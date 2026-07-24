Актриса Муборак Абдуллаева ўзига янги хонадон сотиб олди! (видео)
Муборак Абдуллаева ижтимоий тармоқ орқали янги хонадон харид қилганини эълон қилди. Блогер бу янгиликни ҳаётидаги орзуларидан бири амалга ошган кун сифатида қабул қилганини ёзди.
У ўз постида қиз фарзанднинг ота уйидан бошланадиган ҳаёт йўли, турмушдан кейинги даври ва она бўлгач фарзандлари билан кечадиган кунлари ҳақида фикр билдирди.
"Аллоҳнинг режалари биз учун доим гўзал. Қиз бола туғилганида ота уйида, турмушга чиққанидан кейин турмуш ўртоғининг уйида, йиллар ўтиб она бўлгач эса фарзандларининг уйида яшар экан. Бугун алҳамдулиллаҳ дедим. Шу кунгача кичик Муборакка ишондим. Фақат Аллоҳдан сўрадим ва Унга ишондим", дея ёзди у.
Пост эълон қилингач, Муборак Абдуллаеванинг яқинлари ва кузатувчилари уни табриклашга шошилди. Изоҳларда янги хонадонга барака, оиласига тинчлик ва бахт тилаган кўплаб фикрлар қолдирилди.
…