Рафаел Леао Туркияга йўл олмоқдами: Фенербаҳче Милан юлдузи учун 60 млн евро тикмоқда

·50·Спорт
Рафаел Леао Туркияга йўл олмоқдами: Фенербаҳче Милан юлдузи учун 60 млн евро тикмоқда

Италиянинг Милан клуби ва Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Рафаел Леао фаолиятини Туркия Суперлигасида давом эттириши мумкин. Сўнгги хабарларга кўра, Истанбулнинг Фенербаҳче клуби футболчи учун жиддий курашга киришган ва трансфер борасида ҳал қилувчи қадамларни ташлашга тайёр. Ушбу трансфер нафақат Туркия, балки Европа футбол бозоридаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Корриере делло Sport нашри берган маълумотларга кўра, Милан раҳбарияти ўз юлдузини 50-60 миллион евро атрофидаги суммага сотишга рози. Клуб ушбу маблағ орқали таркибни кучайтириш, хусусан Марио Гила ва Гонкало Ramос каби янги ўйинчилар трансферидан кейинги молиявий мувозанатни тиклашни мақсад қилган. Ҳозирда Фенербаҳче вакиллари футболчининг агентлари билан учрашиш учун Миланга етиб келишган.

Катта маош ва рақобат

Фенербаҳче Рафаел Леао учун йилига 10 миллион евро миқдорида маош ва қўшимча бонуслар таклиф қилмоқда. Бу Туркия чемпионати учун рекорд даражадаги кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Шуниси эътиборлики, футболчи учун курашда Истанбулнинг бошқа бир гранди — Galatasaray ҳам иштирок этмоқда. Бироқ ҳозирча Фенербаҳче таклиф борасида ўз рақибидан анча илгарилаб кетган.

Gazzetta делло Sport хабарига кўра, Рафаел Леао таътилининг бир қисмини Туркияда ўтказгани турли миш-мишларга сабаб бўлган эди. Футболчининг ўзи эса янги чақирувларга тайёрлигини ва Италияда Милан жамоасидан бошқа клубда ўйнамаслигини билдирган. Агар Англия Премер-лигаси ёки Испания Ла Лигаси грандларидан таклиф тушмаса, Туркия варианти у учун асосий йўналишга айланиши мумкин.

Ҳозирча Рафаел Леао якуний қарорни қабул қилишга шошилмаяпти. У клубнинг Австралия бўйлаб ташкил этиладиган мавсумолди турига қўшилиши кутилмоқда. Шунингдек, футболчининг Бразилиядаги тижорий тадбирларда иштирок этиши режалаштирилган. Милан эса расмий таклифни кутмоқда ва трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу масалага ойдинлик киритиш ниятида.

Эслатиб ўтамиз, Рафаел Леао ўтган жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоасига қарши баҳсда ҳам майдонга тушиб, гол уришга муваффақ бўлган эди. Унинг халқаро майдондаги ва клуб миқёсидаги самарадорлиги кўплаб жамоалар эътиборини тортган бўлса-да, ҳозирча фақат Туркия клублари аниқ ва моддий жиҳатдан жозибадор таклиф билан чиқишмоқда.

МиланРафаел ЛеаоФенербаҳчеТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди