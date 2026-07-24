Джошуа Зиркзее Италияга қайтишга розилик берди: Ювентус ҳужумни кучайтирмоқда
"Манчестер Юнайтед" ҳужумчиси Джошуа Зиркзее фаолиятини яна Италия А Сериясида давом эттиришга яқин турибди. Нидерландиялик футболчи Туриннинг "Ювентус" клубига ўтишга дастлабки розилигини берди. Бу трансфер Турин клубининг ҳужум чизиғини тубдан янгилаш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашри хабарига кўра, Джошуа Зиркзее Англия Премер-лигасидаги қисқа ва унчалик омадли кечмаган фаолиятидан сўнг яна ўзига таниш бўлган Италия чемпионатига қайтишни истамоқда. "Ювентус" раҳбарияти айни дамда футболчининг агенти Kia Жоорабчиан билан ижара шартномаси бўйича музокараларни фаоллаштирган.
Туринликларнинг улкан режалари"Ювентус" фақат Джошуа Зиркзее билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб спорт директори Рикки Массара ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида Пари Сен-Жермен аъзоси Рандал Коло Муани номзодини ҳам кўриб чиқмоқда. Маълумотларга кўра, парижликлар ҳужумчиси учун 40 миллион евро миқдорида маблағ ажратилиши режалаштирилган.
Джошуа Зиркзее ўтган мавсумда "Болоня" сафида ёрқин ўйин кўрсатиб, 12 та гол ва 7 та голли узатмага муаллифлик қилган эди. Бироқ, Англияга кўчиб ўтгач, у "Манчестер Юнайтед"нинг асосий таркибига киришда қийинчиликларга дуч келди. У сўнгги икки мавсум давомида жами 68 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, шундан фақат 19 тасини асосий таркибда бошлаган.
Goal.com нашрининг ёзишича, Турин клуби бош мураббийи Лучано Спаллетти нидерландиялик ҳужумчини ўзининг тактик схемасига мос тушадиган техник жиҳатдан кучли ижрочи деб ҳисоблайди. Жамоанинг ёш ҳужумчиси Жефф Экатор жароҳат олгани сабабли, ҳужум чизиғини мустаҳкамлаш клуб учун биринчи даражали вазифага айланган.
Клуб раҳбарияти Джошуа Зиркзеенинг техник маҳорати ва Коло Муанининг тезкорлигини бирлаштириш орқали янада динамик ҳужум чизиғини яратишга ишонмоқда. Ҳозирда жамоа бош директори Жованни Карневали ҳар икки трансферни қисқа муддатда якунлаш устида иш олиб бормоқда.
Айни пайтда "Ювентус" янги мавсумга тайёргарликни давом эттирмоқда. Жамоа А Сериянинг очилиш турида "Фрозиноне"га қарши майдонга тушади. Мураббийлар штаби янги футболчиларнинг жамоага тезроқ мослашиши учун трансферлар тезроқ амалга ошишини кутмоқда.
…