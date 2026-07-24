AvtoVAZ янгиланган Lada Granta устида иш бошлади: Вариаторли модел кутилмоқда
Россиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган AvtoVAZ заводи ўзининг энг оммабоп моделларидан бири — Lada Granta учун янги техник имкониятларни жорий этишга тайёргарлик кўрмоқда. Компания эълон қилган режага кўра, мазкур модел яқин йилларда вариатор (КВТ) трансмиссияси билан жиҳозланган ҳолда конвеердан чиқа бошлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, завод раҳбарияти 2026-йилнинг 27-июльидан 16-августига қадар анъанавий корпоратив таътилга чиқишини маълум қилди. Бироқ, бу танаффус шунчаки ҳордиқ эмас, балки ишлаб чиқариш линияларини чуқур модернизация қилиш учун қулай имконият сифатида танланган. Айнан шу даврда завод мутахассислари янги авлод трансмиссиясига эга автомобилларни йиғиш учун зарур бўлган ускуналар ва технологик жараёнларни созлаш билан банд бўлишади.
Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва янги технологияларМодернизация жараёнида заводнинг асосий линияларида бир қатор муҳим техник ўзгаришлар амалга оширилиши кўзда тутилган. Хусусан, автомобил кузовининг олд ойналарини ўрнатиш учун махсус янги манипуляторлар монтаж қилинади. Шунингдек, кузов элементларига елим-мастика суртиш жараёнини тўлиқ автоматлаштирилган тизимга ўтказиш режалаштирилган. Бу эса ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш билан бирга, йиғув сифатини ҳам янги босқичга олиб чиқади.
Lada Granta моделига вариатор ўрнатилиши унинг шаҳар шароитида бошқарилишини сезиларли даражада осонлаштиради. Ҳозирги кунда ушбу модел асосан механик узатмалар қутиси билан сотилаётганини инобатга олсак, автоматик трансмиссия варианти харидорлар орасида талабни янада ошириши кутилмоқда. Бу ўзгариш айниқса қулайликни афзал кўрадиган ҳайдовчилар ва ёш оилалар учун муҳим янгиликдир.
Модел қачон сотувга чиқади?Lada Granta вариаторли модификациясининг серияли ишлаб чиқарилиши 2027-йилга режалаштирилган. Ҳозирги тайёргарлик ишлари эса келажакда модел қаторини кенгайтириш ва техник мураккаброқ қисмларни ўрнатиш учун пойдевор вазифасини ўтайди. AvtoVAZ мутахассисларининг таъкидлашича, янги трансмиссия нафақат қулайлик, балки ёқилғи тежамкорлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши лозим.
Ўзбекистон автомобил бозорида Lada бренди ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, Россиядаги ушбу техник янгиланишлар маҳаллий харидорлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Ҳозирда Россия автосаноати ўзининг бутловчи қисмлар базасини диверсификация қилиш ва янги ҳамкорлар билан ишлаш орқали моделларни такомиллаштиришда давом этмоқда.
…