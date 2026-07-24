Джошуа Зиркзее Италияга қайтишга розилик берди: Ювентус ҳужумни кучайтирмоқда

·36·Спорт
Джошуа Зиркзее Италияга қайтишга розилик берди: Ювентус ҳужумни кучайтирмоқда

"Манчестер Юнайтед" ҳужумчиси Джошуа Зиркзее фаолиятини яна Италия А Сериясида давом эттиришга яқин турибди. Нидерландиялик футболчи Туриннинг "Ювентус" клубига ўтишга дастлабки розилигини берди. Бу трансфер Турин клубининг ҳужум чизиғини тубдан янгилаш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашри хабарига кўра, Джошуа Зиркзее Англия Премер-лигасидаги қисқа ва унчалик омадли кечмаган фаолиятидан сўнг яна ўзига таниш бўлган Италия чемпионатига қайтишни истамоқда. "Ювентус" раҳбарияти айни дамда футболчининг агенти Kia Жоорабчиан билан ижара шартномаси бўйича музокараларни фаоллаштирган.

Туринликларнинг улкан режалари

"Ювентус" фақат Джошуа Зиркзее билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб спорт директори Рикки Массара ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида Пари Сен-Жермен аъзоси Рандал Коло Муани номзодини ҳам кўриб чиқмоқда. Маълумотларга кўра, парижликлар ҳужумчиси учун 40 миллион евро миқдорида маблағ ажратилиши режалаштирилган.

Джошуа Зиркзее ўтган мавсумда "Болоня" сафида ёрқин ўйин кўрсатиб, 12 та гол ва 7 та голли узатмага муаллифлик қилган эди. Бироқ, Англияга кўчиб ўтгач, у "Манчестер Юнайтед"нинг асосий таркибига киришда қийинчиликларга дуч келди. У сўнгги икки мавсум давомида жами 68 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, шундан фақат 19 тасини асосий таркибда бошлаган.

Goal.com нашрининг ёзишича, Турин клуби бош мураббийи Лучано Спаллетти нидерландиялик ҳужумчини ўзининг тактик схемасига мос тушадиган техник жиҳатдан кучли ижрочи деб ҳисоблайди. Жамоанинг ёш ҳужумчиси Жефф Экатор жароҳат олгани сабабли, ҳужум чизиғини мустаҳкамлаш клуб учун биринчи даражали вазифага айланган.

Клуб раҳбарияти Джошуа Зиркзеенинг техник маҳорати ва Коло Муанининг тезкорлигини бирлаштириш орқали янада динамик ҳужум чизиғини яратишга ишонмоқда. Ҳозирда жамоа бош директори Жованни Карневали ҳар икки трансферни қисқа муддатда якунлаш устида иш олиб бормоқда.

Айни пайтда "Ювентус" янги мавсумга тайёргарликни давом эттирмоқда. Жамоа А Сериянинг очилиш турида "Фрозиноне"га қарши майдонга тушади. Мураббийлар штаби янги футболчиларнинг жамоага тезроқ мослашиши учун трансферлар тезроқ амалга ошишини кутмоқда.

ЮвентусМанчестер ЮнайтедДжошуа ЗиркзееТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди