқ эмас, балки ишлаб чиқариш линияларини чуқур модернизация қилиш учун қулай имконият сифатида танланган. Айнан шу даврда завод мутахассислари янги авлод трансмиссиясига эга автомобилларни йиғиш учун зарур бўлган ускуналар ва технологик жараёнларни созлаш билан банд бўлишади.

Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва янги технологиялар

Модернизация жараёнида заводнинг асосий линияларида бир қатор муҳим техник ўзгаришлар амалга оширилиши кўзда тутилган. Хусусан, автомобил кузовининг олд ойналарини ўрнатиш учун махсус янги манипуляторлар монтаж қилинади. Шунингдек, кузов элементларига елим-мастика суртиш жараёнини тўлиқ автоматлаштирилган тизимга ўтказиш режалаштирилган. Бу эса ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш билан бирга, йиғув сифатини ҳам янги босқичга олиб чиқади.

Lada Granta моделига вариатор ўрнатилиши унинг шаҳар шароитида бошқарилишини сезиларли даражада осонлаштиради. Ҳозирги кунда ушбу модел асосан механик узатмалар қутиси билан сотилаётганини инобатга олсак, автоматик трансмиссия варианти харидорлар орасида талабни янада ошириши кутилмоқда. Бу ўзгариш айниқса қулайликни афзал кўрадиган ҳайдовчилар ва ёш оилалар учун муҳим янгиликдир.

Модел қачон сотувга чиқади?

Lada Granta вариаторли модификациясининг серияли ишлаб чиқарилиши 2027-йилга режалаштирилган. Ҳозирги тайёргарлик ишлари эса келажакда модел қаторини кенгайтириш ва техник мураккаброқ қисмларни ўрнатиш учун пойдевор вазифасини ўтайди. AvtoVAZ мутахассисларининг таъкидлашича, янги трансмиссия нафақат қулайлик, балки ёқилғи тежамкорлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши лозим.

Ўзбекистон автомобил бозорида Lada бренди ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, Россиядаги ушбу техник янгиланишлар маҳаллий харидорлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Ҳозирда Россия автосаноати ўзининг бутловчи қисмлар базасини диверсификация қилиш ва янги ҳамкорлар билан ишлаш орқали моделларни такомиллаштиришда давом этмоқда.

AvtoVAZLada GrantaАвтомобилРоссияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиКеча, 21:56Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаФестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаКеча, 11:24Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиLada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиКеча, 04:27Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларАвтомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларКеча, 03:21Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди24.07, 22:50Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартирадиVolkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради24.07, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан