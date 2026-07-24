Арсенал 90-йиллар услубидаги янги меҳмон формасини тақдим этди

·164·Спорт
Арсенал 90-йиллар услубидаги янги меҳмон формасини тақдим этди

Лондоннинг Арсенал клуби ва адидас бренди 2026-27-йилги мавсум учун мўлжалланган янги меҳмон формасини расман намойиш этди. Ушбу либос клуб тарихидаги энг машҳур дизайнлардан бири — 1990-йилларнинг бошидаги афсонавий "Бруисед Банана" (эзилган банан) услубининг замонавий талқини ҳисобланади. Англия Премер-лигаси чемпиони сифатида янги мавсумга тайёргарлик кўраётган "тўпчи"лар ушбу либос орқали ўз тарихига эҳтиром кўрсатишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Янги форма тўқ кўк рангли асосга эга бўлиб, унинг устида 1991-1993-йиллардаги оригинал дизайнни эслатувчи геометрик чизиқлар акс этган. Либосда адидас компаниясининг классик Трефоил логотипи ҳамда клуб герби сариқ ва қизил рангли деталлар билан уйғунлашган. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу дизайн нафақат носталгия уйғотиш, балки жамоанинг янги ғалабаларга бўлган интилишини ҳам рамзий ифодалайди.

Тарих ва замонавийлик уйғунлиги

Янги либоснинг тақдимот маросимида жамоа ҳимоячиси Риккардо Калафиори, ярим ҳимоячи Деклан Рисе, клуб афсонаси Иан Райт ҳамда аёллар жамоаси юлдузи Члоэ Келлй иштирок этди. Тақдимот доирасида футболчилар ва мухлислар иштирокида махсус қисқа метражли фильмлар туркуми ҳам намойиш этилди. Унда футбол либосларининг мухлислар учун қанчалик катта аҳамиятга эга эканлиги ва клуб анъаналари ҳақида сўз боради.

"Биз барчамиз ушбу либосда майдонга тушишни интиқлик билан кутяпмиз. 'Бруисед Банана' дизайни мухлисларимиз учун қанчалик қадрли эканини биламиз — бугунги кунда ҳам кўплаб инсонлар ушбу услубдаги кийимларни кийиб юришини кўриш мумкин. Бундай бой тарихга эга либосни кийиш бизга қўшимча мотивация беради", — дея таъкидлади Риккардо Калафиори тақдимот давомида.

Технологик жиҳатдан либос адидас компаниясининг энг сўнгги КЛИМАCOOЛ+ тизими билан жиҳозланган. Ушбу технология футболчиларнинг тана ҳароратини мўътадиллаштиришга ёрдам беради ҳамда намликни бошқариш ва стратегик шамоллатиш зоналари орқали юқори даражадаги қулайликни таъминлайди. Бу эса майдондаги динамик ўйинлар пайтида спортчиларнинг чидамлилигини оширишга хизмат қилади.

Микел Артета бошчилигидаги жамоа ўз унвонини ҳимоя қилиш ва йирик турнирларда муваффақият қозонишни мақсад қилган. Калафиори қўшимча қилганидек, жамоа нафақат ўтмиш билан фахрланади, балки ўзининг янги меросини яратишга, мухлисларга янада кўпроқ қувончли лаҳзаларни тақдим этишга чанқоқ. Янги форма айнан мана шу ғояни ўзида мужассам этган.

Ўзбекистондаги Арсенал мухлислари учун ҳам ушбу янгилик катта қизиқиш уйғотиши табиий, чунки жамоанинг 90-йиллардаги ретро услуби бутун дунёда бўлгани каби минтақамизда ҳам коллекционерлар ва футбол ихлосмандлари орасида жуда машҳур. Янги либос яқин кунларда расмий дўконларда сотувга чиқарилиши кутилмоқда.

АрсеналАнглия Премер-лигасиФутболАдидасРиккардо Калафиори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди