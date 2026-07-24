Рафаел Леао Туркияга йўл олмоқдами: Фенербаҳче Милан юлдузи учун 60 млн евро тикмоқда
Италиянинг Милан клуби ва Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Рафаел Леао фаолиятини Туркия Суперлигасида давом эттириши мумкин. Сўнгги хабарларга кўра, Истанбулнинг Фенербаҳче клуби футболчи учун жиддий курашга киришган ва трансфер борасида ҳал қилувчи қадамларни ташлашга тайёр. Ушбу трансфер нафақат Туркия, балки Европа футбол бозоридаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Корриере делло Sport нашри берган маълумотларга кўра, Милан раҳбарияти ўз юлдузини 50-60 миллион евро атрофидаги суммага сотишга рози. Клуб ушбу маблағ орқали таркибни кучайтириш, хусусан Марио Гила ва Гонкало Ramос каби янги ўйинчилар трансферидан кейинги молиявий мувозанатни тиклашни мақсад қилган. Ҳозирда Фенербаҳче вакиллари футболчининг агентлари билан учрашиш учун Миланга етиб келишган.
Катта маош ва рақобатФенербаҳче Рафаел Леао учун йилига 10 миллион евро миқдорида маош ва қўшимча бонуслар таклиф қилмоқда. Бу Туркия чемпионати учун рекорд даражадаги кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Шуниси эътиборлики, футболчи учун курашда Истанбулнинг бошқа бир гранди — Galatasaray ҳам иштирок этмоқда. Бироқ ҳозирча Фенербаҳче таклиф борасида ўз рақибидан анча илгарилаб кетган.
Gazzetta делло Sport хабарига кўра, Рафаел Леао таътилининг бир қисмини Туркияда ўтказгани турли миш-мишларга сабаб бўлган эди. Футболчининг ўзи эса янги чақирувларга тайёрлигини ва Италияда Милан жамоасидан бошқа клубда ўйнамаслигини билдирган. Агар Англия Премер-лигаси ёки Испания Ла Лигаси грандларидан таклиф тушмаса, Туркия варианти у учун асосий йўналишга айланиши мумкин.
Ҳозирча Рафаел Леао якуний қарорни қабул қилишга шошилмаяпти. У клубнинг Австралия бўйлаб ташкил этиладиган мавсумолди турига қўшилиши кутилмоқда. Шунингдек, футболчининг Бразилиядаги тижорий тадбирларда иштирок этиши режалаштирилган. Милан эса расмий таклифни кутмоқда ва трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу масалага ойдинлик киритиш ниятида.
Эслатиб ўтамиз, Рафаел Леао ўтган жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоасига қарши баҳсда ҳам майдонга тушиб, гол уришга муваффақ бўлган эди. Унинг халқаро майдондаги ва клуб миқёсидаги самарадорлиги кўплаб жамоалар эътиборини тортган бўлса-да, ҳозирча фақат Туркия клублари аниқ ва моддий жиҳатдан жозибадор таклиф билан чиқишмоқда.
…