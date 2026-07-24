Арсенал 90-йиллар услубидаги янги меҳмон формасини тақдим этди
Лондоннинг Арсенал клуби ва адидас бренди 2026-27-йилги мавсум учун мўлжалланган янги меҳмон формасини расман намойиш этди. Ушбу либос клуб тарихидаги энг машҳур дизайнлардан бири — 1990-йилларнинг бошидаги афсонавий "Бруисед Банана" (эзилган банан) услубининг замонавий талқини ҳисобланади. Англия Премер-лигаси чемпиони сифатида янги мавсумга тайёргарлик кўраётган "тўпчи"лар ушбу либос орқали ўз тарихига эҳтиром кўрсатишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Янги форма тўқ кўк рангли асосга эга бўлиб, унинг устида 1991-1993-йиллардаги оригинал дизайнни эслатувчи геометрик чизиқлар акс этган. Либосда адидас компаниясининг классик Трефоил логотипи ҳамда клуб герби сариқ ва қизил рангли деталлар билан уйғунлашган. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу дизайн нафақат носталгия уйғотиш, балки жамоанинг янги ғалабаларга бўлган интилишини ҳам рамзий ифодалайди.
Тарих ва замонавийлик уйғунлигиЯнги либоснинг тақдимот маросимида жамоа ҳимоячиси Риккардо Калафиори, ярим ҳимоячи Деклан Рисе, клуб афсонаси Иан Райт ҳамда аёллар жамоаси юлдузи Члоэ Келлй иштирок этди. Тақдимот доирасида футболчилар ва мухлислар иштирокида махсус қисқа метражли фильмлар туркуми ҳам намойиш этилди. Унда футбол либосларининг мухлислар учун қанчалик катта аҳамиятга эга эканлиги ва клуб анъаналари ҳақида сўз боради.
"Биз барчамиз ушбу либосда майдонга тушишни интиқлик билан кутяпмиз. 'Бруисед Банана' дизайни мухлисларимиз учун қанчалик қадрли эканини биламиз — бугунги кунда ҳам кўплаб инсонлар ушбу услубдаги кийимларни кийиб юришини кўриш мумкин. Бундай бой тарихга эга либосни кийиш бизга қўшимча мотивация беради", — дея таъкидлади Риккардо Калафиори тақдимот давомида.
Технологик жиҳатдан либос адидас компаниясининг энг сўнгги КЛИМАCOOЛ+ тизими билан жиҳозланган. Ушбу технология футболчиларнинг тана ҳароратини мўътадиллаштиришга ёрдам беради ҳамда намликни бошқариш ва стратегик шамоллатиш зоналари орқали юқори даражадаги қулайликни таъминлайди. Бу эса майдондаги динамик ўйинлар пайтида спортчиларнинг чидамлилигини оширишга хизмат қилади.
Микел Артета бошчилигидаги жамоа ўз унвонини ҳимоя қилиш ва йирик турнирларда муваффақият қозонишни мақсад қилган. Калафиори қўшимча қилганидек, жамоа нафақат ўтмиш билан фахрланади, балки ўзининг янги меросини яратишга, мухлисларга янада кўпроқ қувончли лаҳзаларни тақдим этишга чанқоқ. Янги форма айнан мана шу ғояни ўзида мужассам этган.
Ўзбекистондаги Арсенал мухлислари учун ҳам ушбу янгилик катта қизиқиш уйғотиши табиий, чунки жамоанинг 90-йиллардаги ретро услуби бутун дунёда бўлгани каби минтақамизда ҳам коллекционерлар ва футбол ихлосмандлари орасида жуда машҳур. Янги либос яқин кунларда расмий дўконларда сотувга чиқарилиши кутилмоқда.
…